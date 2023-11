À quel âge les chiots et les chatons sont-ils sevrés ?

On parle souvent de sevrage en parlant des bébés chats ou bébés chiens. Mais concrètement, qu’est-ce que c’est que le sevrage et à quel âge des chiots ou des chatons peuvent être sevrés ? Nous vous répondons de manière claire et précise sur la question. C’est parti.

À quel moment peut-on parler de sevrage ?

On dit qu’un chaton ou qu’un chiot est sevré lorsque le bébé animal est capable de se nourrir tout seul. C’est le moment où le chat ou le chien passe d’une alimentation liquide, lactée, à une alimentation solide (croquettes, pâtée, etc).

L’animal gagne en indépendance et se détache progressivement de sa mère. Il va téter de moins en moins, il va vouloir vadrouiller… Bref, le chaton ou le chiot quitte la phase « bébé ». C’est aussi à ce moment-là qu’on commence à apprendre des rudiments de l’éducation à l’animal comme la propreté comme la litière pour le chat.

Ce n’est qu’après le sevrage seulement que vous pouvez donner ou vendre l’animal et ainsi le séparer de sa mère pour l’envoyer dans une nouvelle famille.

À quel âge les chiots ou les chatons sont sevrés ?

En moyenne (ce peut être un peu avant ou un peu après), un chaton est sevré au bout de trois mois. Et du côté des chiots, ils sont généralement sevrés lorsqu’ils atteignent l’âge de deux mois. C’est également à cet âge que vous pouvez sexer les chatons ou les chiots avec exactitude chez le vétérinaire.

Attention : même si l’animal est sevré avant, nous conseillons d’attendre avant de le séparer de sa mère. Il faudrait qu’il ait atteint l’âge de trois mois minimum pour le donner ou le vendre. C’est-à-dire pour qu’il quitte sa mère et rejoigne sa nouvelle famille. Et moyenne, il faut attendre 3 à 4 semaines après le sevrage pour laisser le chiot ou le chaton partir dans sa nouvelle famille.