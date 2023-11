Numérologie : quelles significations ont les chiffres ?

Dans le monde merveilleux de la spiritualité, il existe un art divinatoire maintenant très connu du grand public : la numérologie. Plongeons dans cet univers : qu’est-ce que la numérologie et que veulent dirent les chiffres de 0 à 9 ?

Qu’est-ce que la numérologie ?

La numérologie est un art dit « occulte« . C’est-à-dire que c’est un art qui s’apprend de manière cachée, qui n’est pas accessible à tous et qui s’enseigne d’un initié à un non-initié. Exactement comme l’astrologie, d’ailleurs.

Comme son nom l’indique, la numérologie est l’art de l’interprétation des numéros. Mais une interprétation par rapport à quoi ? En numérologie, les initiés pensent que les chiffres ont une signification dans notre univers. Et que tout dans notre monde, dans notre vie au quotidien, dont soumis aux numéros.

Par exemple, la somme des valeurs numériques des lettres de votre prénom donnent un nombre qui veut dire quelque chose par association de chiffre. Exemple avec le prénom Léo. Léo, c’est 12 (L) + 5 (E) + 15 (o) = 32. Dans le cas de Léo, les chiffres qui le définissent sont donc le 3 et 2, mais aussi le 5 (3+2).

Et on peut faire cela avec tout. Et parfois il y a des nombres qui reviennent dans toutes les situations de votre vie. Dans l’univers, par exemple, il y a plusieurs chiffres et nombres qui reviennent lorsqu’on calcule la numérologie, par exemple avec la rotation de la terre par rapport au Soleil, lorsqu’on calcule les espacements entre les feuilles d’un arbre. C’est le cas avec le nombre 23 (en numérologie 2,3 et 5) par exemple ou encore avec le nombre d’or.

Ainsi, les chiffres qui gravitent autour de nous veulent dire quelque chose sur votre avenir ou sur votre personnalité. Les chiffres s’allient avec l’univers pour donner un sens.

Et dans le cas de chiffres qui reviennent souvent par hasard ou de nombreux apparus de manière étrange (par exemple quand vous voyez une heure miroir de type 01h01, 13h13, 21h21, etc), cela a une signification précise. Et voici justement ce que signifient tous les chiffres en numérologie.

Le 0 désigne la divinité, l’immensité des choses, le néant, le vide, le tout, l’infini. C’est le commencement et la fin, le tout et le rien, le néant et l’éternité.

Il renvoie aussi à l’idée d’infiniment petit, de particules et d’atomes capables de constituer toute chose et de participer à la transformation la matière.

Dans ce cadre, le 0 a aussi pour signification l’idée de construction, de déconstruction, de création. Symbole de l’œuf originel dans la mythologie égyptienne, l’œuf du monde, le 0 renvoie à la notion de naissance.

Venu juste après le chiffre 0, le un est né du zéro, lequel signifie la fin d’un cycle et le commencement d’un autre. Le 1 renvoie justement à ce commencement, un début positif pour vous, un renouveau qui va dans le sens avant, dans la progression.

Associé au fait d’oser, de prendre des initiatives et de productivité, le un veut dire que vous êtes une personne avec une vraie âme de leader, de challenger, mais aussi que vous avez des projets plein la tête.

Le 2 vu de manière aléatoire, par synchronicité, veut dire que vous allez bientôt vivre un grand changement positif dans votre vie. Un changement qui vous demandera du courage, mais qui aura pour issu l’harmonie, l’osmose.

Au quotidien, le 2 renvoie à des souffrances et à une nécessité de tourner la page pour le meilleur, prendre son courage, mais aussi trouver son binôme car vous n’y arriverez pas seul.

Le chiffre 3 a une connotation qui n’est pas des plus positives à la base. C’est le signe d’esprits frappeurs, d’esprits maléfiques, c’est aussi un symbole de l’inachevé, de projets que vous laissez en suspens, de la procrastination.

Le 3 est surtout associé à la fougue, à la liberté. Cela veut dire que vous êtes une personne qui a un esprit libre, ouvert d’esprit, mais aussi une personne spontanée, unique et irremplaçable par votre personnalité de feu.

Le 4 est associé à cette idée de renouveau permanent. En fait, cela veut surtout dire que vous êtes une personne qui aime expérimenter, changer, qui n’aime pas beaucoup la routine, qui a du mal à ne rien faire et à s’ennuyer.

Le 4 est le symbole du passage dans une autre ère, dans un autre monde. Associé à la mort, il ne veut pas dire que vous allez mourir demain. Mais, il veut surtout dire que vous avez un besoin de renaître. Vous rencontrerez bientôt un dilemme. Vous allez avoir un choix à faire qui va changer votre vie.

Le chiffre 5 annonce une réussite dans un domaine. Une réussite notamment au niveau personnel et professionnel. Le truc, c’est qu’il va falloir oser, prendre des initiatives et surtout faire confiance à votre curiosité naturelle. N’ayez pas peur de chercher, de poser des questions… Cela va payer.

Authentique, spontané, pur, vrai, parfois un peu sans tact, vous êtes une personne qui a aussi de l’ambition à revendre. Des projets plein la tête, plein d’idées, de nombreuses choses à dire et réaliser, c’est essentiellement votre manque de confiance en vous qui vous met des bâtons dans les roux. Avec confiance, vous êtes capable de soulever des montagnes.

Rabaissé par vous-même ou les autres, vous avez du mal à aller de l’avant et à finir ce que vous commencez. Le 6, c’est le chiffre qui renvoie au diable, mais surtout au jour qui précède la fin de la création divine dans la chrétienté.

Cela ne veut pas dire que vous êtes quelqu’un de mauvais, cela veut dire que vous avez du mal à aller vers vos objectifs et d’arriver à l’accomplissement, surtout en ce moment. Le diable a aussi une signification qui est bonne, outre ses nombreuses significations malsaines : la confiance en soi. Cela veut dire que c’est elle qui débloquera l’accomplissement.

Le 7 est relié à l’idée de réussite, notamment parce que le 7 est associé au 7e jour de la création. Dieu finalise sa plus grande œuvre et se repose. Et c’est exactement cela, vous n’avez plus qu’à tendre la main.

Votre honnêteté, votre audace, votre créativité, votre leadership, votre générosité naturelle, votre intelligence… Vous avez ce que tout le monde désire au niveau de votre personnalité et vous pourriez devenir une grande personne avec ces atouts.

Si vous voyez un 8 récurrent, cela est le signe qu’une personne proche de vous vous veut du mal, pense à vous mais en négatif. Faites donc bien attention, c’est un mauvais présage.

Au quotidien, le 8 renvoie à une notion de confiance. Vous êtes une personne digne de confiance, à qui les gens peuvent tout confier.

Très relié à la notion de liberté, de libre arbitre, d’aventure, de nouveautés, le numéro 9 indique que vous êtes une personne qui a un profond désire de rencontrer, de voyager, mais surtout de découvrir.

Contrairement au chiffre 8, le 9 est un bon présage. Un signe d’accomplissement qui va arriver dans un futur très proche. Cela implique aussi la nécessité d’oser pour saisir les opportunités qui se présentent, d’aller au-delà de la routine.