Chien hyperactif : Mon toutou ne semble jamais fatigué !

Votre chien ne semble jamais fatigué ? Il n’arrive pas à se poser ? Ce dernier est toujours actif malgré tous vos efforts ? Votre chien est peut-être hyperactif. Voici exactement ce qu’est l’hyperactivité chez les chiens, quelles sont les causes et comment y remédier.

Différencier l’hyperactivité, chien très actif et activité du chiot

L’hyperactivité chez le chien peut se caractériser de plusieurs façons. Mais de manière générale, on dit qu’un chien est « hyperactif » quand il court partout, qu’il ne se pose pas, qu’il dort peu, qu’il vous fatigue finalement. Mais il faut quand même différencier différents cas de figure avant tout chose :

Le chiot très actif

Dans ce cas, nous parlons d’un chien qui a moins d’un an et qui a une énergie débordante du fait qu’il soit un chiot. Il veut jouer, découvrir et il finira par se calmer avec l’âge. Dans ce cas précis, on ne parle donc pas vraiment d’hyperactivité au sens propre du terme.

Il n’est pas hyperactif, mais très actif. Être hyperactif implique de nombreux symptômes dérangeants qui s’ancrent dans le temps, qui sont chroniques. Dans le cas du chiot très actif, il ne restera pas ainsi (se calmera avec le temps, ou se calme après une grosse balade), ce n’est pas pathologique.

Les mêmes techniques que pour le chien hyperactif peuvent être utilisées pour apprendre au chiot à se calmer, mais en général il suffit de répondre aux besoins de votre chien pour calmer son activité. C’est-à-dire : le dépenser assez physiquement, assez mentalement, le sociabiliser, jouer avec lui, etc.

Le chien très actif

Même chose que pour le chiot très actif, mais c’est quand le chien n’est plus un chiot. Dans ce cas, le chien est très actif, son énergie est débordante, même en étant adulte.

Là aussi, c’est à différencier du chien hyperactif pathologique. Pour cause, un chien seulement très actif se calme après une grosse balade par exemple et il ne présente pas les symptômes du chien hyperactif ou s’il les présente, ils ne sont pas ancrés dans le temps.

On peut utiliser les mêmes techniques que pour le chien hyperactif pour calmer le chien très actif. Toutefois, généralement, il suffit de répondre aux besoins de votre chien pour calmer son activité. C’est-à-dire : le dépenser assez physiquement, assez mentalement, le sociabiliser, jouer avec lui, etc.

Le chien rendu trop endurant

C’est un chien ou un chiot qui est hyperactif pathologique ou qui est seulement très actif mais que vous avez rendu endurant. Autrement dit que vous l’avez trop sorti, au-delà de ses besoins, et il en demande donc toujours plus. Dans ce cas, on peut appliquer les techniques pour chien hyperactif pour le calmer et il faudra aussi freiner la cadence pour renverser la tendance.

Le chien hyperactif

Enfin, dans cet article, nous allons surtout parler du chien hyperactif au sens propre et médical du terme. Le diagnostic de l’hyperactivité chez le chien doit être fait avec un vétérinaire.

Il s’agit en fait d’un trouble du comportement et d’un dysfonctionnement neurologique qui entraîne des symptômes qui peuvent être handicapants pour le chien comme pour le maître.

Ces symptômes (listés ci-dessous, il faut en cumuler plusieurs de la liste) durent dans le temps, font comme « partie du chien ». Exemple : le chien court partout et n’est pas fatigué. Ce symptôme est constant et ne se règle pas avec une grosse balade comme pour le chien très actif.

VOIR AUSSI : Quels sont les chiens qui peuplent le plus les SPA ?

Chien hyperactif : les signes qui ne trompent pas

Le chien ne dort pas beaucoup , moins de 8 heures sur 24 heures.

, moins de 8 heures sur 24 heures. Votre toutou réagit aux moindres bruits : il a une hypersensibilité auditive .

. Il a une hypersensibilité visuelle : le chien est doué pour voir des choses au loin et il peut avoir peur des gestes brusques.

: le chien est doué pour voir des choses au loin et il peut avoir peur des gestes brusques. Une hypersensibilité au toucher (plus rare) : le chien n’aime pas les câlins, s’éloigne de vous lorsque vous le caressez, il a des frissons au toucher.

(plus rare) : le chien n’aime pas les câlins, s’éloigne de vous lorsque vous le caressez, il a des frissons au toucher. Votre chien ne se pose jamais : il fait les 100 pas, il semble s’ennuyer, il cherche toujours quelque chose à faire, il vous suit partout, croit qu’il va sortir à chaque instant, se précipite à la porte dès que vous vous en approchez.

: il fait les 100 pas, il semble s’ennuyer, il cherche toujours quelque chose à faire, il vous suit partout, croit qu’il va sortir à chaque instant, se précipite à la porte dès que vous vous en approchez. Il aboie beaucoup aux moindres bruits, au grillage, à la porte, il aboie la nuit.

aux moindres bruits, au grillage, à la porte, il aboie la nuit. Le chien vous sollicite tout le temps pour jouer, même la nuit.

pour jouer, même la nuit. Votre chien détruit des choses par ennui.

des choses par ennui. Le chien a du mal avec la solitude .

. Il a tendance à s’enfuir , à ne pas répondre au rappel.

, à ne pas répondre au rappel. Le chien vous teste, il semble se moquer de vous .

. Problèmes d’éducation : pipi partout, pas de rappel, même un simple assis peut être compliqué à obtenir.

: pipi partout, pas de rappel, même un simple assis peut être compliqué à obtenir. Chien qui mange tout au sol comme les excréments.

comme les excréments. Le chien se lasse vite et il ne se laisse pas facilement amadouer avec les friandises, les subterfuges. Il passe vite à autre chose.

et il ne se laisse pas facilement amadouer avec les friandises, les subterfuges. Il passe vite à autre chose. Crises du type : court dans tous les sens, pupilles dilatées, grognements…

du type : court dans tous les sens, pupilles dilatées, grognements… Le chien mord, mordille , pince les mains.

, pince les mains. Une détérioration de la confiance entre humain et animal.

entre humain et animal. Envie de liberté : aime partir loin, préfère la forêt, n’aime pas la laisse, mordille sa laisse.

: aime partir loin, préfère la forêt, n’aime pas la laisse, mordille sa laisse. A un fort instinct de chasse , aime les jeux de poursuite.

, aime les jeux de poursuite. Du mal avec les sur stimulations (trop d’humains, trop de chiens).

(trop d’humains, trop de chiens). Accélération de la fréquence cardiaque .

. Il est capricieux , veut tout décider à votre place.

, veut tout décider à votre place. Peut avoir du mal avec les autres espèces animales comme les chats.

animales comme les chats. Il peut y avoir un hyper-attachement entre lui et un autre chien ou encore entre lui et son maître.

entre lui et un autre chien ou encore entre lui et son maître. Le chien couine souvent, râle souvent, souffle souvent.

souvent, râle souvent, souffle souvent. Chiot, le chien a eu du mal à apprendre à contrôler sa mâchoire .

. Votre chien peut faire de la boulimie comme avaler très vite sa gamelle.

comme avaler très vite sa gamelle. Protection de ressources possible.

possible. Comportements anxieux comme les yeux qui regardent dans tous les sens.

Anxiété générale et traumatismes plus faciles.

générale et traumatismes plus faciles. Difficultés à perdre ou à prendre du poids. Généralement, le chien est d’ailleurs soit en surpoids , soit en sous-poids .

, soit en . Perte de contrôle de ses émotions, instabilité émotionnelle même si le maître a tout bien fait, n’arrive pas à gérer la frustration .

même si le maître a tout bien fait, n’arrive pas à gérer la . Pas satisfait ni fatigué même après 5 heures de balade par jour.

même après 5 heures de balade par jour. Tire sur la laisse.

Le maître est extrêmement fatigué et se sent désemparé.

Un trouble du comportement : le syndrome HS/HA

En général, l’hyperactivité du chien, au sens du trouble comportemental, est relié à ce que les vétérinaires appellent le syndrome HSHA (syndrome hypersensibilité-hyperactivité), sensiblement similaire au TDAH chez l’humain.

On dit que le chien souffre de ce syndrome s’il est à la fois hyperactif et hypersensible. La majorité des chiens hyperactifs sont aussi hypersensibles (mauvaise gestion des émotions, réaction au moindre bruit, etc). Dans le cas de ce syndrome, le chien peut aussi développer des TOC, des obsessions.

VOIR AUSSI : Pourquoi porter son petit chien est un problème

Quelles sont les causes de l’hyperactivité chez le chien ?

Les chiens les plus intelligents sont plus susceptibles de développer de l’hyperactivité. On note qu’il y a davantage de chiens de travail par exemple qui sont hyperactifs.

sont plus susceptibles de développer de l’hyperactivité. On note qu’il y a davantage de par exemple qui sont hyperactifs. Le chien a été enlevé trop tôt à sa mère , avant d’être sevré ou avant ses 3 mois.

, avant d’être sevré ou avant ses 3 mois. Les chiens hyperactifs peuvent aussi avoir été élevés par une mère immature qui ne leur a pas appris correctement à agir correctement avec leur fratrie (morsure, sollicitation pour le jeu, etc). Elle ne les a pas cadrés assez.

qui ne leur a pas appris correctement à agir correctement avec leur fratrie (morsure, sollicitation pour le jeu, etc). Elle ne les a pas cadrés assez. Il se peut aussi qu’il soit hyperactif parce qu’il a été élevé dans les trois premiers mois de sa vie sans stimulations. Par exemple dans une pièce sans leur mère, sans voir d’humains, sans autre animal, sans bruits environnants.

Quand l’hyperactivité est pathologique, le maître n’est pas en cause directe. Ne culpabilisez pas. Toutefois, il est possible que vous ayez sans le vouloir renforcé ces comportements jusqu’à les rendre indélébiles (mais possible à soulager).

Quelles sont les conséquences d’avoir un chien hyperactif ?

Le chien peut se mettre en danger lui-même (par exemple en s’échappant et en partant sur la route).

(par exemple en s’échappant et en partant sur la route). Il peut mettre en danger autrui , par exemple en mordant un enfant.

, par exemple en mordant un enfant. Le chien a un mal-être général, il ne se sent pas en phase, pas à sa place, il s’ennuie fortement.

général, il ne se sent pas en phase, pas à sa place, il s’ennuie fortement. Un chien hyperactif et/ou hypersensible peut développer davantage de maladies comme des ulcères, de l’anxiété, une dépression, des problèmes au cœur, la dysplasie, les insomnies.

VOIR AUSSI : Éducation canine : 10 règles à connaitre pour bien éduquer votre chien

Quelques conseils pour gérer un chien hyperactif

Un chien hyperactif le restera toute sa vie, mais on peut atténuer les symptômes pour rendre la vie plus belle à son toutou (et à soi). Ayant un chien hyperactif, voici mes conseils pour gérer le trouble au quotidien :

Sortir assez son chien, mais pas trop. Il faut rester simple dans les balades et varier le plus possible dans le cas d’un chien hyperactif. Personnellement, je conseille de sortir son chien environ 2 heures par jour, mais sur plusieurs petites balades . Par exemple 4 balades de 30 minutes.

. Par exemple 4 balades de 30 minutes. Variez les lieux à chaque fois et les modes de balade à chaque fois, variez les activités. Exemple : une balade en forêt détaché, puis une balade en ville en laisse courte, puis une balade en campagne avec la longe, puis une sortie alternative comme aller chez des amis avec le chien. Emmenez le chien dans un magasin, faites-lui découvrir des odeurs dans un lieu inconnu, faites le réfléchir à ses mouvements en laisse courte, VARIEZ.

à chaque fois, variez les activités. Exemple : une balade en forêt détaché, puis une balade en ville en laisse courte, puis une balade en campagne avec la longe, puis une sortie alternative comme aller chez des amis avec le chien. Emmenez le chien dans un magasin, faites-lui découvrir des odeurs dans un lieu inconnu, faites le réfléchir à ses mouvements en laisse courte, VARIEZ. Faire du sport avec son chien et donner du rythme aux balades : vélo, lancé de balle, mastication pendant la balade, marche lente, marche rapide, rester statique assis sur un banc avec le chien. Là aussi, variez.

avec son chien et donner du rythme aux balades : vélo, lancé de balle, mastication pendant la balade, marche lente, marche rapide, rester statique assis sur un banc avec le chien. Là aussi, variez. En laisse, obligez le chien à travailler sa frustration . Montrez-lui qu’il ne peut pas toujours faire ce qu’il veut. Par exemple, imaginez que votre chien veuille attraper un truc au sol, mais vous ne voulez pas car c’est quelque chose de sale. Ne vous arrêtez même pas, continuez la balade sur le même rythme de marche, comme s’il n’y avait rien au sol. Pareil s’il y a un chien qui aboie et que votre toutou veut y aller mais que vous ne voulez pas : pour éviter la réactivité, continuez la marche sans vous arrêtez, n’accélérez pas, comme s’il n’y avait rien.

. Montrez-lui qu’il ne peut pas toujours faire ce qu’il veut. Par exemple, imaginez que votre chien veuille attraper un truc au sol, mais vous ne voulez pas car c’est quelque chose de sale. Ne vous arrêtez même pas, continuez la balade sur le même rythme de marche, comme s’il n’y avait rien au sol. Pareil s’il y a un chien qui aboie et que votre toutou veut y aller mais que vous ne voulez pas : pour éviter la réactivité, continuez la marche sans vous arrêtez, n’accélérez pas, comme s’il n’y avait rien. A la maison, gardez un environnement le plus calme possible. Télé pas trop forte, lumières tamisées, c’est le lieu où il faut être calme.

possible. Télé pas trop forte, lumières tamisées, c’est le lieu où il faut être calme. Ne répondez pas à toutes les sollicitations de votre chien. C’est vous qui devez venir vers lui pour jouer, sortir, etc. Pas l’inverse.

de votre chien. C’est vous qui devez venir vers lui pour jouer, sortir, etc. Pas l’inverse. L’ignorance est la meilleure munition pour un chien hyperactif. Cela l’oblige à se calmer seul et à se remettre en question.

est la meilleure munition pour un chien hyperactif. Cela l’oblige à se calmer seul et à se remettre en question. Evitez de transférer vos angoisses sur le chien. Si vous angoissez, il va falloir travailler sur vous-même, c’est nécessaire.

sur le chien. Si vous angoissez, il va falloir travailler sur vous-même, c’est nécessaire. Les chiens hyperactifs ont besoin d’un cadre clair et d’une cohérence. Quand c’est non, c’est non, ne vous contredisez pas. Valorisez les comportements quand le chien est calme. Le chien a besoin d’être encouragé, cadré, guidé, voir assisté dans certains cas plus marqués. Créez une routine et soyez très clair et ferme dans vos actes et dans vos mots.

et d’une cohérence. Quand c’est non, c’est non, ne vous contredisez pas. Valorisez les comportements quand le chien est calme. Le chien a besoin d’être encouragé, cadré, guidé, voir assisté dans certains cas plus marqués. Créez une routine et soyez très clair et ferme dans vos actes et dans vos mots. Ne parlez pas trop au chien , suffisemment et clairement pour se faire comprendre, mais pas trop pour éviter de brouiller sa compréhension.

, suffisemment et clairement pour se faire comprendre, mais pas trop pour éviter de brouiller sa compréhension. Partagez des moments privilégiées avec votre chien : partez en vadrouille ensemble, encourager ses découvertes, jouez ensemble et faites les fou. Donnez-lui la belle vie, avec des activités variées et cools pour lui. Par contre, quand vient le moment où il doit se calmer, vous devez imposer le calme. Avec un mot clair et net, un comportement, montrez à votre chien que le jeu est fini, ne lui accordez pas 5 minutes de plus. Vous devez rester ferme et clair.

Avec un mot clair et net, un comportement, montrez à votre chien que le jeu est fini, ne lui accordez pas 5 minutes de plus. Vous devez rester ferme et clair. Dans la journée, variez les stimulations et dépenses , mais privilégiez toujours la dépense mentale . Elle dépense plus le chien que la dépense physique. Mastication, sociabilisation, séances de dressage, danse avec son chien, jeu de recherche… Le sport mental est important.

, mais privilégiez toujours la . Elle dépense plus le chien que la dépense physique. Mastication, sociabilisation, séances de dressage, danse avec son chien, jeu de recherche… Le sport mental est important. Tous les jours, faites en sorte d’offrir au chien : de la dépense mentale, de la dépense physique, un peu de mastication, des vocalises (ne pas l’empêcher d’aboyer) et de la sociabilisation (entre congénaires, autres animaux ou humains).

VOIR AUSSI : 10 choses que tu ne savais pas avant de prendre un chien

Existe-t-il des traitements pour l’hyperactivité ?

Seul un vétérinaire peut vous aider quant à l’hyperactivité de votre chien. Toutefois, il existe quelques traitements pour apaiser l’animal.

Le CBD ou la fleur de Bach peuvent notamment aider à petite dose. Mais, rien ne vaut la thérapie comportementale. L’important reste surtout d’écouter votre chien et de faire au mieux en fonction de lui et de sa personnalité pour rendre sa vie meilleure (et la vôtre aussi !)

Ressources utiles :

Notez cet article