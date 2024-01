Qui est arrivé en premier entre l’œuf et la poule ? Fin de débat !

Désormais, vous savez qui est l’inventeur du micro-ondes, peu de gens le savent. À présent, partons sur un autre sujet épineux, un débat sans fin qui fait parler depuis… toujours. Qui est arrivé en premier entre l’œuf et la poule ? Allez, mettons fin aux discussions.

L’œuf ou la poule, une histoire d’évolution

Certains adeptes de philosophie diront que c’est l’idée de la poule ou l’idée de l’œuf qui est arrivé en première, dans la tête de la nature, de Dieu ou peu importe. Car l’essence précède l’existence pour certains opposants à notre ami Sartre, comme Bourdieu. Mais, scientifiquement, qui est le premier-né en réalité ?

Dans ce documentaire présenté par Morgan Freeman et réalisé par Spielberg, nous apprenons l’évolution des animaux et de la vie au travers du temps. Et dans ces explications, nous avons beaucoup d’informations au sujet des ovipares, soit les animaux qui pondent des œufs. Au contraire des mammifères.

Nous apprenons également que les vertébrés sont sortis des eaux en pondant des œufs. Les animaux aquatiques, comme les poissons, dotés d’une colonne vertébrale, sont progressivement sortis des eaux afin de survivre à l’une des extinctions de masse survenue dans les océans.

Sauf qu’en sortant de l’eau, ces vertébrés pondaient encore des œufs. Le problème, c’est que ces œufs étaient très fragiles pour survivre et protéger les petits sur la terre ferme. Recouverts d’une membrane et pas d’une coquille, ces œufs étaient vulnérables, ils se desséchaient rapidement au contact de l’air.

L’apparition de la coquille solide chez les animaux

Par évolution et en solution à ce problème, les animaux ont commencé à pondre des œufs avec une membrane plus solide en consommant notamment davantage de calcium.

Les animaux qui ont commencé à faire cela étaient des amphibiens comme les grenouilles. Ils avaient aussi une autre force : ils pondent leurs œufs sous l’eau. De cette manière, l’air ne desséchait donc pas les membranes. De l’œuf plus solide posé sous l’eau naissait le têtard.

Après cela, toujours par évolution, les animaux ont commencé à faire des œufs de plus en plus solides pour protéger leurs petits. Les tortues pondaient des œufs assez mous, mais ils devinrent de plus en plus solides au fil du temps.

« Il ne pouvait y avoir un premier œuf pour faire naître un oiseau, ou il y aurait eu un premier oiseau pour faire un œuf, puisque les oiseaux viennent des œufs », disait Aristote.

Finalement, ce sont nos amis les reptiles, puis nos chers oiseaux qui ont participé à cette évolution de l’œuf. Par la suite, les dinosaures, eux aussi, pondaient des œufs solides à coquille.

D’après plusieurs écrits, il semble que les plus anciens fossiles de coquilles d’œufs datent d’il y a environ 195 millions d’années.

La poule est arrivée bien plus tard que l’œuf !

Et la poule ? la poule est une descendante directe des dinosaures, comme la plupart des oiseaux finalement. De la famille des galliformes, les poules sous la forme que nous connaissons daterait d’il y a environ 12 000 ans.

En d’autres thermes, non seulement l’œuf est apparu avant la poule domestique que nous connaissons. Mais l’œuf à coquille est aussi arrivé avant les dinosaures.

Voilà, c'est aussi simple que cela. Et maintenant que vous savez qui est arrivé en premier entre l'œuf et la poule

