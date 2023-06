Mon chien aboie la nuit : les raisons possibles et solutions

Vous êtes en train de dormir profondément et d’un coup, vous êtes réveillé par l’aboiement de votre chien. Voilà le quotidien de nombreux maîtres qui n’arrivent plus à faire de bonnes nuits de sommeil à cause de leurs chiens qui aboient alors que tout le monde dort à point fermé. Mais, sachez-le, un chien n’aboie pas la nuit sans raison. Alors pour arriver à le faire arrêter ce comportement, il faut d’abord comprendre le pourquoi.

Chien qui aboie la nuit : un possible manque d’activités physiques ou mentales

Parmi les causes les plus communes de l’aboiement nocturne du chien, il y a le manque d’activité physique. Peut-être que vous ne sortez pas assez votre chien. Il faut toujours veiller à respecter un temps de promenade suffisant et enrichissant pour dépenser votre toutou, pour qu’il soit fatigué, et finalement heureux.

Et surtout, il faut que les promenades de votre chien soient enrichissantes pour lui et variées. Par exemple, un jour faire une promenade en ville en marche en laisse, puis en forêt complètement détaché, un jour le sociabiliser avec d’autres chiens dans une balade commune, puis une promenade nocturne.

Des balades variées et enrichissantes

Si vous ne respectez pas le désire de votre chien de rencontrer des congénères et de jouer avec eux, mais aussi de faire des balades variées et intellectuellement intéressantes (lieux différents, plein d’odeurs différentes, activités variées comme la course, le jeu, baignade, etc), il aura tendance à aboyer la nuit car il ne sera pas assez fatigué et il évacuera son trop-plein d’énergie et la frustration de ne pas avoir fait une bonne balade avec vous de jour. Gardez à l’esprit que le chien attend avec impatience le moment de la promenade, c’est son meilleur moment de la journée.

Si la balade n’est pas à la hauteur de son attente, il sera frustré.

Observez votre chien et apprenez à connaître ce qu’il aime au fur et à mesure des balades. Chaque chien est différent. Certaines adoreront jouer avec les autres et ce sera ça qu’il faudra valoriser, sans oublier de varier de temps en temps (partir en balade seuls par exemple). Certains sont plus solitaires également et préfèrent aller sentir plein d’odeurs partout, chasser avec vous, etc.

Laisser son chien faire des trucs de chien

N’oubliez pas les stimulations physiques et mentales chaque jour : le fait qu’il court, qu’il cherche des solutions à un problème, faites des séances courtes de dressage, laissez-lui la possibilité de mâcher un bâton, sentir des odeurs, faites des jeux de réflexion aussi. Petit conseil : votre chien sait ce qu’il a envie de faire plus que vous, alors laissez-le au maximum faire des trucs de chien et se balader comme il le veut. Cette balade est la sienne, pas la vôtre. S’il veut aller à gauche, vous le suivez avec la longe à gauche. Et s’il veut aller sentir un endroit pendant 15 minutes, laissez-le faire !

VOIR AUSSI : À quelle fréquence faut-il laver son chien ?

Chien de garde : il vous alerte que quelque chose est entré sur son territoire

Quand un chien aboie de manière frénétique la nuit et gène les voisins, il faut agir pour éviter ce désagrément. Mais, sachez que certains chiens sont prédisposés à aboyer ainsi. C’est le cas des chiens de garde et des chiens de chasse, habitués à aboyer pour protéger son territoire et pour chasser également.

Dans ce cas, malheureusement pour vous, il n’y a pas grand-chose à faire. En réalité, l’aboiement chez le chien dans ce cas précis est naturel. Son aboiement est son moyen de communication avec vous et avec les autres.

La seule chose que vous pouvez faire pour réduire ce comportement, c’est d’habituer votre chien au passage des gens dans la rue, de l’habituer à certains bruits. Pour ça, essayez de le faire aller voir ce sur quoi il aboie pour le désensibiliser à cette chose.

Vous pouvez aussi le rassurer lorsqu’il fait cela si vous avez l’impression qu’il aboie par anxiété de ne pas savoir ce que veut « l’intrus » ou même ce qu’est cet intrus.

Attention : pas de collier électrique anti-aboiement ! Cet objet est contre-productif. De plus, il est maintenant interdit à la vente et à l’utilisation, en France.

VOIR AUSSI : 5 signes que votre chien vous aime et vous fait confiance

Le chien qui aboie la nuit peut éprouver de l’ennui ou de la solitude

Le chien est un être très intelligent et il ressent, comme vous, de l’ennui de temps en temps. Il peut même se sentir seul, surtout de nuit alors que vous dormez.

Généralement, ce comportement est dû à trois choses différentes : Soit le chien n’a pas eu assez d’activités dans la journée. Ce peut aussi être que votre chien est hyperactif. Mais aussi, ce peut être que vous n’avez pas assez travailler la solitude avec lui.

Le chien hyperactif

S’il manque d’activité, il faudra lui offrir plus, comme expliqué plus haut. Dans le cas où il est hyperactif, vous pouvez voir avec votre vétérinaire pour qu’il vous prescrive du CBD pour chiens. Mais, personnellement, je ne suis pas pour cette technique qui ne règle pas le souci à la source.

Dans le cas d’un chien hyperactif, le mieux à faire c’est de le dépenser suffisamment, sans aller dans l’excès pour ne pas le rendre sur-résistant à la fatigue. Également, vous pouvez le promener juste avant d’aller dormir pour éviter les réveils nocturnes.

Dans tous les cas, pour le chien hyperactif, il faudra vous armer de patience et lui apprendre à se calmer. Il faudra donc le fatiguer bien comme il faut, puis le faire redescendre avec des caresses, un environnement calme (pas la télévision trop forte, etc). Vous pouvez lui mettre de la musique calme en fond pour rassurer votre chien s’il ne trouve pas le sommeil aussi.

La solitude

Enfin, s’il aboie parce qu’il se sent seul et qu’il veut que vous soyez avec lui, il faudra travailler la solitude et éviter l’hype rattachement. Vous pouvez aussi lui mettre des jouets dans le salon pour qu’il s’occupe seul s’il se réveille. Mais, cela ne fonctionnera qu’un temps.

Il faut traiter le souci à la racine. Et pour le cas de la solitude, ça va passer par des exercices où vous le laissez seul chez vous, des exercices où vous l’ignorez s’il sollicite de l’attention, par exemple.

VOIR AUSSI : Les chiens sentent les cancers : Vrai ou faux ?

Autres raisons possibles de l’aboiement nocturne du chien ou du chiot

Il a faim ou soif : soit apprendre à son chien à manger à heures fixes, soit garder sa gamelle toujours pleine et à disposition. Pour l’eau, elle doit toujours être à disposition, propre et fraiche.

: soit apprendre à son chien à manger à heures fixes, soit garder sa gamelle toujours pleine et à disposition. Pour l’eau, elle doit toujours être à disposition, propre et fraiche. Il a chaud . Il se peut que le chien ait chaud. Dans ce cas, soit lui permettre de sortir via une chatière ou en laissant la porte ouverte. Sinon, gardez un ventilateur allumé la nuit et investissez dans u tapis réfrigéré au besoin.

. Il se peut que le chien ait chaud. Dans ce cas, soit lui permettre de sortir via une chatière ou en laissant la porte ouverte. Sinon, gardez un ventilateur allumé la nuit et investissez dans u tapis réfrigéré au besoin. Il veut aller aux toilettes ? Apprenez avant tout à votre chien ou votre chiot la propreté. S’il la connait, il vous demandera à sortir s’il ne peut pas se retenir. Vous pouvez soit lui apprendre à faire à heures fixes, donc une balade pour ses besoins dès le matin par exemple. Soit lui mettre un endroit dans la maison pour qu’il fasse ses besoins sans vous demander. Il faudra néanmoins lui apprendre que cet endroit est accessible que la nuit. Le jour, il devra aller dehors. Sinon, allez lui ouvrir ou sortez-le. Malheureusement, pour faire ses besoins, hormis lui apprendre à faire à heures fixes ou à faire dedans la nuit, il n’y a pas 36 solutions. Dans absolument tous les cas, nous conseillons d’emmener son toutou faire ses besoins dès votre réveil le matin et juste avant d’aller dormir le soir.