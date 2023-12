Cathédrale, église et basilique : connaissez-vous la différence ?

Cathédrale, basilique, église ou même couvent et monastère… Tous ces lieux sont bien connus de tous pour être des endroits religieux. Mais quelle est la différence entre une église et ces autres maisons de Dieu ? Faisons le point.

La différence entre une église, une cathédrale et une basilique

Maintenant que vous connaissez les différences entre un Scanner et une IRM, prenons un autre virage : cap sur la religion. Quelle est la différence entre église, cathédrale et basilique ? Découvrez maintenant comment reconnaître ces bâtiments religieux.

Une différence religieuse

Une église est un lieu saint, de culte, que nous retrouvons dans trois branches religieuses : en catholicisme, en religion orthodoxe et en protestantisme. Au contraire de la cathédrale ou de la basilique qui, sont tous les deux aussi des lieux saints de culte, mais qui ne peuvent être que catholiques. Il n’existe pas de basilique ou cathédrale protestante.

Les trois lieux sont destinés à accueillir des personnes de confession chrétienne (donc soit de la branche catholique ou de la branche protestante ou de la branche orthodoxe) pour diverses cérémonies religieuses, prières et assemblées. On peut y venir pour prier, se confesser, participer à un mariage, à une messe, à un baptême, etc.

Des rangs différents

Quelle est la principale différence ? Tout est une question de rang et non d’architecture comme nous pouvions le penser. En fait, une cathédrale et une basilique sont des églises. Mais une église peut ne pas être une cathédrale ou une basilique.

La cathédrale est une église qui a un statut spécial : c’est l’église principale du diocèse (la région religieuse). Il s’agit du siège du chef du diocèse, soit l’évêque. Si vous ne le savez pas, un évêque est un prêtre au rang supérieur.

Et pour une basilique alors ? Une basilique est également une église avec un statut : cette église a reçu le titre de basilique par le Pape soit parce que cette église habite de tombeau d’un saint, soit parce qu’elle habite des reliques. Généralement, une basilique est un lieu de pèlerinages également, contrairement à une église sans ce statut ou à une cathédrale.

En d’autres termes : une église peut atteindre le rang de cathédrale, une église peut atteindre le rang de basilique et une cathédrale peut atteindre le rang de basilique. On peut aussi rétrograder de rang (par exemple une basilique peut redevenir une église).

Zoom sur les autres lieux de culte

Monastère : lieu de culte catholique où vit la communauté religieuse des moines ou moniales.

: lieu de culte catholique où vit la communauté religieuse des moines ou moniales. Couvent : lieu de culte catholique où les religieux vivent en communauté.

: lieu de culte catholique où les religieux vivent en communauté. Mosquée : lieu de culte de l’islam où les croyants dans le Coran se rassemblent. Dans la même religion, nous pouvons citer le lieu de culte particulier qu’est La Mecque.

: lieu de culte de l’islam où les croyants dans le Coran se rassemblent. Dans la même religion, nous pouvons citer le lieu de culte particulier qu’est La Mecque. Temple : bâtiment religieux généralement destiné aux croyants de religions polythéistes comme (temples romains, temples grecs, temples Shintoïstes, temples égyptiens, etc.) Exception avec le temple de Jérusalem et avec les temples protestants.

: bâtiment religieux généralement destiné aux croyants de religions polythéistes comme (temples romains, temples grecs, temples Shintoïstes, temples égyptiens, etc.) Exception avec le temple de Jérusalem et avec les temples protestants. Chapelle : lieu de culte catholique, habituellement dans un bâtiment distinct d’une église et de plus petite taille.

: lieu de culte catholique, habituellement dans un bâtiment distinct d’une église et de plus petite taille. Synagogue : lieu de culte juif pour le rassemblement des croyants en la Torah.

: lieu de culte juif pour le rassemblement des croyants en la Torah. Conjuratoire : édifice chrétien conçu pour conjurer le mauvais sort et préserver les cultures.

: édifice chrétien conçu pour conjurer le mauvais sort et préserver les cultures. Oratoire : lieu de culte chrétien de petite taille en extérieur qui sert à prier sous une protection divine.

: lieu de culte chrétien de petite taille en extérieur qui sert à prier sous une protection divine. Mandir : autre nom désignant un temple hindouiste.

: autre nom désignant un temple hindouiste. Sanctuaire : lieu sacré protestant, devenu sacré et opposé aux lieux profanes (non sacrés).

: lieu sacré protestant, devenu sacré et opposé aux lieux profanes (non sacrés). Dôme : église protestante principale de certaines villes. C’est un peu le cousin de la cathédrale catholique.

: église protestante principale de certaines villes. C’est un peu le cousin de la cathédrale catholique. Crypte : lieu où reposent des reliques, des saints… Il s’agit d’un caveau généralement placé sous une église.

: lieu où reposent des reliques, des saints… Il s’agit d’un caveau généralement placé sous une église. Ziggurat : édifice religieux mésopotamien.

: édifice religieux mésopotamien. Pagode : lieu religieux dans le Bouddhisme, il s’agit d’une tour pour le culte et/ou pour des reliques.

