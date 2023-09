05h05 : quelle est la signification profonde de cette heure miroir ?

Lorsqu’on regarde l’heure par hasard et qu’on tombe sur une heure miroir, cela s’appelle la synchronicité. Il s’agirait, en numérologie, d’un message envoyé par l’univers. D’un présage pour votre futur. Et comme toutes les heures miroir et leurs interprétations, 05h05 est une heure miroir qui a une signification forte. Tant positive que négative. Nous vous expliquons ce qu’elle signifie si vous la voyez.

La tempête avant que la page se tourne : ne vous battez pas contre les flots

L’heure de 05h05 est une heure très forte en émotions. Cette dernière indique que vous allez bientôt entrer dans une phase complexe mentalement.

L’horaire implique une fin en premier lieu. La fin d’une relation, la fin d’une période, la perte d’une personne, un changement d’emploi, etc. Il y a une fin, mais aussi un début à venir. Sauf qu’entre les deux, vous arriverez à un épisode de perdition et de forte nostalgie.

Et il vous faudra beaucoup de courage pour aller vers ce renouveau. Mais, avec du courage, vous pourrez renaître de vos cendres tel un phénix, gravir des montagnes et même aider les autres à en faire de même. Et surtout retrouver votre unité, aborder un nouveau chapitre avec sérénité.

VOIR AUSSI : Chiffre 2 en numérologie : l’amour est à votre porte

Signification de l’heure miroir 05h05 : une phase obscure pour revenir à la lumière

En numérologie, l’heure 05h05 est une heure miroir qui renvoie à la signification d’une progression. Rattaché au nombre 10 et au chiffre 1, l’horaire implique justement cette idée de page qui se tourne pour le meilleur, pour votre bien-être.

Donc, si vous doutez sur une fin en cours, sachez que vous allez vous relever après une phase très compliquée, semée d’embûches, mais qui aura elle-aussi une fin.

VOIR AUSSI : 04h04 : une signification très positive derrière cette heure miroir

05h05 : Une paix intérieure à la clé

Associée au Pape dans le tarot de Marseille, 05h05 reprend justement cette même idée : cette période entre la fin et le commencement va être propice à une introspection, au deuil, à la clôture d’une ère, nécessaire à votre progression future.

En angéologie, c’est l’ange gardien Hakamiah qu’il faut prier pour que cette période obscure fasse place à la lumière. Entité divine liée à l’encouragement et à la détermination, il appelle à la paix intérieure après le chaos, l’accalmie après l’ouragan.