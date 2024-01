Pourquoi les veines sont bleues alors que le sang est rouge ?

Maintenant que vous savez pourquoi cette année 2024 est bissextile, que diriez-vous de découvrir pourquoi nos veines ressortent bleues tandis que le sang, qui circule dans les veines, est rouge. On vous explique, vous pourrez ainsi briller en société !

Pourquoi le sang est-il rouge ?

Que ce soit lorsque vous faites du sport, que vous faites une prise de sang ou si vous avez simplement les veines qui ressortent, vous avez certainement déjà vu la couleur qu’elles ont au travers de la peau : les veines sont bleues. Du moins, en apparence.

Vos veines servent à faire circuler le sang dans le corps. Le sang, de son côté, est de couleur rouge, notamment grâce aux globules rouges, présents en abondance dans la substance. Le sang est donc rouge grâce à ses globules rouges.

Ces derniers sont de petits sacs qui contiennent de l’hémoglobine. Cette dernière, l’hémoglobine, sert à capter l’oxygène de l’air que vous inspirez. Cet oxygène est transporté dans le sang jusqu’à vos organes. L’hémoglobine teinte le sang en rouge.

Le rouge que nous connaissons, le rouge sang, vient de la chimie entre l’hémoglobine et l’oxygène. Plus le sang est saturé en oxygène, plus il est rouge vif. Et plus le sang est amoindri en oxygène, plus il a une couleur rouge foncé ou brune. C’est pour cette raison que le sang séché ou le vieux sang comme celui de la fin de règles (menstruations) est brun.

Pourquoi l’hémoglobine teinte le sang en rouge ? Cela vient du fer, élément contenu abondamment dans l’hémoglobine. Le fer, une fois soumis à la lumière, renvoie une couleur rouge à l’œil. Le fer, au contact de l’oxygène en abondance ou de l’eau et de la lumière rouille en rouge, c’est un peu la même chose.

Pourquoi les veines paraissent bleues ?

Bon, maintenant, vous savez pourquoi le sang est rouge. Mais du coup, pourquoi les veines apparaissent en bleu ? En premier lieu, non, le sang n’est pas bleu et il ne s’oxyde pas au contact de l’air, devenant ainsi rouge.

Le sang est bel et bien rouge de couleur, même dans le corps. La lumière traverse vos pores et elle peut donc entrer en petite quantité dans votre corps, donnant la teinte rouge à votre sang (ou plutôt au fer de l’hémoglobine).

Il s’avère que le bleu des veines, plus visible sur les peaux claires (comme transparentes), est un effet d’optique. Les veines ne sont pas bleues, elles apparaissent bleues à nos yeux uniquement. La couleur rouge traverse les tissus, dont les veines et la peau. Ces tissus, dont les vaisseaux sanguins, agissent comme un filtre qui altère la couleur une fois qu’elle arrive à vos yeux.

La peau réfléchissant davantage la longueur d’onde de la couleur rouge que la couleur bleue, le rouge est davantage absorbé et c’est donc le bleu qui ressort en premier à nos yeux.

D’ailleurs, les veines apparaissent davantage bleues sur les personnes à la peau claire ou les personnes âgées. Dans le premier cas, le filtre est moins puissant en couleur et dans le second cas, la peau est plus fine.

Désormais, vous savez pourquoi les veines sont bleues alors que le sang est rouge. Dans le même registre (la colorimétrie), que diriez-vous de connaître la raison qui fait que le ciel est bleu ?

