10 choses que tu ne savais pas avant de prendre un chien

Avoir un chien, ce n’est pas de tout repos. Chaque maître le sait : c’est un peu comme avoir un enfant de 5 ans en permanence à la maison. Mais, voici les choses que vous ne saviez certainement pas avant de prendre un chien, mais qui maintenant sont une évidence pour tous les propriétaires de toutous.

NB : cet article est humoristique. Évidemment, il y a plein de choses à savoir avant de prendre un chien qui sont bien plus importantes que ces détails qui, après avoir connu la vie avec un toutou, font bien rire les maîtres. L’éducation n’est pas du tout le propos ici.

Garder une maison propre avec un chien : on oublie !

On oublie ! La maison propre, c’est fini. Vous allez faire le ménage tous les jours avec un chien. À moins de lui apprendre à essuyer ses pattes en rentrant et à éponger sa bouche après avoir bu dans sa gamelle d’eau, vous aurez du mal à faire l’impasse sur l’aspirateur tous les quatre matins et sur la serpillière à chaque fois qu’il rentre de balade.

Heureusement qu’on les aime quand même. Pour votre chien, ronger un bâton dans le salon ou salir un peu le sol, ce peut être un de ses moments préférés de la journée. Alors tous les maîtres le savent : on prend le balai et on nettoie sans broncher, parce qu’ils sont si mignons quand ils sont heureux.

Ah oui, n’oubliez pas une chose aussi : beaucoup de chiens adorent se rouler dans la terre, dans la boue, aller se baigner en balade ou même se rouler dans des excréments… Préparez-vous donc à retrouver ce genre de choses en plus de ses poils dans votre habitation. Note : le pire, ce sont les poils sur le sol et sur le canapé. On finit presque par abandonner l’idée de nettoyer en les voyant s’entasser 5 minutes après avoir nettoyé.

Votre argent va s’envoler dans… les croquettes, les jouets, les friandises…

Vous avez peu d’argent ? Ne prenez pas un chien, sauf si vous le faites passer avant le remplissage de votre propre assiette. Pourquoi ? Parce que les croquettes pour chien, c’est très cher, surtout si on veut acheter de la qualité. Et puis votre loulou va les engouffrer à la vitesse de l’éclair. 40 euros par-ci, 40 euros par là… On ne se rend même plus compte de l’argent que votre chien mange.

Sans parler des pâtées, des steaks si on lui en donne, des friandises à gogo et des jouets dont il n’a absolument pas besoin. Vous voyez le kong que vous avez acheté à votre bébé chien, mais qu’il n’utilise pas ?

Nous sommes si faibles, nous les maîtres de chiens, que l’on cède à beaucoup de leurs désirs, mais surtout, à beaucoup de NOS désirs d’être de bons parents (jouez avec lui, faites-lui vivre des choses et plaisir de temps en temps avec la nourriture, il sera très heureux, c’est promis).

VOIR AUSSI : Mon chien aboie la nuit : les raisons possibles et solutions

Votre porte-monnaie va souffrir : Le vétérinaire, oui, c’est extrêmement cher !

Alors oui, nous avons parlé de la nourriture et des jouets, des friandises, mais parlons aussi du vétérinaire. Vous allez forcément passer par la case véto en adoptant un chien. Pour cause, s’il est malade, que vous devez le faire opérer, vacciner, que vous avez un doute sur un comportement, peu importe : le vétérinaire est l’option qui n’en est pas une. Mais, il faudra aussi prévoir ce budget parce que clairement, ce n’est pas donné (et c’est normal). Ou alors, investissez dans une mutuelle pour chien, c’est également possible.

Avant de prendre un chien, on pense qu’il ne montera pas sur le canapé : grosse erreur

« Non, le chien ne montera pas sur le canapé », « non, mon chien ne viendra pas sur le lit ». Alors oui, certains maîtres campent sur leur position à ce sujet. Mais, la majorité des maîtres de chiens ont complétement abandonné cette interdiction. Actuellement, ils câlinent et dorment avec leur chien sur un canapé ou un lit rempli de poils.

Qui va leur jeter la pierre ? Je fais entièrement partie de cette catégorie. Il faut dire que, encore une fois, nous sommes si faibles avec nos loulous. Un petit regard triste et comme leur résister ? Toutefois, si vous ne voulez pas que le chien monte sur le canapé ou le lit, vous en savez totalement le droit. C’est d’ailleurs plus hygiénique pour vous.

Il faudra donc ne pas céder à sa demande et bien lui faire comprendre par l’interdiction (quand il monte) et la récompense (lorsqu’il descend ou qu’il reste au sol ou va au panier) que sa place n’est pas à ces endroits, mais au panier ou par terre.

L’intimité : quèsaco ? On oublie son espace privé avec un toutou

Le chien qui entre dans les toilettes et se pose à vos pieds, votre toutou qui vous regarde en train de vous doucher et qui vient vous lécher les jambes mouillées après… Tant de situations que connaissent bien les maîtres de chien. Et ne parlons même pas de tentatives d’intimité avec votre compagnon ou votre compagne.

VOIR AUSSI : À quelle fréquence faut-il laver son chien ?

Avant de prendre un chien, vous restiez chez vous quand il pleuvait : ce temps est révolu

Un chien doit être sorti tous les jours pour une promenade enrichissante physiquement et mentalement. De ce fait, il y a des jours où il pleut. Merci Captain Obvious. Mais, cela veut aussi dire que vous allez devoir enfiler le manteau et promener votre chien même quand il vente, quand il pleut et quand c’est la canicule.

Alors forcément, ne le faites pas si vous êtes trop malade ou que le chien ne se sent pas bien (par exemple en forte chaleur). Mais, soyons clairs : vous allez devoir sortir tôt le matin quand il fait froid, en journée, pendant des heures parfois, sous la pluie et les pieds dans la boue. Il faut s’y préparer.

« Adieu » tu diras à tes meubles et à tes chaussures

Si votre chien n’est pas assez sorti, que vous ne l’avez pas assez éduqué à ne pas détruire, il va peut-être le faire. Dans les premiers mois de sa vie, en tout cas, cela arrive souvent. De ce fait, dites adieu à vos beaux meubles et à vos chaussures, à vos vêtements et au canapé parce qu’entre les griffes et les dents de votre chien, il est fort possible qu’ils n’y survivent pas.

Au moins, vous pourrez faire des moufles avec ses poils !

Cela va avec la propreté, mais les poils sont tellement abondants en général qu’ils devaient avoir leur place dans une partie à part entière. Sur le sol, sur les vêtements, dans la voiture, coincés sous les portes, sur les tissus, sur les draps, sur le canapé…

Ils sont partout, ils sont là, dans les campagnes (avez-vous la référence ?)… Mais, surtout, ils sont chez vous ! Les poils se nichent absolument partout où se pose votre regard et, ça, vous allez clairement devoir vous y habituer si vous voulez un chien. Et de toute façon, vous n’avez pas le choix : vous l’aimez, vous faites avec ses poils !

VOIR AUSSI : 5 signes que votre chien vous aime et vous fait confiance

À savoir avant de prendre un chien : plus besoin de réveil, c’est promis

Votre chien va certainement mettre quelques semaines à faire ses nuits, mais une fois qu’elles seront faites, il devrait se régler comme une horloge. Il va même pouvoir venir vous réveiller, le week-end à 6 h, alors que vous vouliez faire une grâce matinée. Votre toutou va vous sauter dessus, vous mordiller possiblement, vous lécher la figure… Bref, un très beau réveil.

L’aimer inconditionnellement, parce que vous êtes un peu ses parents maintenant

Enfin, vous devrez lui apporter de l’amour. En fait, avoir un chien, c’est toutes ces choses, mais c’est plus encore. C’est avoir un vrai compagnon de vie. Vous n’êtes pas ses parents au même titre qu’un enfant humain car votre chien est d’une autre espèce. Mais un chien a besoin d’éducation, d’être aimé, de se sentir aimé.

En tant que maître, nous sommes donc amenés à faire des choses pour lui, des sacrifices, à faire de la psychologie parfois. Il faut lui apprendre à être propre, à faire ses nuits, à s’intégrer dans notre société humaine, à ne pas mordre fort, à ne pas faire de mal, à être sociable, tout en s’adaptant à sa personnalité propre et en le laissant faire des trucs de chien (renifler, aboyer, etc).

C’est pourquoi, avant de prendre un chien, vous devez réfléchir à ce choix le plus soigneusement possible car… C’est une responsabilité et, ça, on l’oublie trop souvent. Les refuges sont bondés à cause de ce genre d’erreur.

L’amour, la stabilité, la sécurité, voici des choses auxquelles il faut penser avant de prendre un chien. Et, soyez en sûr, il faudra même apprendre à travailler sur soi-même pour pouvoir éduquer son propre toutou. Un choix de vie à ne pas prendre à la légère. Mais si vous pouvez lui offrir une belle vie, riche et que vous avez conscience de cette responsabilité, celle d’élever un être vivant, alors foncez.