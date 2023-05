Pourquoi le coq chante-t-il dès que le soleil se lève ?

Vous êtes en train de dormir et d’un coup, à 5 heures du matin, un coq se met à chanter et à hurler dans le poulailler, le vôtre ou celui du voisin. C’est effectivement très désagréable. Ces oiseaux ont un cri très bruyant et entendre des coqs qui chantent dès le lever du soleil peut en énerver plus d’un. Mais, concrètement, pourquoi un coq chante aussi tôt ? Et d’ailleurs, pourquoi chante-t-il tout court ? Ne peut-il pas simplement caqueter ou glousser comme sa femelle la poule ? Pourquoi le coq fait-il cocorico ? Voici la réponse !

Pourquoi le coq chante le matin ? Une raison météorologique !

Les poules et les coqs sont des oiseaux très intelligents, bien trop sous-estimés. En plus d’être utiles car les poules fournissent des œufs (même sans avoir de coq) et de servir de compost en mangeant vos déchets, les poules et les coqs ont également de nombreuses habitudes qui nous échappent. Par exemple, pourquoi le coq chante le matin très tôt ?

D’après des experts de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), le mâle de la poule n’est pas le seul oiseau à chanter. En réalité, de nombreux autres volatiles à plumes chantent dès le lever du jour, au petit matin.

Nous les entendons moins car leur chant est finalement moins fort que celui du coq. Rappelons que le coq et sa femelle, la poule, sont de très gros oiseaux, parmi les plus gros oiseaux communs que nous retrouvons dans les villages, domestiqués. Avec son coffre proéminent, le coq a plus de souffle que les petits oiseaux et il chante donc plus fort.

D’après certaines études révélées par la LPO, il semblerait que le coq chante tôt le matin si l’environnement est plus calme, qu’il y a moins de bruit ou que le temps est clément. Au contraire, il aurait tendance à chanter tard lorsqu’il y a davantage de bruits, de la pluie également. Par ailleurs, pour que le son de son chant s’entende mieux, ce dernier profiterait de la nature froide. Le son s’entendrait plus loin si la température est plus basse.

Et c’est pareil pour tous les autres oiseaux qui chantent au petit matin !

VOIR AUSSI : Le chat voit dans le noir : vrai ou faux ?

Pourquoi le coq chante : Une manière d’affirmer son territoire

Selon les chercheurs, le coq (et donc les autres oiseaux qui chantent au matin) aurait tendance à chanter également pour montrer que son poulailler est son territoire. C’est d’ailleurs parce que c’est le mâle qui affirme son territoire que la poule ne chante pas le matin. Elle est techniquement capable de chanter, au niveau physiologique. Mais, elle laisse le mâle la « protéger » en chantant à sa place.

Par ailleurs, certaines études semblent montrer que le chant du coq serait aussi une manière de montrer aux autres mâles que les poules de son poulailler sont les siennes. Le matin serait le moment le plus propice à la séduction pour ces animaux et donc le coq chanterait aussi pour faire la cour aux poules et montrer à ses rivaux qu’ils ne doivent pas s’approcher. C’est pour cela que le coq cherche à faire entendre son cri au plus loin, en profitant de la fraicheur du matin : pour mettre en garde le plus de mâles possibles, même s’ils sont loin de lui.

VOIR AUSSI : Pourquoi donner un os à son chien est une mauvaise idée ?

Que faire si le coq de mon voisin me dérange et me réveille tôt ?

Que faire si vous êtes réveillé par le chant d’un coq ? Pouvez-vous porter plainte contre votre voisin, propriétaire du coq ? Tentez d’abord de régler cette affaire à l’amiable et si rien n’y fait, vous pouvez avoir recours à un conciliateur de justice. Sinon, vous pouvez aller voir la police ou la gendarmerie. Le propriétaire du coq qui chante devra payer une amende.

Veuillez noter que si votre voisin a des poules, il ne peut pas faire grand-chose pour empêcher son coq de chanter. Cela est naturel et ce comportement ne peut pas être arrêté. Sauf en se séparant du coq ou éventuellement en le castrant.

Sources :

Interview de la LPO pour Sciences et Avenir.

Étude publiée dans Current Biology.