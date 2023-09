Le chat fait toujours ce qu’il veut et ne tient jamais compte de ce que son maître a à dire. C’est comme s’il rejetait toute forme d’autorité et d’éducation. On a comme l’impression que c’est nous qui habitons chez lui, et non l’inverse.

Le chat n’est pas comme le chien, car il ne s’assoira jamais quand vous lui ordonnez de le faire. Il ne se couchera pas ni vous donnera la patte, lorsque vous lui demanderez de le faire. Dans de rares cas, vous pourrez voir des chats approcher à l’appel de leur maître. Il est ainsi important de les inculquer quelques notions dès leur jeune âge. Les réponses sur comment éduquer son chat et lui apprendre les bonnes manières se trouvent dans cet article.

Le sevrage des chats

Avant d’accueillir un chaton chez vous, vous devez attendre tout au moins 8 semaines après sa naissance. Il s’agit du moment de sevrage, c’est-à-dire qu’il apprend des choses aux côtés de sa mère. Les bases de cette éducation sont le toilettage et la propreté. Il est certain qu’un chaton séparé trop tôt de sa mère devient craintif et moins réceptif à l’apprentissage.

Le système de récompenses et de punitions

Vous trouverez bon nombre d’accessoires pour récompenser vos animaux domestiques dans le commerce. Parmi ceux-ci se trouvent les snacks pour chat, les bâtonnets à mâcher, etc. Un chien comme un chat adore les récompenses, car elles les encouragent à adopter les bonnes manières. Par exemple, votre félin a fait ses premiers besoins dans sa litière, alors vous pourrez le caresser pour le féliciter. Il a été sage durant votre trajet en voiture, donnez-lui une friandise pour lui montrer qu’il s’est bien comporté.

En ce qui concerne les punitions, il est suggéré de les réaliser dans l’immédiat. Vous devrez réagir dans les secondes suivant le mauvais comportement. La réaction spontanée et le fait de l’éloigner de l’objet de délit lui feront comprendre que c’est interdit. Sinon, il risque de ne pas réaliser le lien avec sa bêtise. S’il monte sur la table au moment du déjeuner, faites-le descendre en lui disant « non ».

Le système de récompense et de punition permet d’apprendre les bonnes manières à votre chat.

Certaines personnes utilisent du spray pour les faire fuir, qui n’est pas réellement efficace. Votre chat va s’éloigner certes avec la pulvérisation d’eau, mais cela ne lui fera pas comprendre sa bêtise. Il est important de lui donner des punitions afin qu’il ne recommence pas. Vous pouvez aussi le reconduire vers son panier chaque fois qu’il fait une bêtise.

Comment donner des ordres aux chats ?

Les ordres vont de pair avec les récompenses, en usant d’un gadget pour enseigner différentes règles à votre chat. On fait référence au clicker, car il émet un clic quand vous appuyez dessus. Cet outil a pour objectif de faire assimiler à votre chat quelque chose de positif à chaque son de clic. Dans un premier temps, vous pourrez lui offrir des friandises à chaque clic, que vous allez remplacer par des ordres petit à petit.

Les ordres que vous allez lui donner ne devraient pas être complexes, mais des ordres de refus. Cela pourrait également être des ordres de « viens » ou de « ne pas bouger ». Si vous dites à votre chat « pas les griffes » avec un ton autoritaire par exemple, il l’associera avec le fait de griffer et cessera de griffer des objets au fur et à mesure qu’il entendra le clic. De même pour un « non » ou « tu descends » en étant autoritaire. Cela lui fera comprendre que vous ne voulez pas qu’il monte sur les meubles par exemple.

Si vous ne connaissez pas encore la technique du clicker, découvrez cette méthode dans cette vidéo :

VOIR AUSSI : Peut-on donner du lait à un chat ou un chaton ?

Les griffes et les miaulements

Votre chat a besoin de faire ses griffes, donc l’idée n’est pas de l’en empêcher, mais de l’éviter de le faire n’importe où. D’où l’idée du griffoir pour chat, cela lui évitera de se griffer les ongles sur votre canapé. Cela pourrait être un arbre à chat, que vous allez mettre à différents endroits de votre maison pour qu’il ait le choix.

Lorsque vous verrez votre chat en train de faire ses griffes ailleurs que sur son griffoir, vous devez lui dire « non » immédiatement. Vous allez ensuite le ramener à son griffoir. Quand vous le verrez le faire sur son arbre à griffer, vous pouvez cependant le féliciter.

Les chats sont des animaux nocturnes, c’est normal qu’ils vivent la nuit. Votre animal de compagnon va sûrement attirer votre attention en miaulant la nuit. Toutefois, vous devez prendre votre mal en patience et ne pas céder à ses caprices. Dans le cas contraire, il va juste miauler pour avoir ce qu’il veut et que vous vous occupiez de lui. Il est tout de même essentiel de bien vérifier que même la nuit, votre chat a accès à ses croquettes, son eau, ses jouets et sa litière. Pour fatiguer et faire dormir votre chat le soir, vous pourrez installer un rituel de jeu avant de vous coucher.

La litière et la gamelle des chats

Après que le chaton ait quitté sa mère, il vous sera facile normalement d’instaurer un rituel de propreté. Il devrait apprendre vite à être propre et à faire ses besoins dans sa litière. Généralement, votre félin trouvera facilement le chemin de sa litière. Vous pourrez l’encourager en y déposant quelques gouttes de javel dans son bac, car les chats en raffolent.

Vous devez quand même procéder au nettoyage de sa litière le plus souvent possible, car il risque d’aller faire ses besoins ailleurs. Elle devrait être également placée dans un endroit calme. Si par ailleurs, vous constatez que votre animal n’est pas intéressé à aller dans sa litière même étant entretenue. Vous allez devoir l’emmener en consultation chez votre vétérinaire. Un chat mal propre pourrait souffrir d’une pathologie ou d’un trouble comportemental.

La litière doit être propre, sinon votre chat ira ailleurs.

Pour ce qui est des gamelles, vous devrez placer la boisson et la nourriture à proximité et en mettre dans divers endroits de la maison. Les chats sont en effet des petits buveurs et mangeurs. Si vous voulez que votre animal domestique ait une bonne hydratation, vous allez multiplier les points d’eau. Cela va l’encourager à boire.

Si vous avez également un chien, il est conseillé de mettre les points de distribution de nourritures et d’eau en hauteur. Votre chat aura la possibilité d’y accéder en sautant. Cela évitera au chien de lui prendre ses croquettes.

VOIR AUSSI : Comment comprendre le langage corporel et vocal du chat et décoder ses émotions ?

Comment donner des gratouilles sans l’irriter ?

Comme tout animal domestique, vous devez apprendre à connaître un peu plus sur votre chat au fil du temps. Si certains sont des pots de colle, d’autres n’aiment pas vraiment les gratouilles. Le temps de jeu et de gratouilles avec votre chat est important, néanmoins, vous devez décrypter les signes qui montrent qu’il en a assez.

Si votre chat est indépendant, il n’appréciera guère les longues séances de caresses. Dans ce cas, il sera en réaction défensive. Il pourra agiter beaucoup sa queue pour montrer son mécontentement. Vous pourrez également voir s’agrandir le cercle noir de ses yeux ou ses pupilles se dilater. Il va plaquer ses oreilles sur sa tête, pour vous dire de le laisser tranquille.