Quels sont les animaux les plus venimeux ? Top 10 !

Dans le monde, il existe de nombreux animaux qui attaquent avec du venin. Ces animaux venimeux, très dangereux, peuvent vous tuer en seulement quelques minutes. Voici les 10 pires dont vous regretteriez de croiser la route.

Le mamba noir, un magnifique serpent très dangereux

Parmi les animaux les plus venimeux du monde, il y a le fameux mamba noir. Un très beau serpent que beaucoup d’adeptes de terrariophilie aiment observer. Mais, il s’agit d’un des serpents les plus dangereux du monde aussi.

Pour cause, pas constrictor, ce serpent tue ses victimes avec son venin et non en les étranglant. Il peut injecter jusqu’à 400 mg de venin en une seule fois. Pour comparaisons, il faut 15 mg pour tuer un homme.

Adepte des roches, légèrement arboricole, le mamba noir vit essentiellement en Afrique, dans un climat chaud. Un serpent allant de 2,50 à 4 mètres de long qui est même capable de tuer des oiseaux en plein vol.

La pieuvre à anneaux bleus, un des animaux les plus venimeux dans l’eau

Autre animal très venimeux : la pieuvre à anneaux bleus. Cet animal marin est originaire des océans Indien et Pacifique. Nous la retrouvons surtout sur les côtes du sud-est de l’Australie, au sud de la Grande Barrière de corail.

Son venin, mortel, provoque une détresse respiratoire qui peut aboutir vers un arrêt respiratoire. Son venin contenu dans sa salive et contenant une neurotoxine agit en seulement quelques minutes.

La guêpe de mer, une méduse à ne surtout pas sous-estimer

La méduse appelée guêpe de mer est une des méduses les plus dangereuses du monde. Magnifique, elle ne doit pas être sous-estimée pour autant. Nous la retrouvons au large du Viet Nam, de l’Australie ou encore de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une petite méduse qui a déjà tué 70 personnes au cours du siècle dernier.

Après une piqure, vous avez peu de chances de survivre. Son venin agit en quelques minutes seulement. Heureusement, on ne la trouve que dans les profondeurs. Il est donc rare de se faire piquer par cette méduse. D’ailleurs, lorsqu’elle pique, ce n’est jamais intentionnellement, c’est que vous êtes allé la chercher.

Le scorpion jaune de Palestine parmi les animaux les plus venimeux

Appelé le « rôdeur », le scorpion jaune de Palestine appartient à la même famille que les araignées et ce petit animal fait partie des plus dangereux du monde. Ceux qu’on retrouve dans le sud de la France sont inoffensifs, mais ce dernier qu’on retrouve en Palestine, en Égypte, au Soudan, en Libye, en Tunisie, au Tchad, au Niger, en Israël, au Liban et en Syrie est capable de vous tuer.

Mesurant de 69 à 90 mm, ce petit animal désertique provoque une terrible douleur lors de la piqure. Cela peut même entrainer la mort pour les personnes à risque, comme les personnes malades, cardiaques ou âgées. Le décès peut intervenir en quelques heures.

La phyllobate terrible, une petite grenouille très venimeuse

De nombreuses grenouilles peuvent être venimeuses grâce à une toxique qui s’échappe de leur peau. Mais, l’une des pires, c’est bien la phyllobate terrible. De couleur vive, cette petite grenouille tropicale mesure environ 47 mm et évolue en Colombie, en altitude.

Très venimeuse, son venin se trouve sur son épiderme et provoque de terribles douleurs dès qu’elle est touchée. Le venin agit en quelques minutes, provoquant une insuffisance cardiaque ou une fibrillation, mais aussi des brulures.

Le taïpan du désert : n’approchez surtout pas ce serpent !

Parmi les serpents les plus dangereux du monde, il y a le taïpan du désert. Mesurant environ 2 mètres de long, ce beau bébé est l’un des serpents les plus venimeux et dangereux du monde. Il est même présent dans le Livre Guinness des records, à ce titre. Avec une seule dose de son venin, ce serpent australien est capable de tuer 125 hommes. C’est 25 fois supérieur au Cobra.

L’Atrax robustus, une araignée parmi les animaux les plus venimeux

En plus de ne pas être la plus jolie de l’univers, cette araignée fait partie des plus dangereuses. . L’Atrax robustus est également présente en Australie, dans les contrées montagneuses, mais aussi dans certaines banlieues.

Cette araignée mesurant 7 cm peut être mortelle pour l’homme. Le venin du mâle est 5 fois plus dangereux que celui de la femelle, il peut provoquer un œdème pulmonaire ou choc circulatoire dans les 20 minutes.

Le cobra, un serpent très connu et très dangereux

Très connu, le cobra est un des serpents les plus dangereux du monde et un des animaux les plus venimeux. Pour cause, évoluant en Afrique et en Asie, ce serpent à collerette peut provoquer la mort d’un homme en deux à dix heures après morsure. Notez qu’un seul cobra a la capacité de tuer un éléphant avec une dose de venin.

Le cône marbré : un mollusque extrêmement venimeux

Ce mollusque est très étrange, mais il est aussi très dangereux. Le cône marbré vit dans les profondeurs des mers, dans l’Océan Pacifique. Mesurant 15 cm et se trouvant à 20 m de profondeur environ, cet animal peut tuer sa proie en seulement quelques secondes.

Le Mulga, un serpent parmi les animaux les plus venimeux au monde

Parmi les animaux les plus venimeux de l’univers, il y a aussi le serpent Mulga. Nous le trouvons dans les régions désertiques de l’Australie. Ce serpent a la capacité de tuer 100 hommes avec une seule dose de son venin.

Mentions honorables parmi les animaux les plus venimeux du monde

La vipère de la mort en Australie.

Vipère heurtante d’Afrique.

L’araignée violon.

La vipère du Gabon.

Le serpent de mer.

Les méduses-boîtes.

La veuve noire.

Le poisson-pierre.

Les araignées-bananes.

Les dendrobates.

Le poisson-globe.

