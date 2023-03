Quel est le chien le plus intelligent ? Top 10 !

Tous les chiens sont intelligents et possèdent des facultés propres, que ce soit au niveau de l’apprentissage ou de l’adaptation à leur environnement. Il n’existe réellement aucun chien qui soit plus bête ou plus agressif, plus intelligent que les autres, tout dépend du caractère de chacun et de leur éducation par leur mère et par leur maître.

Mais, d’après beaucoup d’éleveurs et de comportementalistes, certaines races auraient plus de capacités grâce à leur intelligence innée (propre à la race), à leur intelligence adaptative (la capacité du chien intelligent à résoudre des problèmes) et leur intelligence de travail (la capacité d’apprentissage et d’obéissance). Voici les chiens qui regrouperaient les trois intelligences.

Le malinois : un chien extrêmement intelligent

Très redouté par les personnes qui ne connaissent pas bien cette rare, le malinois est un véritable amour lorsqu’il est bien éduqué. C’est un chien de travail, en premier lieu, qui a été adapté à la vie de famille. Un bon chien de garde, très obéissant, il est très souvent utilisé par les forces de l’ordre pour sa capacité d’adaptation aux différentes situations, mais aussi pour son esprit logique et sa capacité à apprendre vite et obéir.

Le malinois demeure un chien qui a la possibilité de réfléchir par lui-même et donc de prendre des décisions en prenant en compte sa propre expérience. Cela en fait l’un des chiens les plus intelligents car il n’obéit pas sans réfléchir, il a besoin d’une cohérence absolue pour être correctement éduqué et prendre les bonnes décisions.

Le golden retriever : une capacité d’adaptation incroyable

Sociable, affectueux, docile et joueur, le golden retriever est un des chiens les plus répandus en France. Ce bon chien de famille et de travail n’a pas souvent l’occasion de démontrer son intelligence au quotidien. Pourtant, il est l’un des chiens les plus intelligents que nous puissions trouver.

Lui aussi sait réfléchir seul, malgré son besoin d’avoir de la compagnie. On dit que cette race est particulièrement tendre et prévenante avec les enfants et personnes âgées. Cela démontre bien sa capacité à réfléchir en fonction des situations et des personnes qu’il a en face de lui.

Le doberman : un chien très doué dans le domaine du travail

Malgré son physique qui peut effrayer, le doberman est un chien très affectueux et dévoué à son maître si celui-ci lui offre le bien-être et une forme de protection. C’est un chien qui aime bien être guidé par les humains car c’est un chien de travail par excellence. Il garde parfaitement, sait se montrer agressif pour dissuader sans pour autant faire du mal… Ce chien est un des plus intelligents si son maître lui en donne les moyens.

Doux et affectif, il n’a rien à voir avec son apparence farouche. Il n’est jamais inutilement agressif et est bienveillant envers les siens. Néanmoins, il doit être éduqué de manière ferme et juste dès son plus jeune âge pour être en capacité de prendre les bonnes décisions, seul, dans sa vie adulte.

VOIR AUSSI : Quelle est la femme la plus riche du monde ? Top 10 !

Le labrador, un des chiens les plus intelligents et répandus

Le labrador est un chien de famille, mais pas seulement. C’est un chien qui a souvent été conditionné à rester calme dans le jardin, sans trop faire de sport, pourtant c’est un chien extraordinaire pour la garde, la recherche aussi, ou encore pour effectuer le travail d’un chien de berger.

Loyal, il est totalement capable de soulever des montagnes pour son maître. Surtout si celui-ci lui offre l’opportunité de faire de l’exercice régulièrement, de la fermeté et de la clarté dans l’éducation et la possibilité de travailler sa réflexion (avec des jeux, du dressage par exemple). Il parait que le labrador est particulièrement doué avec le dressage justement et les jeux où il doit réfléchir et résoudre de problèmes.

VOIR AUSSI : Un crocodile géant abattu au Zimbabwe : l’incroyable histoire !

Le beauceron : il réfléchit énormément dans toutes les situations

Le beauceron ou berger de bauce est réputé pour être têtu. En réalité, il est surtout plus intelligent qu’on ne le pense. Il anticipe beaucoup les gestes de son maître, a tendance à jouer avec lui même en étant adulte, pour tester le limites.

Une forme d’intelligence qui peut aisément être mise en avant puisqu’il est un très bon chien de troupeau, un chien de garde exceptionnel et un chercheur dans l’âme. C’est sa curiosité qui y fait beaucoup.

VOIR AUSSI : Quel est le yacht le plus cher du monde ? Top 10 !

Le berger australien : un véritable gardien de troupeau

À son origine, le berger australien n’était pas le chien de famille que nous connaissons. Il a été introduit par des fermiers, pour surveiller les troupeaux. Et cette faculté de garde est encore innée chez lui.

Vif et polyvalent, c’est un chien très intelligent souvent sous-estimé. Sportif, vaillant et parfois réservé envers les inconnus, le berger australien a de nombreuses qualités lorsque ce dernier est éduqué de manière équilibrée entre contenance et liberté.

VOIR AUSSI : Top 10 avions les plus rapides du monde !

Le berger allemand : un instinct de protection inégalable et un chien intelligent

Comme le malinois, le berger allemand est un chien de travail d’exception. Il est aussi souvent utilisé dans la police ou dans les équipes de secours pour sa capacité d’apprentissage, de garde et son esprit logique. Il est également très docile lorsqu’on sait le dompter !

C’est un chien loyal, obéissant, vigilant et doté d’un instinct de protection. Durant la Première Guerre mondiale, par exemple, ils ont été mobilisés par les troupes allemandes pour secourir les soldats blessés.

VOIR AUSSI : Coin tranquille pour la retraite : top 10 des villes en France et pays à l’étranger !

Le border collie : un chien très intelligent et obéissant

En plus d’être un chien parfait pour l’agility et les courses, le border collie est un des chiens les plus obéissants qu’il existe. Il est réputé pour être facile à dresser. Aucun chien n’est facile à dresser en réalité, il faut toujours s’adapter à son toutou. Mais, il est vrai que le border collie semble plus à l’écoute de son maître et, de manière générale, très loyal si on lui offre tout ce dont il a besoin.

Parmi les chiens Border Collie les plus célèbres, nous connaissons bien celui qui se nomme Chaser. Les médias le surnommaient “le chien le plus intelligent au monde”. Chaser a été capable de reconnaître 1022 noms de jouets prononcés par son maître. Il peut même, d’un simple coup de voix, rassembler des animaux éparpillés et les entraîner dans un enclos. Une belle preuve de l’intelligence de ce chien.

VOIR AUSSI : Gagner de l’argent en marchant ? Top des meilleures applis !

Le teckel : un véritable chercheur dans l’âme et un chien intelligent

Le teckel est un chien qui aime à la fois le sport et le repos. Ce petit chien est surtout un très bon chercheur et un chasseur. Il est notamment capable de traquer de proies jusque dans leurs tanières, simplement avec son odorat et son ouïe. Il est aussi très obéissant et loyal envers son maître, surtout lorsque celui-ci partage des expériences avec son loulou.

L’akita américain : un des chiens les plus intelligents du monde

L’akita américain est connu pour avoir un caractère bien trempé. Mais, comme le malinois ou le beauceron, cela est uniquement du à son intelligence qui nous dépasse. Territorial, il a un fort instinct de protection et de méfiance. Néanmoins, il est courageux et n’hésite pas à s’interposer si son maître est en danger. Il est aussi très affectueux avec son groupe social.

Mentions honorables des chiens les plus intelligents

Le caniche.

Les chihuahuas.

Le samoyède.

Les huskies.

Berger des Shetland.

Chien finnois de Laponie.

Cocker anglais.

Beagle.