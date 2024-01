Saison froide est égale à châtaignes grillées, vin chaud ou velouté aux marrons. Mais, connaissez-vous la différence entre un marron et une châtaigne ? La plupart des gens ne savent pas comment les différencier. Nous faisons enfin le point. Vous ne pourrez plus vous tromper.

Châtaigne et marron : ces deux fruits sont-ils en fait le même ?

Maintenant que vous connaissez la différence entre un fleuve et une rivière, que diriez-vous de connaître enfin la différence entre les marrons et les châtaignes ? En effet, ces deux fruits hivernaux sont sujets à confusion et on se trompe souvent à leur sujet. Certains disent qu’ils sont deux fruits différents, d’autres disent que c’est en fait le même aliment. Quelle est la réalité ?

L’Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments (Anses) a déjà expliqué la différence auprès des usagers il y a quelques années. Il est temps d’une piqûre de rappel.

Et la différence entre les deux est très simple : il n’y en a pas ! En fait, le marron est le nom commun donné à la châtaigne dans l’industrie alimentaire. On parle bien de châtaignes grillées, de bocaux de châtaignes, mais davantage de crème de marrons ou encore de soupe de marrons.

Le marron et la châtaigne sont donc le même fruit, un fruit à bogue issu de l’arbre qui est le châtaignier.

Dans l’imaginaire collectif, le marron est d’ailleurs toxique. S’agissant de la même chose qu’une châtaigne, sachez que le marron est totalement comestible (sauf la bogue) qu’il soit cultivé industriellement ou sauvage.

Il existe des marrons toxiques, mais pas en France

Cette croyance vient essentiellement du fait que les cochons mangent parfois des châtaignes tombées au sol et le cochon est réputé pour manger de tout. Il est même capable de manger des humains si par malheur vous tombiez dans leur enclos.

C’est d’ailleurs l’une des raisons qui fait que le cochon / le porc est considéré comme sale et impur dans la culture musulmane. Et nous avons tendance à croire que le marron est toxique car il peut être mangé facilement par le cochon.

Il y a toutefois une autre explication à cette croyance. La châtaigne / marron est souvent confondu avec une autre variété de la même famille : les marrons d’Inde. Ces marrons sont différents de ce que nous consommons. Et, effectivement, ils sont connus pour être toxiques et entrainer des troubles digestifs.

Ces marrons viennent d’un arbre appelé « faux châtaignier » ou marronnier blanc. On retrouve son arbre dans les zones montagneuses en Europe, en Grèce ou encore en Bulgarie. Il y a peu de chances que vous en trouviez par hasard dans la nature, en somme.

En d’autres thermes : si le marron est comestible, c’est une châtaigne. C’est d’ailleurs le vrai non de l’aliment appelé « marron » que nous consommons puisque encore une fois, le fruit vient de châtaignier.

Voilà, vous savez comment différencier un marron d'une châtaigne.

