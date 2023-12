Dans le monde fascinant de la terrariophilie, les espèces de serpents émergent comme des choix populaires. Cela concerne surtout ceux qui cherchent à aller au-delà des animaux de compagnie traditionnels comme les chiens et les chats. Alors que les serpents suscitent de plus en plus d’intérêt, il est crucial pour les terrariophiles, de s’informer adéquatement sur les soins spécifiques nécessaires à ces reptiles uniques. Cela concerne surtout les débutants.

Parmi les espèces de serpents souvent choisies pour débuter en terrariophilie, certaines se distinguent par leur facilité d’élevage et leur adaptabilité à la vie en captivité. Cependant, vous devrez bien comprendre leurs besoins alimentaires et les conditions de vie adéquates. Il faudra également apprendre à contribuer positivement à leur épanouissement et croissance.

On vous propose une liste des espèces de serpents les plus couramment élevées. Elle va permettre aux passionnés de s’initier à l’élevage de serpents sans se sentir dépassés.

Le serpent-roi de Californie (Lampropeltis getulus californiae)

Le serpent-roi de Californie se distingue avec son pelage distinctif marron ou noir parsemé de bandes jaunes, crème, ou blanches. Il se présente comme un choix populaire parmi les espèces de serpents en élevage. Ce reptile agile se caractérise pour sa capacité à chasser diverses espèces animales, allant des rongeurs aux oiseaux. Il peut même s’aventurer à affronter ses congénères. De ce fait, l’élevage de ce serpent doit se faire avec précaution. Vous devrez le loger seul dans son terrarium pour assurer sa sécurité et celle de ses voisins potentiels.

Actif principalement durant la journée, le serpent-roi de Californie s’adapte aisément à divers climats. Cela le rend apte à vivre dans divers environnements de terrarium. Inoffensif pour l’homme, il atteint généralement une taille modeste de 1 à 1,40 mètre. Cela le rend gérable, même pour les terrariophiles novices. Sa nature docile et sa facilité d’apprivoisement en font un choix favori parmi les amateurs. Pour son habitat, un terrarium de dimensions 80x40x40 cm, aménagé dans un style désertique, conviendra parfaitement à ses besoins.

Le python royal (Python regius)

Le python royal est un reptile qui apprécie les environnements chauds. Vous le reconnaitrez facilement grâce à ses couleurs sombres et son corps robuste. Il aime se prélasser au soleil, souvent niché confortablement dans un trou. Il s’agit d’une des espèces de serpents appréciées des terrariophiles. La raison concerne principalement son tempérament placide et de sa taille gérable, oscillant généralement entre 1 et 1,20 mètre. La femelle adulte peut toutefois atteindre 1,40 mètre.

Sa nature docile le rend facile à manipuler, et il est connu pour mordre très rarement. Lorsqu’il se sent menacé, le python royal a plutôt tendance à s’enrouler sur lui-même. Les éleveurs ont réalisé de nombreuses mutations génétiques, résultant en une fascinante variété de couleurs et de motifs pour ces espèces de serpents. Ces spécimens colorés ajoutent un attrait visuel supplémentaire à ce serpent déjà apprécié des amateurs de terrariophilie.

La couleuvre à nez retroussé (Heterodon nasicus)

La couleuvre à nez retroussé, une des plus petites espèces de serpents au monde, mesure entre 45 et 50 cm chez les mâles et jusqu’à 80 cm chez les femelles. Ce serpent est particulièrement adapté aux terrariophiles disposant d’un espace limité. Son museau distinctif, semblable à un « groin », sert à fouiller les feuilles mortes à la recherche de nourriture. Elle préfère les habitats sableux ou rocailleux et se nourrit principalement de poissons, de batraciens, et parfois de rongeurs.

Diurne, la couleuvre à nez retroussé nécessite une manipulation prudente en raison de son venin présent dans la salive. Bien que sa morsure soit généralement superficielle, elle peut causer des gonflements et des douleurs notables. Il est donc important pour les terrariophiles de connaître et de respecter les précautions nécessaires lors de la manipulation de ce serpent unique.

Le serpent-roi à bandes grises (Lampropeltis alterna)

Le serpent-roi à bandes grises, avec ses couleurs fascinantes, est une des espèces favorites parmi les amateurs de serpents. Selon sa sous-espèce, il affiche des anneaux orangés fins ou larges, bordés de sombre. Ce serpent nocturne se nourrit de rongeurs, de lézards, et parfois d’amphibiens, et est connu pour son grand appétit.

L’Alterna, nom de cette variété de serpent-roi, se distingue par sa forme moins cylindrique et sa tête légèrement triangulaire. Sa robe varie selon l’origine locale, présentant deux phases distinctes. Il y a la phase « Blair » est reconnaissable avec des selles orange vif à rouge bordées de noir et de blanc. La phase « Alterna » se caractérise par des bandes noires ponctuées de lignes ou de pointillés noirs.

Les adultes mesurent généralement entre 107 et 127 cm, avec une moyenne plus proche de 91 à 102 cm. Cette diversité en taille et en coloration rend le serpent-roi à bandes grises particulièrement attrayant pour les terrariophiles.

Le serpent-roi faux corail (Lampropeltis triangulum)

Le serpent-roi faux corail séduit les terrariophiles par sa robe éclatante, alternant crème ou gris avec des rayures jaunes, ocre orange ou rouges. Cette espèce imite les couleurs du serpent corail venimeux. Elle est généralement solitaire et nocturne, avec un tempérament territorial. Ce reptile n’hésite pas à affronter des adversaires plus grands lorsqu’il se sent menacé dans son espace.

Ce serpent terrestre se nourrit principalement de rongeurs, lézards et oiseaux. Facile à entretenir et particulièrement coloré, il est un choix idéal pour les terrariophiles débutants. Cependant, il est important de noter que le serpent-roi faux corail est ophiophage, c’est-à-dire qu’il peut se nourrir d’autres serpents. Vous devrez donc éviter de le faire cohabiter avec ses congénères. Cela préviendra les conflits et garantira la sécurité de tous les occupants de votre terrarium.

Le serpent des maisons (Lamprophis Fuliginosus)

Originaire d’Afrique, le Boaedon fuliginosus, communément appelé « serpent des maisons », est idéal pour les petits terrariums désertiques. Avec une taille modeste de 50 à 100 cm, il s’adapte bien aux environnements domestiques. Ce serpent est remarquablement calme et se laisse manipuler facilement. C’est une des espèces de serpents les plus recherchés par les terrariophiles débutants.

Ce reptile nocturne préfère se cacher dans des endroits tempérés. Il n’est d’ailleurs pas exigeant en termes de nourriture. Une souris tous les 7 à 10 jours peut lui suffire. En captivité, cette espèce peut se reproduire jusqu’à quatre fois par an. Il est tout de même conseillé de limiter les reproductions pour préserver la santé de la femelle. Malgré sa capacité à consommer de grandes proies, il accepte volontiers des proies décongelées, facilitant ainsi son alimentation en captivité.

Le serpent jarretière (Tamnophis)

Le serpent jarretière, ou couleuvre rayée, est une espèce aquatique répandue en Amérique du Nord. Ce serpent nécessite un terrarium avec un bassin pour s’épanouir. Il se distingue par ses lignes noires, oranges et bleu clair, et son motif en damier rappelant une jarretière.

Inoffensif pour l’homme, le serpent jarretière s’adapte à divers climats. De petite taille, il mesure généralement entre 1 et 1,20 mètre. Son régime alimentaire se compose de poissons, batraciens et vers de terre. Cette espèce est donc parfaite pour les terrariophiles cherchant un serpent aquatique de taille modeste et facile à entretenir.

Le boa des sables (Eryx Colubrinus)

Le boa des sables se caractérise par son corps court et trapu. Il arbore une robe orange parsemée de taches noires ou marron. Originaire d’Afrique, cette race s’adapte aux climats chauds et aime se réfugier dans des trous durant la journée.

Mesurant entre 40 et 70 cm, ce serpent se déplace rapidement sur ou sous le sable. Sa taille modeste limite toutefois son alimentation. Il ne peut s’attaquer aux proies dépassant la circonférence de son corps. Vous pourrez donc exclure les gros rongeurs. Malgré son tempérament globalement docile, le boa des sables peut être plus sensible au stress que d’autres espèces de serpents. Il est donc important de limiter la manipulation pour éviter les morsures, ce qui en fait une option à considérer pour les terrariophiles ayant déjà une certaine expérience.

Le boa rosé (Lichanura trivirgata)

Le boa rosé est reconnaissable par sa couleur gris clair ornée de bandes orangées ou bordeaux foncé. Ce serpent fouisseur est natif du sud des États-Unis et de certaines régions du Mexique. Avec une taille moyenne de 80 cm, il est apprécié par les éleveurs pour sa nature pacifique et docile.

Ce boa est principalement actif la nuit. Il préfère les espaces spacieux et évite les confinements étroits. En termes de régime alimentaire, le boa rosé est plutôt versatile. Il peut être nourri avec des grillons ou d’autres insectes, mais il apprécie également de petites souris et des vers de farine. Cette diversité alimentaire, combinée à son tempérament calme, en fait un choix apprécié parmi les terrariophiles. Cela concerne particulièrement ceux qui recherchent un serpent gérable et de petites tailles.

Le python de Children (Antaresia childreni)

Le python de Children se présente comme le plus petit python du monde, avec des spécimens adultes atteignant en moyenne 1,10 mètre. Ces espèces de serpents, natifs d’Australie, se caractérisent par des teintes irisées aux reflets bleu-vert. Ils préfèrent les habitats rocailleux pour se cacher.

Malgré sa nature généralement calme, il est recommandé de le manipuler avec précaution, car il peut mordre s’il se sent menacé. Toutefois, sa morsure n’est pas venimeuse. Cela le rend relativement sûr pour les terrariophiles. Concernant son alimentation, le python de Children se nourrit principalement de petits rongeurs. Cela simplifie son entretien.

Ce python est donc un excellent choix pour ceux qui souhaitent un serpent de petite taille, mais captivant par sa beauté et son comportement.

