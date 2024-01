Le mégalodon a-t-il réellement existé ? On fait le point

Maintenant que vous en savez davantage sur les frelons, nous allons parler d’un animal devenu légendaire dans l’esprit collectif : le mégalodon. Ce grand requin a-t-il vraiment existé à une époque ? Pourrait-il même encore être parmi nous ?

Qui est donc le mégalodon, ce requin légendaire ?

Le mégalodon est l’un des animaux les plus grands ayant vécu sous les eaux. Du moins, c’est ce que nous pensons. Mais, ce requin d’une taille considérable a-t-il vraiment existé ?

Il faut savoir que nous, les humains, nous sommes bien petits par rapport à certaines créatures qui ont foulé la Terre. Comme nous l’apprenons dans ce documentaire de Spielberg, il y a eu de nombreuses espèces dont la taille défit l’entendement, à commencer par certains dinosaures.

Il ne serait donc pas su étonnant qu’un requin de cette taille ait existé. Et d’ailleurs, il mesurait combien de mètres, s’il a existé ? Plusieurs études parlent du sujet, en adéquations avec des vestiges de leurs dents.

Et selon ces études, il se peut que le mégalodon pouvait atteindre une longueur totale de 16 mètres en étant adulte. Au maximum, il pourrait faire 20 mètres. À titre comparatif, la baleine bleue (plus grand animal actuel connu dans l’océan) fait au maximum 24 mètres. De son côté, le requin baleine peut faire 10 mètres et le grand requin blanc peut faire au maximum 5 mètres.

VOIR AUSSI : Vrai ou faux : les escargots peuvent se reproduire seuls ?

Cet animal colossal a-t-il réellement existé dans l’océan ?

La présence de ces études et de trouvailles archéologiques semblent donc confirmer l’existence de ce requin. Selon une étude des scientifiques des universités de Swansea et de Bristol publiée par Scientific Reports. Le mégalodon était un prédateur redoutable avec une taille de queue d’environ 3,85 mètres et une tête de 4,65 mètres de long. Ses dents pouvaient d’ailleurs mesurer 20 cm de long.

D’ailleurs, récemment, une nouvelle dent de mégalodon a été retrouvée à 3 000 mètres de profondeur sous l’eau. Cette dent faisait sept centimètres de long et a été trouvée vers les îles d’Hawaï.

A priori, l’espèce aurait donc existé. Par contre, elle serait éteinte car aucune attaque d’un animal semblable, même sur d’autres espèces marines, n’ont été déplorés. Selon les estimations, ce grand poisson se serait éteint définitivement il y a environ 3,5 millions d’années.

Et s’il se trouvait encore parmi nous ?

Mais, rien n’est certain. Par exemple, deux histoires peuvent faire penser que le mégalodon sévit toujours sous l’eau. La première : une dent qui semble appartenir à un mégalodon a été retrouvée en Nouvelle-Calédonie. Cette dent semblait dater de bien plus récemment, fraichement fossilisée.

La seconde : en 1954, un bateau aurait été victime d’un animal marin gigantesque. Le bateau Rachel Cohen voguait dans les eaux indonésiennes lorsqu’un animal aurait mordu sa coque.

Des dizaines de dents ont été trouvés dans celle-ci, d’une taille allant de 8 à 12 cm de longueur. L’animal qui a perdu ses dents aurait une taille d’environ 24 mètres, selon les estimations.

Notez cet article