Désormais, vous savez comment les escargots font pour se reproduire, repartons donc sur un autre sujet épineux, une autre croyance populaire : celle qui dit que tout le monde a un sosie caché dans le monde. Mais, avez-vous vraiment quelqu’un qui vous ressemble physiquement quelque part sur Terre ? Faisons le point.

Avez-vous un double parmi les 8 milliards d’êtres humain sur Terre ?

La théorie ne parait pas si folle quand on voit que certaines personnes font même carrière en étant des sosies de stars. Mais, concrètement, est-ce possible ?

Actuellement, nous sommes un peu plus de 8 milliards sur la planète. Il est donc fortement possible de rencontrer un jour une personne qui vous ressemble comme deux gouttes d’eau.

D’ailleurs, nous avons tous déjà entendu parler d’une personne qui a déjà croisé ou vu par hasard son propre sosie naturel. Et cela peut aussi arriver à tous de rencontrer deux personnes qui ont des visages qui se ressemblent, et même de les confondre. Il y a des visages qui, par leurs symétriques, font penser à d’autres visages.

Dans une étude publiée dans Cell Report, des chercheurs de Barcelone ont d’ailleurs étudié la possibilité d’avoir des doubles. Et dans ces recherches, il semble qu’il soit non seulement possible de rencontrer un sosie physique, mais également un sosie génétique.

Une étude révèle que vous avez peut-être un sosie dans le monde

Grâce à de nombreuses photos de gens prises depuis 1999 par le photographe François Brunelle, les chercheurs ont pu identifier plusieurs sosies physiques. Ces personnes ne se connaissaient pas et n’avaient pas de lien de parenté.

32 duos ont accepté de participer à la suite de l’étude. Les couples de sosies inconnus devaient répondre à des questions sur leurs habitudes de vie, passer un test de reconnaissance faciale, mais aussi faire un test salivaire.

16 couples ont été reconnus comme ressemblants (voire identiques) par la reconnaissance faciale. La plupart partageaient des habitudes de vie similaires. Et finalement, 9 d’entre eux avaient même des similarités génétiques.

Les 9 couples partageaient environ 19 000 nucléotides en commun en plus des 3 milliards que nous avons tous, nous les humains, déjà en commun (oui, nous avons un ADN très similaire, seule une infime partie change en fonction de chaque personne). Les nucléotides sont de molécules qui composent notre ADN. Et l’ADN est composé d’environ 3,2 milliards de ces molécules. En somme, ces duos sont donc très similaires.

Le physique évolue selon les événements extérieurs

André Langaney, chercheur au laboratoire de génétique de l’Université de Genève, est de son côté beaucoup plus dubitatif. Selon lui, nous n’avons pas de sosie réel. Des gens peuvent se ressembler, avoir des visages dont l’aspect général fait penser à un autre, mais pas de similarités frappantes.

Pour lui, les seuls sosies seraient alors les vrais, appelés monozygotes. Et ces derniers représenteraient seulement 0,35% des naissances. Mais, même là, quand on parle de vrais jumeaux, il est totalement possible qu’ils ne se ressemblent pas totalement.

Par exemple, le simple fait d’être dans le ventre de leur mère et d’évoluer dans l’utérus (dans le même œuf) peut changer physiquement les bébés. Par exemple, un des jumeaux qui passe plus de temps les jambes pliées pourrait être plus petit que son frangin. Ce n’est qu’un exemple.

A-t-on la tête de son prénom ?

Cet exemple soulève autre chose : notre apparence physique évolue fortement en fonction de notre vie, de notre hygiène de vie, de notre lieu de naissance, de notre enfance, des événements extérieurs, de la santé mentale, etc.

Mais, il n’est finalement pas rare d’observer des gens qui se ressemblent physiquement et qui partagent d’autres similarités d’un autre ordre. Exemple : avoir le même prénom, le même signe astrologique, la même classe sociale, faire le même métier, avoir eu une enfance similaire, avoir les mêmes habitudes de vie, les mêmes passions.

C’est un phénomène très courant et qui aide beaucoup les mentalistes dans leur travail : les gens qui se ressemblent ont plus de chance d’avoir des similitudes comme un prénom similaire.

Et selon une étude publiée en février 2017, il est vrai que beaucoup de gens ont par exemple la tête de leur prénom. Pourquoi ? En intégrant les stéréotypes socioculturels liés à ce prénom et en agissant en conséquences (en changeant leur physique notamment).

Voilà, vous savez maintenant la vérité sur les sosies, ou plutôt sur votre sosie ! 🙂 En tout cas, même si le sujet est complexe, si ce genre de contenu vous plait, vous aimerez peut-être savoir si oui ou non les chats retombent toujours sur leurs pattes.

