Chiffre et nombre : connaissez-vous la différence entre les deux ?

Maintenant, vous connaissez la différence entre TER, Intercité et TGV. Mais, cap sur les maths. Si vous êtes un enfant ou que vous êtes un adulte qui ne sait pas vraiment la différence entre chiffre et nombre, vous êtes au bon endroit. On va réviser un peu vos cours de mathématiques ! Voici comment différencier les nombres et les chiffres.

Qu’est-ce qu’un chiffre exactement ?

Les chiffres servent à écrire les nombres. Il existe seulement dix chiffres. Nous avons le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9.

Avec ces dix chiffres, vous pouvez écrire tous les nombres qui existent. On peut écrire des nombres entiers (comme 1044 par exemple) ou en des nombres décimaux (comme 1044,12 par exemple).

Les chiffres sont un peu comme les lettres de l’alphabet. Le B, le A et le C sont des lettres qui peuvent servir à écrire des mots. Ici, on pourrait par exemple écrire le mot « BAC ».

Qu’est-ce qu’un nombre alors ?

Un nombre est une valeur, une quantité composée de plusieurs chiffres. On lit cette valeur de gauche à droite, comme pour lire un mot composé de lettres. Exemples de nombres : 45, 12, 23, 107, 8507…

On fait la distinction entre plusieurs catégories de nombres : les nombres entiers (par exemple 12, 23, 104…) ; les nombres décimaux (par exemple 0,14 ou bien 12,55 ou encore 107,08) ; les nombres premiers (allant de 0 à l’infini) et les nombres relatifs (tous les nombres négatifs comme -1, -12, -105…). Il en existe d’autres, mais ceci sont les plus importants dans la vie quotidienne.

Notez qu’un chiffre peut aussi être un nombre mathématiquement parlant. Un chiffre est aussi ce qu’on appelle un nombre premier. Les chiffres n’ont pas seulement pour fonction de composer des nombres, on les utilise aussi pour compter de 0 à 9. Un nombre est composé de plusieurs chiffres. Mais, en mathématique, on considère qu’un nombre sert à compter aussi. Et les chiffres et nombres qui servent à compter et à définir des valeurs sont appelés nombres premiers.

Voilà, vous savez différencier un chiffre et un nombre. Et désormais, que diriez-vous de découvrir la différence entre un pingouin et un manchot ?

