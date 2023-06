Pourquoi et comment couper les griffes de votre chat ?

Lorsqu’on a un chat, sa santé est une priorité et son bien-être devrait effectivement vous amener à vous questionner sur la nécessité de lui couper les griffes. Pour cause, certains chats domestiques ne « font pas leurs griffes » correctement et cela peut occasionner des problèmes de destruction et des douleurs chez votre minou. Explications.

Dans quels cas pouvez-vous couper les griffes de votre chat ?

Il y a deux écoles parmi les vétérinaires et passionnés d’animaux. Il y a ceux qui diront que, peu importe le chat, il ne faut pas lui couper les griffes. Et d’autres qui disent que selon le type de chat et selon certaines conditions, il peut être nécessaire de les couper de temps en temps. Chacun son point de vue sur le sujet, mais voici les raisons qui devraient vous pousser à tailler les griffes de votre chat.

Raisons pour lesquelles il faudrait couper les griffes d’un chat

Si votre chat ne fait jamais ses griffes : c’est-à-dire qu’il ne taille pas ses griffes en les passant sur un arbre à chat, un arbre tout cours, ou sur votre canapé… Domestiqués depuis longtemps , il est vrai que certains chats ne font pas assez leurs griffes et donc il peut être important de les tailler vous-même.

: c’est-à-dire qu’il ne taille pas ses griffes en les passant sur un arbre à chat, un arbre tout cours, ou sur votre canapé… , il est vrai que certains chats ne font pas assez leurs griffes et donc il peut être important de les tailler vous-même. Et justement parlons du canapé déchiqueté par les griffes de votre chat. Hormis l’éduquer pour qu’il ne le fasse pas sur les meubles (ce que vous devriez faire) ou mettre une protection sur le meuble où le chat fait ses griffes, vous pouvez aussi couper légèrement les griffes du chat pour éviter la destruction .

(ce que vous devriez faire) ou mettre une protection sur le meuble où le chat fait ses griffes, vous pouvez aussi couper légèrement les griffes du chat pour éviter la . Le chat peut s’arracher les ongles s’ils sont trop longs. Pour éviter cela, il vaut mieux les tailler.

s’ils sont trop longs. Pour éviter cela, il vaut mieux les tailler. Des griffes trop longues peuvent blesser votre chat et les autres chats et animaux qu’il rencontre s’ils se battent par exemple. En passant, cela peut aussi vous faire mal si le chat vous met un petit coup de griffe ou lorsqu’il fait « son lit » sur vous.

et et animaux qu’il rencontre s’ils se battent par exemple. En passant, cela peut aussi si le chat vous met un petit coup de griffe ou lorsqu’il fait « son lit » sur vous. Mais aussi, cela peut tout simplement le gêner lorsqu’il marche. Cela peut affecter la mobilité de l’animal et lui faire mal. Lorsque vous entendez ses pattes faire des cliquetis sur le sol, c’est que les griffes sont souvent trop longues. Sur un sol dur, cela peut le gêner et le blesser.

Comment savoir si les griffes sont trop longues ?

Dans tous les cas, gardez à l’esprit que les chats qui sont les plus domestiqués et les chats d’intérieur sont les plus sujets aux griffes trop longues. Les chats qui sont souvent dehors sont généralement moins touchés car ils font davantage leurs griffes en extérieur tout simplement.

Ainsi, ce sont eux qui ont le plus besoin d’une petite taille de temps en temps. Attention, il ne s’agit pas de couper totalement les ongles du chat, mais de tailler pour éviter tous les désagréments cités ci-dessus.

En général, les griffes sont donc trop longues quand : lorsqu’il dort, elles dépassent des coussinets et lorsqu’il fait du bruit en marchant.

Astuce 1 pour couper les griffes de votre chat facilement

Si vous ne savez pas comment vous y prendre pour tailler les griffes de votre chat, voici une première astuce : la basique. Il s’agit de la manière la plus courante de couper les griffes d’un chat.

Peu importe la méthode de coupe des ongles, vous devrez néanmoins vous armer de patience.

Les chats n’aiment pas beaucoup être contraints et donc ils n’apprécient pas la taille des griffes. Veuillez donc garder toujours de la bienveillance, ne pas brutaliser le chat, garder des gestes doux, mais sûrs d’eux pour que le chat se sente en sécurité. Parler à votre chat peut aussi être une très bonne idée, pour le calmer. Adoptez une voix douce et réconfortante, utilisez des mots qu’il connait si possible et dites-lui que quand il est calme, son comportement est très bien.

Cette première méthode consiste donc à prendre votre chat sans lui faire peur, comme si vous alliez lui faire des papouilles. Sinon, faites-le lorsqu’il est posé et endormi si vraiment vous pensez qu’il va prendre peur.

Appuyez légèrement sur le coussinet de la patte pour faire sortir les griffes totalement. Munissez-vous d’un coupe-ongle et coupez avec douceur, sans geste brusque, ayez l’air content de la faire aussi, n’adoptez pas une attitude stressée et inquiète. Votre chat ressent vos émotions, il doit associer la coupe avec quelque chose de positif.

Ne coupez pas trop, juste le bout pointu. Si vous coupez trop loin, vous risquez de faire mal au chat et même de couper ses vaisseaux sanguins. Vous voyez la partie transparente de la griffe ? Arrêtez-vous avant cette zone. Caressez le chat pendant toute l’opération, parlez-lui pour le réconforter et finalisez en le récompensant après la coupe (nourriture, bisous et caresses, le laisser tranquille avec de la nourriture à disposition).

Astuce 2 : le détournement d’attention avec de la nourriture

Cette seconde astuce s’appuie sur la même méthode que l’astuce 1. Mais nous allons juste rajouter de la nourriture pour détourner l’attention de l’animal. L’astuce consiste à faire tout pareil à la première astuce, mais à placer de la pâtée pour chat sur votre front. Le chat va alors lécher la pâtée pendant que vous lui coupez les ongles.

Si vous n’arrivez pas à couper les griffes de votre chat, il peut être intéressant de le faire faire chez le vétérinaire ou chez un toiletteur qui propose cette prestation. Si vous n’êtes pas sûr de vous et que le chat a trop peur, ce peut être une meilleure solution.