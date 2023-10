Chiffre 6 ou lettre F : quelle signification cachée ?

Après le chiffre 5 et la lettre E viennent le chiffre 6 et sa lettre associée, le F. En numérologie, le 6 (comme tous les autres numéros), a une signification cachée envoyée par l’univers. Il signifie quelque chose sur vous et votre personnalité si ce chiffre (ou la lettre F) est relié à vous dans votre quotidien. Par exemple, dans votre nom, votre date de naissance, etc. Mais aussi, le 6 et le F peuvent vous apporter des précisions sur votre avenir si ces derniers interviennent dans votre vie par hasard.

Le chiffre 6 ou la lettre F dans votre quotidien

Si votre nom ou votre prénom commence par la lettre F (6ᵉ lettre de l’alphabet) ou que vous avez un 6 dans votre date de naissance (exemple : né le 6, né en juin, né en 1996…), code postal ou votre numéro de maison, cela veut dire que le chiffre 6 et intimement lié à vous et à votre quotidien.

Le 6 est un chiffre qui est rattaché à l’idée de fougue, de créativité et de culot. Cela veut surtout dire que si le 6 ou le F vous parle, vous êtes une personne qui a de l’énergie à revendre et qui a une âme de créatif. Vous êtes capable de beaucoup de choses, sans vous en rendre compte, de soulever des montagnes pour vos proches, mais aussi de mener à bien de projets vous menant à la réussite.

Votre force, c’est ça, c’est votre facilité à prendre des initiatives efficaces, à analyser les situations et à foncer en empruntant le chemin le plus rentable et louable. Mais, vous avez une faiblesse : vous manquez parfois de confiance en vous-même.

Le culot, ça fonctionne avec vous. Y aller et voir après, quitte à perdre. Mais, malheureusement, vous êtes également une personne qui aime tout garder sous contrôle, qui n’aime pas perdre, la peur de l’échec et la peur du rejet sont très présents en vous. Tellement qu’il arrive que vous renonciez alors que vous auriez pu tout gagner.

Ce numéro et cette lettre vus par hasard

Si vous voyez le chiffre 6 par hasard par exemple en regardant l’heure, en voyant une heure miroir, ou que ce chiffre semble graviter autour de vous (et de même pour la lettre F), votre inconscient a une chose très importante à vous dire.

Le 6 est également lié à l’idée d’inachevé, souvent elle-même reliée à votre manque de confiance en vos capacités.

Rabaissé par vous-même ou les autres, vous avez du mal à aller de l’avant et à finir ce que vous commencez. Le 6, c’est le chiffre qui renvoie au diable, mais surtout au jour qui précède la fin de la création divine dans la chrétienté.

Cela ne veut pas dire que vous êtes quelqu’un de mauvais, cela veut dire que vous avez du mal à aller vers vos objectifs et d’arriver à l’accomplissement, surtout en ce moment. Le diable a aussi une signification qui est bonne, outre ses nombreuses significations malsaines : la confiance en soi. Cela veut dire que c’est elle qui débloquera l’accomplissement.