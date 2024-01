Vrai ou faux : Avalez-vous des insectes sans le savoir ?

Maintenant que vous en savez plus sur la reproduction des escargots, évoquons une autre idée reçue. Il existe une croyance commune très tenace et qui fait très peur : avaler des insectes quand on dort ou encore quand vous mangez. Mais cela peut-il arriver ? Lors d’une interview sur Europe 1, un expert répond enfin à la question.

Avaler des insectes cachés dans notre nourriture, est-ce vrai ?

Dans un entretien avec Europe 1 en 2018, Clément Scellier, le fondateur de la marque d’aliments à base d’insectes Jimini’s, a révélé qu’il arrivait effectivement que nous mangions des insectes lorsque nous ingérons de la nourriture.

Toutefois, sauf si la nourriture est avariée et qu’elle présente des vers, la quantité d’insectes est vraiment minime.

Mais, en fait, c’est logique, les aliments que nous mangeons ne peuvent pas être entièrement dépourvus d’insectes puisque ces petites bêtes sont absolument partout et participe à la biodiversité au niveau des plantes, des céréales, des bêtes élevées pour la viande, bref de tout ce que nous mangeons.

Selon Clément Scellier, les insectes « sont présents sous forme de particules et de morceaux dans à peu près tout ce que l’on mange ». Mais, il faut bien comprendre que manger des insectes en si petite quantité, surtout qu’ils sont en général sans vie, n’est pas dangereux. D’ailleurs, même manger un petit ver dans une pomme n’est pas dangereux.

Et d’après l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, nous avalons ainsi environ 500 g d’insectes chaque année. C’est très très peu.

D’ailleurs, si ça peut vous rassurer, les insectes ont de grandes valeurs nutritionnelles. En manger un petit peu n’a aucune incidence et cela peut même vous apporter de la protéine en plus. Et non, ce n’est pas une blague.

« Ça ne pose pas de problème. Il y a justement des normes qui imposent un nombre de fragments d’insectes maximum par préparation », explique aussi Clément Scellier.

Vrai ou faux : Manger des insectes et des araignées pendant son sommeil

Est-ce vrai qu’on avale des insectes en dormant ? Maintenant, vous savez que vous mangez des insectes en très petite quantité (des particules) en ingérant de la nourriture. Mais, pouvez-vous avaler des insectes en dormant ?

La réponse est encore oui, mais c’est rare. Vous avez plus de chances d’avaler un insecte comme un moucheron en marchant qu’un insecte en dormant. Enfin… Sauf si vous dormez en extérieur, là il y a plus de chances.

Toutefois, gardez à l’esprit que, qu’on parle d’insectes ou d’araignées, ces animaux ne veulent pas entrer dans votre bouche. Son odeur, son humidité, l’air chaud… Cela n’engage pas du tout les insectes et araignées à entrer dans votre bouche. S’ils y entrent, c’est doc clairement par accident. C’est donc très rare !

Voilà, vous savez qu’il est effectivement possible d’avaler des insectes sans le savoir, mais c’est rare. Désormais, que diriez-vous de connaître la vérité sur le Mégalodon ?

Source : l’interview de Clément Scellier sur Europe 1.

