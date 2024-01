Fleuve ou rivière : connaissez-vous la différence entre les deux ?

Désormais, vous savez comment différencier une cathédrale, une église et une basilique. Maintenant, que diriez-vous de découvrir la différence entre un fleuve et une rivière ? Vous ne pourrez plus vous tromper entre les deux !

Qu’est-ce qu’un fleuve exactement ?

Vous savez enfin comment faire la différence entre un manchot et un pingouin. Mais, vous êtes encore trop nombreux à ne pas savoir comment différencier un fleuve d’une rivière. Par exemple, la Seine, est-elle un fleuve ou une rivière ?

Pas de panique, on va briser le silence et vous expliquer. Dans le réseau hydraulique, que ce soit en France ou ailleurs, il y a des rivières, des fleuves, des ruisseaux, des lacs, des mers et des océans aussi, entre autres. Mais comment faire la différence ?

De son côté, le fleuve est un cours d’eau, donc une étendue d’eau en mouvement (avec du courant). Ce cours d’eau a pour particularité de terminer sa course dans l’océan, dans la mer ou dans une mer intérieure. Voilà pourquoi nous avons déjà trouvé des animaux marins dans la Seine. Ces derniers sont remontés de la mer au fleuve.

Par exemple, l’Amazone se jette dans l’Atlantique. La Loire aussi. En France métropolitaine, on compte seulement 5 fleuves principaux (les plus grands) : la Seine, La Loire, la Garonne, le Rhône et le Rhin. La Seine est le plus grand avec une longueur de 776 km. Et il y a 74 fleuves de manière générale en France.

Comprendre la rivière, mais aussi le ruisseau

Et la rivière ? La rivière est généralement plus petite que le fleuve. Il s’agit là aussi d’un cours d’eau en mouvement (avec du courant), sauf que celle-ci ne se jette pas dans l’océan ou la mer. La rivière, dont le nombre est bien plus important en hexagone, se jette soit dans une autre rivière, soit dans un fleuve. La France compte 416 rivières.

Et du coup, un ruisseau ? Un ruisseau est un petit cours d’eau qui se jette dans une rivière, dans un étang ou dans un lac. Un lac est une grande étendue d’eau stagnante et un étang est une petite étendue d’eau stagnante.

