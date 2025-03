Si vous avez un chien, vous connaissez sûrement ce problème : il aboie à chaque bruit, chaque passant, chaque feuille qui tombe… et ce, surtout dans le jardin ! Loin d’être un simple caprice, l’aboiement est un mode de communication pour nos amis à quatre pattes. Mais parfois, cela devient envahissant, pour nous comme pour nos voisins.

Pendant longtemps, j’ai cru que c’était inévitable. Après tout, un chien, ça aboie, non ? Mais après des mois à tester différentes approches, j’ai trouvé une technique simple et efficace qui a littéralement changé la donne.

Si votre chien aboie trop dans le jardin et que vous cherchez une méthode douce pour lui apprendre à se calmer sans crier, sans le punir, et sans lui couper l’envie de s’exprimer, lisez bien ce qui suit.

1. Pourquoi mon chien aboie-t-il autant ?

Avant d’apprendre à son chien à se taire, il faut comprendre pourquoi il aboie. Un chien ne fait jamais rien « pour rien ». Ses aboiements peuvent être liés à plusieurs choses cumulables. Par exemple :

Une réaction aux stimuli extérieurs (bruits, passants, animaux…).

Un instinct de protection (il défend son territoire).

L’ennui ou l’anxiété (un chien seul trop longtemps peut aboyer pour attirer l’attention, pareil s’il est souvent stressé).

Une habitude mal ancrée (si aboyer lui apporte une récompense, même minime, il continue).

La solution n’est donc pas de le « faire taire » brutalement, mais de lui apprendre à gérer son impulsion et à arrêter sur demande.

2. La méthode « Chut » : simple et efficace

C’est la technique qui fonctionne le mieux chez moi, même si c’est un peu long à apprendre à son chien. Sachez qu’il y aura des ratés au début, mais il faut persévérer pour lui apprendre. C’est une très bonne technique si vous êtes chez vous et que vous pouvez dire à votre chien de se taire sans avoir à hurler.

L’idée est en fait de créer l’association entre « chut » et le silence et de récompenser quand le chien est silencieux. On associe donc le mot « chut » avec l’arrêt des aboiements et une récompense.

Quand votre chien aboie dans le jardin, laissez-le exprimer son excitation une ou deux secondes. Il faut que le chien aboie pour pouvoir lui dire « chut ». Dites fermement mais calmement « chut » d’une voix posée, juste après l’aboiement.

Dès qu’il se tait, même sans faire exprès, ne serait-ce qu’une demi-seconde, récompensez immédiatement avec une friandise et des caresses.

Vous allez devoir le faire plusieurs fois et sur plusieurs jours pour que le chien intègre que chut = je n’aboie pas = je suis récompensé. Si nécessaire, détournez son attention (jouet, autre activité) pour qu’il oublie l’objet de son excitation.

D’ailleurs, il est important de récompenser avec quelque chose que le chien veut vraiment. Sinon, il continuera à aboyer. Si le chien adore manger, proposez une friandise. Et si vous sentez qu’il s’ennuie ou cherche votre attention, récompensez en jouant avec lui.

Astuce : Si le « Chut » seul ne fonctionne pas au début, utilisez une distraction douce (un bruit de bouche, un claquement de doigts ou même son nom) pour capter son attention au moment où vous dites le mot.

3. Ne pas récompenser les aboiements et les mauvais comportements (vous le faites sans vous en rendre compte !)

Le piège dans lequel on tombe souvent, c’est de répondre aux aboiements par de l’attention involontaire : crier sur son chien, lui parler, venir vers lui… Tout cela renforce son comportement.

Exemple : Votre chien aboie parce qu’il veut rentrer, vous ouvrez la porte ? Il vient de comprendre que « aboyer = résultat immédiat ». Solution : Attendez qu’il soit silencieux au moins 2 secondes avant d’ouvrir la porte.

Cela va avec l’idée de la méthode du « chut ». On ne récompense pas ce qui n’est pas bien et on récompense ce que vous voulez.

De la même façon, imaginons que votre chien mâchouille votre table basse. Récompensez-le quand il est calme et même s’il ne fait rien de spécial juste à côté de la table basse. S’il mâchouille, on peut lui apprendre le mot « stop » ou « lâche » puis récompenser, comme pour la méthode du « chut ».

Dans ce cas précis, en général, on dit « non » s’il mâchouille, puis on lui donne un jouet d’occupation à mâcher et dès qu’il le mâche, on dit « oui, c’est bien ». Là aussi, il comprendra si vous le faites plusieurs fois sans déroger à la règle.

ATTENTION : un chien qui aboie, c’est normal. Il faut le laisser aboyer de temps en temps, c’est comme ça qu’il parle. Par contre, quand les aboiements sont intempestifs et répétés (comme si le chien devenait fou), c’est là qu’il faut agir pour les faire cesser.

4. Pourquoi cette méthode du « chut » fonctionne ?

Elle est douce et naturelle : pas de punition, pas de stress.

Elle valorise le bon comportement plutôt que de punir le mauvais.

Elle repose sur l’instinct du chien à chercher une récompense et une guidance.

Et le plus beau dans tout ça ? Elle marche aussi à l’intérieur ! Si votre chien est à proximité de la fenêtre ou quand quelqu’un un sonne, appliquez exactement la même technique.

5. Les erreurs à éviter

Ne criez pas « CHUUUUT ! » : votre chien risque de croire que vous aboyez avec lui.

Ne punissez pas votre chien pour avoir aboyé : il doit comprendre que ce n’est pas l’aboiement qui est un problème, mais l’absence de contrôle.

Ne soyez pas impatient : l'apprentissage peut prendre quelques jours à quelques semaines selon le chien.

6. Et si mon chien continue malgré tout ?

Si malgré votre patience, votre chien aboie toujours autant, posez-vous les questions suivantes :

A-t-il assez d’exercice physique ? Un chien fatigué = un chien qui aboie moins.

A-t-il des jouets et des occupations dans le jardin ? L'ennui est souvent une cause majeure des aboiements.

Est-il stressé ou angoissé ? Certains chiens souffrent d'anxiété. Dans ce cas, des solutions comme le renforcement positif, la présence de jouets réconfortants ou même une consultation avec un comportementaliste canin peuvent être utiles.

7. Un petit mot sur les colliers de « dressage »

Face aux aboiements excessifs, certains propriétaires se tournent vers des colliers de dressage ou des colliers électriques censés empêcher leur chien d’aboyer en voyant une décharge, une vibration ou un spray désagréable. Si ces outils peuvent sembler efficaces à court terme, ils présentent en réalité de nombreux problèmes et sont loin d’être la meilleure solution.

Ils ne traitent pas la cause du problème. Un chien qui aboie n’aboie pas « pour rien » : il réagit à une stimulation, à un stress ou à un besoin non comblé. Le collier ne fait que supprimer le symptôme (les aboiements) sans s’attaquer à la raison pour laquelle votre chien aboie. Résultat ? Votre chien peut développer d’autres comportements indésirables (stress, peur excessive, agressivité…).

Ces colliers créent du stress et de la confusion aussi. Un collier électrique fonctionne sur un principe de punition : votre chien aboie, il reçoit une correction désagréable. Mais il ne fait pas nécessairement le lien entre son aboiement et la punition.

Il peut associer la douleur à d’autres éléments de son environnement : un bruit, un passant, voire même… vous . Certains chiens deviennent ainsi plus anxieux, craintifs et peuvent même développer des comportements agressifs.

Si vous appliquez ces conseils avec patience et bienveillance, vous verrez une réelle différence en quelques semaines. Et vous, quelles sont vos astuces pour gérer les aboiements de votre chien dans le jardin ? Partagez vos expériences en commentaire !

