Mon chien tousse comme s’il avait un truc coincé : que faire ?

Lorsque votre chien tousse de manière répétée, comme s’il essayait de se débarrasser de quelque chose coincé dans sa gorge, cela peut être préoccupant. Toutefois, plusieurs causes, bénignes ou plus graves, peuvent expliquer ce comportement.

Il y a donc plusieurs causes possibles pour expliquer une toux préoccupante chez un chien. Si votre chien tousse comme s’il avait quelque chose de coincé, voici quelques pistes à explorer, selon nous.

La présence d’un corps étranger

Premièrement, le corps étranger. Il est très possible que votre chien ait un objet coincé dans la gorge, même s’il est petit comme un bout de bois. Un objet, tel qu’un petit jouet, un morceau d’os ou une brindille, peut obstruer la gorge de votre chien. Cela déclenche une toux sèche ou des efforts pour expulser l’objet.

Que faire ? Vérifiez délicatement la gorge de votre chien, mais évitez d’insérer vos doigts trop profondément pour ne pas aggraver la situation. Si le corps étranger est inaccessible, consultez immédiatement un vétérinaire.

La présence d’une maladie ?

Ensuite, il se peut que ce soit une maladie. Par exemple, une trachéite ou un collapsus trachéal. Certaines races, comme les petits chiens (Yorkshire, Chihuahua), sont sujettes au collapsus trachéal, une affection où la trachée s’effondre partiellement, provoquant une toux caractéristique ressemblant à un « honk » de canard. Voici quelques symptômes : respiration bruyante, aggravation lors de l’effort ou du stress.

Il peut aussi s’agir d’une infection respiratoire, notamment dans le cas de ces symptômes : toux humide, fatigue, fièvre. Ou encore, un problème cardiaque. Les symptômes courants : toux nocturne, intolérance à l’effort, respiration rapide.

Que faire ? Consultez un vétérinaire pour des traitements adaptés (médicaments, changements environnementaux, voire chirurgie dans les cas graves).

Chien qui tousse comme s’il avait quelque chose de coincé : la « toux de chenil » ?

Il peut aussi s’agir d’une « toux de chenil ». La toux de chenil, provoquée par des virus ou des bactéries, est une maladie contagieuse fréquente chez les chiens ayant été en contact avec d’autres animaux. Voici quelques symptômes : toux sèche, écoulements nasaux, parfois fièvre ou perte d’appétit.

Que faire ? Elle disparaît souvent seule en quelques semaines, mais un vétérinaire peut prescrire des antibiotiques ou des antitussifs en cas de complications.

Alimentation, toilette, irritants…

Il est aussi possible que cette toux vienne d’une cause plus courante et ponctuelle comme une mauvaise hydratation, des croquettes trop sèches ou trop grosses, le fait de boire trop vite, le fait de manger trop vite, avoir des poils dans la gorge lors des toilettes, ou bien une irritation due à de la fumée, du parfum, de l’encens.

Que faire ? Veillez à donner de l’eau propre à votre chien et sans jamais en manquer ; adaptez la taille des croquettes, mouillez-les au besoin et investissez dans une gamelle anti-glouton ; veillez à hydrater les poils de votre chien pour éviter la perte trop rapide et les pellicules, évitez la fumée, les encens et les parfums.

