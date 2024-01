Vrai ou faux : le chat retombe toujours sur ses pattes ?

Maintenant que vous savez si oui ou non le taureau est agressif en voyant la couleur rouge, nous avons une autre information à débunker. Vous êtes nombreux à penser que le chat retombe toujours sur ses pattes. Est-ce réel ? Faisons le point et brisons le mythe une bonne fois pour toutes.

Le chat retombe sur ses pattes ? Zoom sur le réflexe de redressement

Désormais, vous savez pourquoi on dit « donner sa langue au chat« . Mais, nous voulions vous parler d’une idée reçue qui a la tête dure. Le chat retombe-t-il sur ses pattes ? La réalité n’est pas aussi simple que cela.

Effectivement, le chat a des facultés incroyables que nous, les humains, nous n’avons pas. Leur corps est très flexible, ils sont plus habiles que nous et plus souples. Nos amis les chats possèdent aussi un talent inné : le réflexe de redressement.

Ce réflexe est automatique chez le chat. Quésako ? En fait, ce réflexe leur permet de se retrouver plus vite et plus facilement dans leur position initiale (donc sur leurs pattes) après une chute. En somme, c’est ce superpouvoir qui leur permet de retomber plus facilement et fréquemment sur les coussinets.

Les chats ont deux organes qui leur permettent d’avoir ce réflexe automatique : leur colonne vertébrale et leurs moustaches.

De son côté, la colonne vertébrale (en adéquation avec leurs vertèbres et cotes) de nos félins est très flexible, bien plus que nous. Cette colonne peut se tordre de manière assez exceptionnelle. C’est pour ça que le chat peut se lécher les pattes arrière, s’étirer en faisant des acrobaties, et même passer dans des petits orifices.

Et leurs moustaches, les vibrisses, donnent de leur côté des informations au chat sur l’espace et sur sa position dans l’espace, et notamment sur les obstacles, le lieu d’atterrissage, etc. Les moustaches envoient des informations au cerveau, des informations d’analyse sur la situation afin que le corps agisse en conséquence de la chute (bonne vitesse de rotation, etc).

Attention, les chats ne retombent pas toujours sur leurs pattes

Généralement, un chat peut donc effectivement retomber sur ses pattes. Du moins, dans la majeure partie du temps. En moyenne, un chat est capable d’évaluer la chute et donc de retomber sur ses pattes si la chute est assez haute. Il lui faut le temps pour analyser avec ses vibrisses. Une chute de moins de deux mètres ne permet pas souvent aux chats d’utiliser ce réflexe.

Aussi, si un chat a un problème de santé qui impacte sa colonne vertébrale ou ses moustaches (moustaches arrachées par exemple), le chat a moins de chances d’avoir ce réflexe.

Et cela vaut aussi pour les chats qui ont des coussinets abimés. Les coussinets leur servent à se réceptionner et à amortir la chute. Si ces derniers sont abimés, le chat peut mal se rattraper et finalement se faire très mal.

Maintenant, vous savez ! Vous ne pourrez plus vous tromper.

