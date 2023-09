Le 1 en numérologie : quelle est la signification de ce chiffre ?

Que ce soit dans les heures miroir, dans le numéro de votre maison, dans votre date d’anniversaire, les chiffres ont un sens, une signification cachée qui en dit beaucoup sur votre présent et votre avenir. On dit que notre âme choisit le jour de sa naissance et qu’on ne fait aucun choix numérique par hasard. Mais, qu’est-ce que le chiffre 1 signifie en numérologie ? Très positif, si vous entrez en contact avec le numéro 1, un grand changement vous attend pour le meilleur.

Chiffre 1 en numérologie : un renouveau à venir

En numérologie, soit l’art de l’interprétation des nombres et des chiffres, tous les numéros ont une signification, un message envoyé par l’univers. Le chiffre 1 a une des significations de chiffres les plus fortes et intenses.

Venu juste après le chiffre 0, le un est né du zéro, lequel signifie la fin d’un cycle et le commencement d’un autre. Le 1 renvoie justement à ce commencement, un début positif pour vous, un renouveau qui va dans le sens avant, dans la progression.

Associé au fait d’oser, de prendre des initiatives et de productivité, le un veut dire que vous êtes une personne avec une vraie âme de leader, de challenger, mais aussi que vous avez des projets plein la tête. Des projets que vous avez parfois du mal à concrétiser, mais qui se concrétiseront à coup sûr si vous y mettez du courage, et que vous osez saisir toutes les opportunités.

Une personne qui donne beaucoup à ses proches

Le chiffre 1 en numérologie est également associé à la famille, aux relations positives avec les autres. Cela peut à la fois vouloir dire que vous êtes une personne généreuse, qui aime donner et qui ferait tout pour ses proches.

Mais, cela peut aussi vouloir dire que vous allez commencer une nouvelle relation positive pour vous, que vous sortez d’une mauvaise passe sentimentale et que vous allez peut-être trouver ou retrouver l’amour de votre vie (raviver la flamme).

Retrouver vos valeurs profondes personnelles

Doté d’un esprit créatif et visionnaire, vous êtes un peu idéaliste. Vous voulez construire un monde qui sera juste à votre sens. Vous détestez l’injustice et le mensonge d’ailleurs.

Et vous aimez toujours prendre le meilleur dans le pire, transformer le mauvais en bon, voir le bon côté dans les mauvais côtés.

Le chiffre 1 en numérologie représente aussi l’unité. Vous êtes proche de vous trouver vous-même, de vous retrouver enfin et de devenir qui vous êtes vraiment. Avec des opinions solides, des valeurs qui vous seront propres. Pour le moment, vous manquez de confiance en vous. Mais, toujours avec persévérance, vous pouvez retrouver votre unité. Surtout si vous faites le ménage dans votre vie, en supprimant tout le négatif qui vous empêche d’avancer.

Association des chiffres

Le 1, associé à un autre chiffre comme le 2 dans les chiffres 3 (1+2), 2 (1×2) et le nombre 12 (1 et 2), reprend la signification du chiffre associé, ici le 3 et le 2, de manière exacerbée ou complémentaire, comme pour le 0. Exemple, si vous êtes né le 15, vous êtes concerné par la signification du 1, mais aussi par l’interprétation du 5 (l’épanouissement) OU du 6 (l’inachevé).