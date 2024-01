Pourquoi 2024 est une année bissextile ? On vous dit tout !

Vous êtes adepte de découvertes, n’est-ce pas ? Et maintenant que vous savez qui est arrivé en premier entre l’œuf et la poule, retour sur une notion que tout le monde connaît, mais que très peu comprennent : l’année bissextile.

29 février 2024 : qu’est-ce qu’une année bissextile ?

Cette année 2024 est ce qu’on appelle une année bissextile. Cela signifie qu’au lieu d’avoir 365 jours, l’année comptera 366 jours. Un jour est rajouté, le 29 février. En dehors des années bissextiles, le 29 février n’existe tout simplement pas.

Pour rappel, dans une année, il y a douze mois. Certains sont composés de 31 jours et d’autres de 30 jours. Le mois de février est quant à lui composé de seulement 28 jours. Sauf lors des années bissextiles.

L’invention d’un jour supplémentaire par Jules César

Cette date du 29 février a été inventée par le peuple romain, lors de l’arrivée de Jules César au pouvoir. Avant l’invention de cette date, on faisait un réajustement des jours tous les deux ans en ajoutant un treizième mois de 22 jours.

On faisait un réajustement des jours pour coller à notre calendrier, nos dates de fêtes en place, etc. Sans cet ajustement, le calendrier finissait par ne plus coïncider avec le temps de rotation de la Terre autour du soleil au cours d’une année. En effet, la Terre fait le tour du soleil en 365,2422 jours. Ces décimales sont forcément difficiles à ajouter au calendrier.

Sauf que cette solution ne fonctionnait pas et c’est pour ça que les romains ont inventé le 29 février. Un jour qui a donc été inventé et qui n’arrive que tous les quatre ans (ou presque), justement pour faire cet ajustement.

Les romains ont ajouté un jour en février, donc le 29 février, car l’année julienne commençait en mars. Ainsi, le mois de février est le dernier mois de l’année ici. C’est comme si nous faisions un 32 décembre.

Un léger décalage dans le calendrier par rapport au soleil

Et lors de la réforme grégorienne du XVIe siècle, le décalage entre le calendrier et le soleil s’est encore aminci. Pour cause, nous avons fini par nous baser sur des années de 365,25 jours au lieu de 365,2422 jours. Il faut dire qu’à cette époque, le soleil et le calendrier étaient décalés d’environ dix jours.

C’est d’ailleurs pour cette raison, pour ce décalage irrémédiable, que les années bissextiles arrivent tous les quatre ans, mais pas toujours. Par exemple, les premières années de chaque siècle ne sont jamais bissextiles.

La raison ? On peut annuler le léger décalage entre le calendrier et le soleil en retirant un 29 février toutes les 25 apparitions. Dans un siècle, il y a effectivement 25 années bissextiles. Oui, c’est technique.

Voilà, vous savez ce qu'est une année bissextile.

