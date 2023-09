04h04 : une signification très positive derrière cette heure miroir

Lorsqu’on regarde l’heure par hasard et qu’on tombe sur une heure miroir, cela s’appelle la synchronicité. Ce serait un signe de l’univers qui vous envoie un message fort au sujet de votre avenir.

Après l’heure miroir 03h03 qui envisageait un accomplissement de vos projets dans un futur proche, l’heure miroir 04h04 a une signification très positive puisqu’elle implique une réussite et une victoire. Vos ambitions et vos efforts vont payer. Il ne vous reste plus qu’un seul petit effort à faire.

Signification de l’heure miroir 04h04 : Vos efforts vont enfin payer

Comme pour toutes les heures miroir et leurs messages cachées, l’heure miroir de 04h04 a une signification très forte si vous voyez cette heure par hasard en regardant votre montre ou votre téléphone. Une signification extrêmement positive, d’ailleurs. Pourquoi ? Parce que l’heure de 04h04 est le signe que vous allez bientôt récolter les fruits de votre labeur.

Vos efforts vont payer et vous allez donc bientôt voir les bénéfices de tous vos sacrifices.

En angéologie, cet horaire est relié à l’ange Yezalel. C’est lui qu’il faut prier pour que vos projets s’accomplissent, qu’ils soient personnels ou professionnels. Vous voulez absolument une augmentation au travail ? L’ange est là pour vous accompagner dans cette demande.

Il vous appelle au courage, à laisser exploser vos ambitions, à oser, prendre des initiatives pour enfin arriver au but. La concrétisation, l’épanouissement et la revalorisation sont ses maîtres mots.

Un obstacle qui vous sépare de l’accomplissement

Mais pour arriver à la finalité, il va falloir encore un peu de courage car de gros obstacles vous attendent. Toutefois, dès lors que vous les aurez traversés, vous allez enfin être récompensé en abondance.

De quel obstacle parle-t-on ? L’ange vous accompagne aussi dans ce qui est relatif à la fidélité, au pardon, à l’acceptation, à la réconciliation et dans le dénouement des conflits. Ainsi, on peut imaginer que l’obstacle en question qui vous sépare de votre accomplissement est d’ordre relationnel.

Ce peut être des doutes sur la fidélité de votre partenaire, un conflit entre collègues, un deuil… Pour arriver à votre épanouissement, vous devez impérativement débloquer la situation, prendre votre courage à deux mains et confronter le problème. Évitez les non-dits, les malentendus, les tensions, ce sont vos ennemis pour accomplir vos projets.

Cherchez la vérité et la loyauté pour vous recentrer sur vous et gagner en puissance.

Reprendre l’ascendant et enfin briller

Se surpasser et dépasser les obstacles sont une priorité et c’est justement ce que vous demande cette heure de 04h04. Reliée à la lame n°4 du tarot de Marseille, L’Empereur, 04h04 est une heure miroir qui renvoie aux idées de pouvoir, de construction, de courage, d’ambition, de loyauté et de stabilité.

Également relié au chiffre 8 en numérologie (4 + 4), 04h04 est une heure miroir avec une signification profondément positive pour vous puisqu’elle indique que vous avez le pouvoir de soulever des montagnes.

Vous avez l’âme d’un leader en ce moment, même si vous ne vous en rendez pas compte à cause de cet obstacle qui vous barre la route. Il est temps de reprendre votre vie en main, de cesser de vous laisser marcher dessus et de reprendre l’ascendant.