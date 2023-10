Les serpents sont des animaux très peureux et très incompris. Beaucoup de gens ont peur d’eux. Mais, une fois qu’on les connaît, ce sont des bêtes très intrigantes. Toutefois, il arrive souvent, notamment en campagne, de retrouver des serpents dans le jardin.

Un problème pour beaucoup de monde car, s’il a peur, le serpent peut mordre. Les couleuvres peuvent alors vous blesser, les vipères peuvent vous contaminer avec leur venin. Pour toutes ces raisons, voici 5 astuces pour se débarrasser de ces animaux de manière naturelle et écologique, donc SANS produit chimique dans le jardin.

L’ail

C’est l’un des meilleurs répulsifs naturels pour les serpents, mais plus largement pour les nuisibles comme les souris et insectes qui ravagent les potagers. L’ail en gousses déposé dans le jardin aux endroits où vous avez vu des serpents peut donc être très efficace.

Ils détestent son odeur forte. D’ailleurs, planter de l’ail dans le potager peut aussi être utile dans ce cas. Sinon, de l’ail en poudre dilué dans de l’eau chaude, ou encore des huiles essentielles d’ail diluées avec de l’eau chaude alors pulvérisée dans le jardin, sera tout aussi efficace pour éloigner les serpents envahisseurs sans les blesser.

L’oignon

Comme pour l’ail, les serpents n’aiment pas l’odeur de l’oignon. Si vous voulez les faire fuir, vous pouvez donc planter de l’oignon, mettre des lamelles dans le jardin ou pulvériser des huiles essentielles d’oignon diluées avec de l’eau chaude ou de l’oignon en poudre dilué avec de l’eau chaude dans le jardin.

La cannelle

La cannelle en poudre est aussi un formidable répulsif contre les serpents et contre les insectes. Ces derniers n’aiment pas son odeur et il s’agit aussi d’un condiment irritant pour eux. En mettre un peu dans le jardin contribuera fortement à faire fuir les rampants.

Entretenir le jardin

Ce n’est pas vraiment une astuce répulsive, mais en soi, c’est une méthode qui fonctionne parfaitement pour éloigner les serpents et autres nuisibles. Entretenir son jardin, couper les herbes hautes, éviter les cachettes comme les pierres… Tout cela fait que le serpent va certainement éviter de venir dans votre jardin.

Les serpents sont des animaux peureux qui aiment être cachés. Donc, ils évoluent surtout dans les hautes herbes, au milieu des feuilles d’arbre au sol, là où il a beaucoup de cachettes. Évitez cela et vous éviterez les serpents.

Les chiens, les chats et les poules

Là aussi, ce n’est pas vraiment une astuce répulsive. Mais c’est une méthode un peu agressive. Si vous ne voulez plus que des serpents se baladent chez vous, dans votre jardin, intégrez leurs prédateurs naturels chez vous.

Un chat, un chien, des poules dans le jardin… Ces animaux peuvent attaquer les serpents et défendre d’une certaine façon le territoire. Certains serpents mourront certainement, une grande partie ne viendront tout simplement pas, au risque de se faire manger.

D’ailleurs, si vous optez pour un chat, ce dernier pourra aussi réguler les rongeurs dans le jardin, lesquels sont des proies qui attirent les serpents.

Attention : ne prenez pas d’animal de compagnie uniquement pour faire fuir les serpents. Si vous en voulez vraiment un, c’est un des bénéfices en plus. Le gros plus de choix des poules : vous aurez en plus des œufs tous les jours !