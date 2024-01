Quels sont les animaux les plus dangereux en Australie ? Top 10 !

L’Australie est un très beau pays à visiter, mais aussi où vivre. Toutefois, il y existe de nombreux dangers. En effet, en Australie, plein d’animaux sont dangereux pour l’homme, très meurtriers. Ils sont moins qu’on le pense, mais quand même présent. Et justement voici 10 espèces magnifiques, mais qu’il vaut mieux éviter à tout prix.

Le taïpan du désert

Parmi les animaux les plus dangereux en Australie, il y a le taïpan du désert. Il s’agit de l’un des serpents les plus dangereux du monde à cause de son venin redoutable.

Endémique dans le pays, ce reptile mesurant 3, 5 m au maximum tue ses proies (habituellement des rongeurs) grâce à ce fameux venin. Il n’est donc pas constrictor, il n’étouffe pas ses victimes. D’après les récentes études, une seule morsure pourrait suffire à tuer 125 hommes adultes.

Le crocodile marin

Les crocodiles, mais aussi les alligators et caïmans sont des animaux très dangereux de manière générale. Mais, le crocodile marin vivant au large de l’Australie détient la palme.

Ce grand reptile pouvant mesurer 6 m au maximum (en moyenne 3 m) peut courir très vite pour sa taille et pour un reptile, à 30 km/h au maximum.

Il est surtout réputé pour être agressif et évidemment capable de tuer un humain avec sa mâchoire et ses grandes dents. En soi, il peut même attraper un animal de la taille d’un buffle.

Le brown snake

Le serpent brun d’Australie est l’un des animaux les plus dangereux en Australie. Il n’est pas le plus grand avec ses 2 m de long au maximum, toutefois il est reconnu comme très agressif envers ses proies naturelles et les humains.

Pourquoi ? C’est un animal extrêmement territorial. Ce dernier est aussi très venimeux, son venin pouvant être mortel pour l’homme. Endémique, il n’est pas rare de la croiser, c’est là tout le danger.

Le dingo

Le dingo est un animal endémique en Australie et il est réputé comme très dangereux car agressif envers de nombreux animaux et envers l’homme.

Ce chien sauvage descend des loups gris et peut peser jusqu’à 20 kg. Ce n’est pas énorme, mais il est donc très svelte et rapide à la course avec 65 km/h au maximum. Il est aussi très habile.

Grand chasseur, cet animal attaque régulièrement des troupeaux de bêtes dans le pays, causant de nombreux dégâts. Et des attaques sur des humains ont aussi été recensées, notamment sur des enfants et des bébés.

La Funnel web spider

l’Araignée à toile-entonnoir de Sydney ou Atrax robustus est une araignée extrêmement dangereuse en Australie. En réalité, contrairement aux idées reçues, peu d’araignées sont très dangereuses dans le pays. Par contre, beaucoup sont de grandes tailles.

Notez que toutes les araignées possèdent du venin, mais généralement sans danger pour l’humain. Ce n’est pas le cas de cette espèce dont le venin peut devenir mortel. Notez que seuls les mâles possèdent la toxine. Malheureusement, il l’utilise pour se défendre lors des reproductions.

La veuve noire à dos rouge

De manière générale, les araignées du type veuve noire sont impressionnantes et peuvent être dangereuses, mais elles ne sont pas toutes mortelles. Par contre, celle-ci l’est.

Avec son gros corps noir avec une tache rouge, cette espèce provoque des vomissements et d’intenses douleurs avec son venin. Elle peut entrainer la mort sans traitement. Heureusement, il existe maintenant un antidote.

La pieuvre à anneaux bleus

Elle fait partie des animaux les plus venimeux du monde. On la retrouve au large de l’Australie, cette pieuvre qui repousse les prédateurs avec ses anneaux bleus impressionnants est très dangereuse. Elle est capable de tuer un humain en entrainant une importante détresse respiratoire chez les victimes.

La méduse-boîte

Cette méduse, aussi appelée Cubozoa fait partie des méduses les plus toxiques du monde. Cette dernière a déjà fait plusieurs victimes humaines grâce à son incroyable système de défense.

Toutefois, il faut savoir que plusieurs espèces de cette méduse existent et que seule une petite poignée représentent réellement une menace pour nous. Les autres peuvent piquer aussi, mais provoquer des petites douleurs et des démangeaisons.

Le poisson-pierre

Le poisson-pierre est redoutable malgré son apparence. Toutefois, si vous lui marchez dessus, vous risquez la mort. Dans certains cas, sa piqure est effectivement mortelle pour l’homme. Le plus gros risque avec ce poisson, c’est de se faire piquer et de perdre connaissance dans l’eau. La plupart des victimes de ce poisson subissent un arrêt cardiaque ou finissent par se noyer.

Le grand requin blanc

Le grand requin blanc peut agir au large de l’Australie également. Il est réputé comme le requin le plus dangereux puisque c’est lui qui causerait le plus d’attaques sur des humains. Heureusement, la majorité des attaques ne sont pas mortelles car il s’agit de morsures et si la personne est prise en charge par les secours rapidement, les chances de survie sont grandes.

Voilà, vous savez quels sont les animaux les plus dangereux en Australie. Nous aurions pu parler d’autres espèces, comme les escargots coniques, mais ces 10 espèces sont les plus redoutables à noter. Et si vous avez des anecdotes sur ces animaux ou que vous avez d’autres informations à offrir, n’hésitez pas à les laisser en commentaires.

