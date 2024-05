Chenille processionnaire : que faire si votre chien a été exposé ?

Avec l’arrivée des beaux jours, la chenille processionnaire est de plus en plus présente dans la nature. Et même si les services des communes protègent les arbres des espaces publiques lorsque les chenilles sont identifiées, elles demeurent un danger pour les chiens.

La chenille processionnaire, un insecte redoutable pour le chien et le chat

Les chenilles processionnaires du pin peuvent avoir un effet dévastateur pour la santé du chien. Avec ses poils urticants, cet insecte peut provoquer d’importantes irritations chez l’humain, mais encore plus chez les animaux exposés. Il suffit de les toucher pour en voir les effets néfastes, le pire étant si votre chien vient à en manger. Chez le chien, comme chez le chat, l’issue peut être fatale.

Suspendus aux branches des arbres, ces petits animaux descendent des arbres en file indienne lorsque le printemps montre le bout de son nez. En forme de procession, les chenilles vont aller se loger dans la nature en attendant de devenir de beaux papillons.

Mais, lorsqu’elles ne sont que des chenilles, leurs poils urticants leur permettent d’éviter d’être mangées par les prédateurs. Ses poils contient une substance très dangereuse, un venin violent appelé thaumétopoéine. Finalement, les chiens et les chats qui veulent jouer avec les chenilles, voire les manger, peuvent se faire contaminer par ce venin.

Les symptômes d’un chien touché par ces chenilles

Comment savoir si votre animal a été touché par une chenille processionnaire ? Les symptômes peuvent varier d’un animal à l’autre. Mais, généralement, l’animal va se sentir abattu, va être très fatigué d’un coup, le chien peut aussi avoir de gros problèmes pour respirer. Le plus souvent, le chien va se mettre à baver, avec une langue généralement gonflée.

VOIR AUSSI : Chien hyperactif : Mon toutou ne semble jamais fatigué !

Il s’agit d’une urgence vétérinaire

Que faire ? La seule chose à faire est d’emmener au plus vite votre chien chez le vétérinaire, vous ne pouvez pas le soigner vous-même. Si vous n’avez pas le rendez-vous rapidement, pensez à bien mettre des gants en latex pour vous occuper de votre animal. Effectivement, si le chien a des poils urticants sur lui, cela peut vous être nocif également.

Vous pouvez aussi donner une douche au jet d’eau ou dans le bain à votre chien. Cela permettra de rincer ses muqueuses ou encore ses poils potentiellement pleins de poils urticants.

Mais, généralement, vous aurez un rendez-vous le jour même car la chenille processionnaire est une urgence vétérinaire. N’hésitez pas à dire au vétérinaire au téléphone que vous suspectez les chenilles, même si vous n’êtes pas certain. Le médecin animalier vous donnera les médicaments adéquats.

Notez cet article