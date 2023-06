DLC dépassée : Peut-on congeler des aliments presque périmés ?

Mettre ses produits au congélateur a certains avantages. Cela permet, après avoir fait vos courses, de ne pas perdre vos aliments. Avec une date de péremption de plus en plus avancée par les industriels, pour vous forcer à acheter et même à jeter, congeler ses produits, même presque périmés, est devenu une évidence pour ne pas gaspiller de nourriture et son argent. Mais, cette pratique est-elle saine pour votre santé ? Peut-on faire la congélation de produits passés de date ? On fait le point.

Congeler des produits presque périmés, est-ce dangereux ?

Manger des produits frais périmés peut présenter des risques importants d’intoxication alimentaire. Mais, est-ce pareil pour du congelé ? Est-ce un danger de consommer des produits congelés, presque périmés, passés de date après congélation ?

Au niveau bactérien, le développement des bactéries est normalement déjà bien avancé lorsque le produit est à la limite de sa DLC. Donc, effectivement, congeler des produits presque périmés (par exemple qui périme le lendemain) garde des risques.

C’est pourquoi il est important de suivre nos conseils de congélation détaillés plus bas, pour éviter de congeler des produits à risque qui, lors de la décongélation, ne seront plus bons à cause du développement rapide des bactéries lorsque vous décongelez. En plus d’un risque bactérien, sachez que les produits perdent aussi leurs qualités nutritionnelles lorsque vous les congelez proche de la DLC.

Mais dans tous les cas, il n’y a pas de risque direct au fait de congeler des produits presque périmés, tant que vous respectez de bonnes règles de congélation.

Le produit sera à examiner après décongélation dans absolument tous les cas (odeur étrange, aspect bizarre). Attention néanmoins aux emballages. Nous conseillons de ne pas congeler vos aliments presque périmés avec leur emballage d’origine. La barquette en question peut se fragiliser avec le processus de congélation et endommager le produit avec le gel.

Nos conseils pour bien congeler vos aliments, même presque périmés

Ne pas congeler un produit déjà passé de date . Le manger s’il n’a pas une odeur étrange ou un aspect étrange et si la date n’est pas trop ancienne. Sinon, jeter le produit par précaution.

. Le manger s’il n’a pas une odeur étrange ou un aspect étrange et si la date n’est pas trop ancienne. Sinon, jeter le produit par précaution. Ne pas congeler des produits qui sont restés à l’air ambiant longtemps. Ils devaient être au frigo ou les congeler rapidement après les courses.

longtemps. Ils devaient être au frigo ou les congeler rapidement après les courses. Ne pas congeler un produit décongelé (même par l’industriel, regardez sur l’emballage s’il y a cette mention).

(même par l’industriel, regardez sur l’emballage s’il y a cette mention). Nous conseillons de ne pas congeler dans l’emballage d’origine . Vous pouvez utiliser des sacs de congélation bien fermés par exemple. Nous recommandons plutôt d’utiliser des boites en plastique réutilisables et dédiées à la congélation bien hermétiques, c’est plus écologique. Les boites peuvent aussi être adaptées au microonde, cela sera utile pour la décongélation !

. Vous pouvez utiliser des sacs de congélation bien fermés par exemple. Nous recommandons plutôt d’utiliser des boites en plastique réutilisables et dédiées à la congélation bien hermétiques, c’est plus écologique. Les boites peuvent aussi être adaptées au microonde, cela sera utile pour la décongélation ! Lorsque vous mettez vos produits à congeler dans vos récipients de congélation, chassez au maximum l’air pour éviter l’oxydation prématurée.

pour éviter l’oxydation prématurée. Ne pas congeler des produits chauds . Les laisser refroidir avant.

. Les laisser refroidir avant. Si possible, étiquetez les produits congelés en écrivant la date limite de consommation dessus. Comme ça, vous saurez si le produit est encore consommable en vous référant aux délais détaillés ci-dessous.

congelés en écrivant la date limite de consommation dessus. Comme ça, vous saurez si le produit est encore consommable en vous référant aux délais détaillés ci-dessous. Le congélateur doit être à – 18 degrés minimum .

. Décongelez au micro-onde, au frigo ou dans l’eau froide. Ne jamais décongeler à l’air ambiant.

Combien de temps pouvez-vous garder vos aliments au congélateur ?

La viande crue peut se garder 12 mois au congélateur.

peut se garder 12 mois au congélateur. Les viandes cuites peuvent se conserver 4 mois au congélateur.

peuvent se conserver 4 mois au congélateur. Le pain se garde 2 mois dans le bac.

se garde 2 mois dans le bac. Les fruits de mer se gardent 3 mois.

se gardent 3 mois. Tous les plats cuisinés , y compris les soupes et les sauces se gardent 4 mois.

, y compris les et les se gardent 4 mois. Le poisson crue ou panné se garde 5 mois.

se garde 5 mois. La charcuterie peut se garder 10 mois.

peut se garder 10 mois. Les fruits se gardent 12 mois.

se gardent 12 mois. Pour les légumes, c’est aussi 12 mois.

Dans tous les cas, après décongélation (nous conseillons au micro-onde ou dans l’eau froide) : Vérifiez l’aspect de la nourriture et sentez le produit. En cas de doute, jetez-le.