Chat noir : pourquoi porte-t-il malheur, quelle est la signification ?

Parmi les superstitions les plus connues, il y a celle qui dit que le chat noir porterait malheur. Mais, d’où vient cette croyance populaire ? Quelle est la véritable signification de croiser un chat noir dans la rue ? Nous répondons à la question.

Le chat noir, le compagnon des sorcières selon la croyance

L’autre jour, nous avions répondu à la question suivante : vrai ou faux, le chat voit-il dans le noir ? Aujourd’hui, en voici une nouvelle : le chat noir porte-t-il vraiment malheur ? Comme pour de nombreuses superstitions, comme le fait de passer sous une échelle, le fait de croire que le chat noir est le signe d’un mauvais présage est infondé.

Ou plutôt, cette croyance vient d’une réalité historique : les chats, noirs ou non d’ailleurs, ont jadis été tués par des croyants à cause de leur caractère « fourbe » et « cruel » avec ses proies. À la Saint-Jean, en France, on avait pour coutume de lancer des chats vivants dans le feu pour éradiquer le mauvais sort. Pourquoi ? Parce que selon la croyance puritaine et chrétienne de l’époque, le chat était le compagnon des sorcières.

Un espion à quatre pattes, réellement ?

Comme pour la chauve-souris ou encore la chouette, ces animaux que l’on voyait souvent de nuit étaient synonymes de magie noire, celle qui se cache dans la pénombre. Même si les chats ne sont pas nocturnes, leur capacité à bien voir dans l’obscurité a grandement joué en leur défaveur. Ils étaient accusés d’être des espions.

Et pourquoi le chat noir en particulier ? À cause de sa couleur justement. Il passe inaperçu dans la nuit. Il était donc courant de penser qu’ils se dissimulaient pour espionner les prochaines victimes des sorcières. Tous les chats étaient persécutés, mais les chats noirs l’étaient davantage.

Les chats noirs, victimes de cette superstition

Plus tard, les chats ont finalement été laissés tranquilles lorsque la peste a frappé. Pour cause, à force de tuer des chats, les rats ont proliféré dans les villes et ont alors transmis la peste aux humains. En l’absence de leurs prédateurs, les souris et rats étaient tellement nombreux qu’ils ont causé la mort de milliers de personnes en leur transmettant la peste. Par la suite, les chats ont donc été réutilisés pour chasser ces rongeurs.

Mais, malheureusement, la superstition du chat noir qui porte malheur fait encore rage aujourd’hui. Fuis par la population, les chats noirs sont même les plus abandonnés dans les SPA. Ils sont également très peu adoptés en général. Une séquelle d’une époque bien sombre pour nos amis à quatre pattes.