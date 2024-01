La tomate est-elle un légume ou un fruit ? Beaucoup se trompent !

Maintenant que vous savez quelle est la différence entre un poulpe, une pieuvre, un calamar ou une seiche, cap sur nos amis les fruits et les légumes. Et justement, savez-vous quelle est la différence fondamentale entre un légume et un fruit ? Comment les différencier ? Prenons pour cette explication l’exemple évocateur de la tomate. Un aliment de tous les jours que peu de monde arrive à classer dans l’une ou l’autre catégorie.

Qu’est-ce qu’un fruit exactement ?

Avant de savoir si une tomate est un fruit ou un légume, il faut savoir ce que sont les légumes et ce que sont les fruits exactement.

Avant toute chose, on différencie un fruit d’un légume par une différence primordiale et indiscutable qui est biologique, ou plutôt botanique.

Commençons par le fruit. Un fruit est une partie généralement comestible (ce n’est pas toujours le cas) d’une plante à fleurs. Plus précisément, cette partie est en fait un organe de la plante qui a été créé grâce au phénomène de la pollinisation.

Le pistil de la fleur, après fécondation (notamment grâce aux insectes pollinisateurs), se transforme en fruit. Le fruit d’une plante à fleurs permet à cette plante de se reproduire.

Lorsque le fruit tombera de la plante à maturité, ce dernier va soit se semer directement dans le sol pour faire germer d’autres plantes, soit être consommé par des animaux ou des insectes qui se chargeront de ramollir ses graines et de les transporter ailleurs.

Les graines ramollies par la décomposition ou ingérées puis expulsées sous forme d’excrément (c’est le cas des noyaux d’abricots par exemple qui ne peuvent que se reproduire en étant ingérés et expulsés par les selles animales) vont alors se semer dans la terre pour reproduire la plante.

VOIR AUSSI : Légumes : vaut-il mieux les acheter surgelés ou frais ?

Comment définir ce qu’est un légume ?

De son côté, le légume est différent. Il s’agit de la partie généralement comestible de la plante potagère.

En somme, on ne parle donc pas de légume s’il y a la présence de fleurs qui donnent la partie comestible. Dans le cas du légume, cette partie comestible n’est donc pas issue d’une fleur, mais est une autre partie de la plante.

Ce peut être les feuilles comme pour la salade ou encore les épinards. C’est aussi les racines et les tubercules comme pour la carotte ou le radis. Ce peut être les bulbes comme les oignons ou encore la tige comme pour l’asperge.

VOIR AUSSI : Cathédrale, église et basilique : connaissez-vous la différence ?

Et du coup, la tomate est-elle un fruit ou un légume ?

Du coup, la tomate est-elle un fruit ou un légume ? La tomate est un fruit, au niveau botanique. Le fruit qu’est la tomate pousse effectivement d’une fleur.

Par contre, il est totalement vrai de dire qu’en cuisine, on utilise la tomate comme un légume. D’ailleurs, elle est au rayon légume en supermarché. Cela vient essentiellement du fait que la tomate est majoritairement associée aux plats salés.

Comme c’est le cas pour d’autres fruits comme la courgette, le concombre, l’olive, l’avocat ou l’aubergine. Au niveau culinaire, tous ces fruits sont désignés comme des légumes. Mais, ce n’est en réalité pas le cas.

Maintenant vous savez ! Mais connaissez-vous la différence entre une clémentine et une mandarine ? Ou encore entre un pingouin et un manchot ? On parie que non !

5/5 - (1 vote)