Promenades en forêt : chiens en laisse obligatoires jusqu’au 30 juin

Chaque année en France, une règle essentielle revient avec le printemps : du 15 avril au 30 juin, tous les propriétaires de chiens doivent impérativement tenir leurs animaux en laisse lorsqu’ils s’éloignent des allées forestières principales. Cette période est cruciale pour la faune sauvage : les mammifères mettent bas et les oiseaux nichent au sol, rendant la biodiversité particulièrement vulnérable.

Vous devez tenir vos chiens en laisse à partir de cette date

Durant toute l’année, il est déjà obligatoire de garder son chien sous surveillance constante en forêt. Votre animal ne doit jamais s’éloigner à plus de 100 mètres de vous ou, du moins, il ne doit pas être en divagation. Cela veut dire qu’il doit au moins être à portée de voix ou de sifflet.

Mais entre le 15 avril et le 30 juin, la réglementation devient plus sévère. Seuls certains chemins clairement identifiés sont autorisés pour les chiens sans laisse, comme les routes forestières officielles, les chemins balisés et les sentiers de grande randonnée (GR).

Pourquoi tant de rigueur ? Le flair exceptionnel des chiens représente une menace sérieuse pour les jeunes animaux sauvages tout juste nés.

Même sans agressivité, leur présence suffit à perturber et stresser la faune, poussant parfois les parents à abandonner leurs petits, sensibles aux odeurs étrangères et aux intrusions.

L’enjeu est donc écologique : préserver le calme indispensable au bon déroulement de la reproduction et assurer le repeuplement naturel des espèces sauvages.

Attention à la grosse amende !

Attention à l’amende : si vous ignorez cette réglementation, la facture peut être salée, atteignant jusqu’à 750 euros. Notez aussi qu’il y a d’autres précautions générales à respecter durant cette période. Il est par exemple recommandé de ne pas approcher ni nourrir les animaux sauvages. Observez-les à distance pour éviter toute perturbation.

Évitez absolument de toucher les jeunes animaux, car votre odeur pourrait pousser leur mère à les abandonner. La forêt appartient à tous, mais préserver sa richesse dépend de chacun. À vous de jouer !

Source : Le Service Public.

