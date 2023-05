Légumes : vaut-il mieux les acheter surgelés ou frais ?

Nous avons l’habitude d’entendre qu’acheter ses légumes frais serait meilleur pour la santé. Mais, est-ce la vérité ? D’après de nombreuses études, il semblerait que manger ses légumes surgelés serait finalement une meilleure alternative.

Légumes frais VS légumes surgelés : lesquels choisir pour cuisiner ?

Dans l’imaginaire collectif, les légumes frais seraient meilleurs pour la santé par rapport aux légumes surgelés. Pourquoi pense-t-on cela ? Parce que le frais a une image plus naturelle. On a presque l’impression que le légume ou le fruit a été cueilli le matin même par un agriculteur.

Mais, d’après une enquête de plus d’un an menée il y a quelques années par Cash Investigation, il semblerait qu’une majorité de nos fruits et légumes frais auraient perdus de leurs nutriments au profit de la beauté du produit, de sa conformité.

La différence avec un produit surgelé et un produit frais qui se trouve dans nos supermarchés ? Le produit surgelé a été congelé directement et n’a pas eu le temps de perdre ses nutriments. Le produit frais a des qualités nutritionnelles qui baissent très rapidement, surtout si le temps entre la cueillette et la vente est très long.

Les légumes surgelés, eux, ont plus de bénéfices nutritifs car les nutriments sont directement conservés par la surgélation.

Également, les fruits et légumes sont moins calibrés que dans le frais et donc les semences ne sont pas forcément les mêmes que pour les produits frais. Dans le surgelé, par exemple, nous retrouvons moins d’hybrides que dans le frais. Les hybrides sont des légumes et des fruits dont les variétés ont été modifiées pour être plus jolis dans les rayons.

Légumes congelés : un véritable bénéfice sur le budget courses

En plus d’être plus nutritionnels, les légumes surgelés sont majoritairement moins chers au kilo. Le mieux est d’ailleurs d’acheter les légumes natures, sans ajouts. Acheter le produit surgelé en bio vous coûtera généralement moins cher que d’acheter le produit bio, mais frais.

A noter que les légumes surgelés peuvent aussi se garder très longtemps dans le congélateur, environ 10 mois. Et comme les légumes sont congelés, vous ne vous sentez pas obligé de les manger par peur qu’ils périment dans le frigo. C’est là aussi le bénéfice du surgelé plutôt que du frais : la conservation de l’aliment.

Et les légumes en conserve alors ? Sachez que manger des légumes natures en conserve aurait des bénéfices similaires aux légumes surgelés. Du moins, pour le prix et pour la praticité. Mais, pour les nutriments, c’est une autre histoire. Les légumes en conserve perdent beaucoup de leurs nutriments durant la phase de blanchiment et de traitement thermique.

Comment décongeler ses légumes surgelés pour éviter qu’ils ne soient gorgés d’eau ?

Les techniques de décongélation sont multiples. Mais, nous vous conseillons de décongeler vos légumes au micro-ondes ou au réfrigérateur. Au micro-ondes, placez-les dans une assiette et faites tourner le micro-ondes jusqu’à ce que les légumes soient bien décongelés, sans glace ni bout dur. Au frigo, laissez-les décongeler environ 2 heures dans une assiette, au niveau du milieu. Dans les deux cas, il va falloir égoutter les légumes avec une passoire !

En bref :

Les légumes surgelés ont plus de nutriments que les produits frais du supermarché. Ils sont aussi majoritairement moins chers et plus pratiques pour la conservation des aliments dans le temps.

