Pourquoi mon chat miaule le matin ou la nuit ? Raisons et solutions

Ça fait plusieurs fois que votre chat miaule et vous réveille tôt le matin ou de nuit ? Entendre ce miaulement répétitif dans son sommeil pour finalement vous réveiller peu avant votre réveil pour aller au boulot, ce n’est pas le plus agréable. Mais, pour faire arrêter les miaulements matinaux de votre minou, il faut d’abord comprendre pourquoi il fait cela. En effet, que ce soit un chat, un chien, un lapin, ou un coq qui chante, nos animaux ne le font jamais sans aucune raison.

Pour quelles raisons votre chat miaule-t-il très tôt le matin ?

Il y a plusieurs raisons qui font qu’un chat miaule absolument tout le temps. Mais, les raisons des miaulements matinaux sont généralement un peu différentes. Pour cause, quand votre chat miaule dès le matin, très tôt, il y a souvent quatre raisons possibles à cela uniquement. Pour faire stopper le miaulement du matin de votre chat, il faut d’abord trouver laquelle de ces raisons pousse votre matou à vous réveiller très tôt.

Cas 1 : il a faim ou a soif

En premier lieu, votre chat peut avoir tout simplement faim ou soif. Si votre chat a l’une de ses gamelles vides, c’est que c’est bien pour cela qu’il miaule le matin. Et cela vaut si les gamelles sont sales (surtout l’eau) ou si les gamelles sont presque vides.

Les chats n’aiment pas quand il reste quelques croquettes dans la gamelle. Ils préfèrent qu’elles soient pleines. C’est un instinct de protection, car il a peur de manquer de nourriture. Dans ce cas, veillez à laisser de la nourriture à disposition, mais toujours de la nourriture que le chat peut manger.

Notez que si vous avez l’habitude de donner de la pâtée à votre chat le matin, c’est peut-être aussi pour cela qu’il miaule, pour vous sommer de lui donner maintenant !

Cas 2 : Votre chat se sent seul

Votre chat a probablement besoin de compagnie et se sent seul, aussi. Il veut des câlins, que vous lui parliez, il veut être rassuré par votre présence, savoir que vous êtes là ou juste partager un moment avec vous. Mais, pas de bol, cela tombe le matin.

En fait, ce n’est pas un hasard. Les chats sont plus enclins à miauler pour cette raison le matin, tout simplement parce que tout est calme et que ça fait longtemps qu’il n’a pas interagi avec vous et… vous lui manquez !

Cas 3 : Le chat a peut-être un problème de santé

Il est aussi possible que votre chat miaule le matin parce qu’il a mal quelque part ou qu’il veut vous alerter d’un problème qu’il a au niveau de sa santé. Un chat qui hurle peut avoir mal quelque part ou être en chaleur par exemple. Souvent, les chattes en chaleur commencent à appeler les mâles le matin ou de nuit.

Il peut aussi avoir mal à cause d’une blessure qu’il s’est faite un peu plus tôt, à cause d’une arthrose, d’une hypothyroïdie, etc.

Le chat peut aussi être sourd. Cela arrive souvent que les chats sourds miaulent à n’importe quel moment et le chat miaule très fort car il ne s’entend pas.

Cas 4 : votre chat veut sortir

Que vous ayez un balcon ou un jardin, si le chat aime sortir et a l’habitude de sortir comme il veut, il miaule peut-être pour que vous lui ouvriez. S’il fait ses besoins dehors, c’est peut-être pour ça (d’ailleurs sa litière est peut-être pleine s’il fait dans une litière, veillez à la garder propre. Le chat peut miauler pour cette raison aussi, même si c’est rare).

Si le chat a envie d’aller se dégourdir les pattounes, qu’il veut aller aux toilettes ou même qu’il a chaud à l’intérieur ou qu’il veut chasser, il miaulera pour que vous le fassiez sortir dehors.

VOIR AUSSI : À quoi servent les moustaches des chats ?

Pourquoi votre chat miaule la nuit et vous réveille ?

Votre chat est nyctalope, ça veut dire qu’il peut voir bien mieux que nous dans le noir. Ainsi, se réveiller de nuit, comme si c’était le jour, n’est pas un problème pour lui. En tout cas, comparé à nous, humains, qui avons l’habitude d’associer la nuit, le soleil couché au sommeil.

Mais, gardez une chose à l’esprit. Votre chat a un rythme biologique très différent du nôtre. Son sommeil est polyphasique. C’est-à-dire qu’il dort en plusieurs fois. Pour 15 heures de sommeil, il fera peut-être une sieste de 5 heures, puis une autre de 3 heures et une autre de 7 heures.

Il ne dort pas en une grosse nuit comme nous. Cela peut lui arriver, mais c’est rare. Du coup, le chat peut se réveiller à n’importe quelle heure et vous solliciter à n’importe quelle heure aussi.

Ainsi, pourquoi votre chat miaule de nuit et vous réveille ? Pour exactement les mêmes raisons que citées ci-dessus. Pour lui, la nuit équivaut au matin, à la journée. S’il se met à miauler très fort et à hurler, ce peut aussi être parce qu’il a vu un autre chat et qu’il défend son territoire aussi. Dans l’obscurité, il sera bien plus agressif envers d’éventuels clandestins dans le jardin.

VOIR AUSSI : Quelles sont les races de chats les plus rares du monde ? Top 5 !

Chat qui miaule le matin ou la nuit : les solutions possibles

Comment faire pour y remédier ? Le processus peut être long, mais il y a plusieurs bonnes pratiques.

Pour le cas 1

Le chat doit toujours avoir à disposition des croquettes et de l’eau propre et fraiche. Ses gamelles doivent être pleines et non à moitié pleines. Avant d’aller dormir, veillez donc à remplir ses gamelles. S’il semble miauler pour réclamer sa pâtée matinale, essayez de ne pas instaurer cette routine avec lui : donnez-lui la pâtée à n’importe quelle heure de la journée !

Pour le cas 2

Si votre chat se sent seul, il n’y a pas vraiment de solution miracle. Il va falloir travailler sur la solitude avec votre chat. S’il miaule pour ça, ne vous levez pas, ne lui donnez pas ce qu’il veut. Un chat est un enfant, vous ne devez pas céder lorsqu’il s’agit d’un comportement comme celui-ci (sauf si ça ne vous dérange pas, mais si vous lisez ceci, c’est que ça vous dérange de vous lever).

Par contre, en journée, il faudra lui offrir un maximum d’amour, d’activités, être avec lui, lui faire des câlins pour éviter qu’il ne demande la nuit ou très tôt. Faites appel à un comportementaliste si besoin.

Pour le cas 3

Allez chez le vétérinaire s’il ne s’agit pas de ses chaleurs. Pour les chaleurs, le vétérinaire ne pourra rien faire, sauf peut-être prescrire la pilule à votre chat. Mais s’il semble avoir mal, une consultation s’impose.

Pour le cas 4

S’il veut sortir pour faire ses besoins, le mieux est d’instaurer une routine où vous l’accompagnez faire ses besoins le soir, avant de dormir. Mais, cela peut être très compliqué d’apprendre ceci à son chat. S’il veut juste sortir parce qu’il a chaud, veillez à lui mettre un ventilateur ou un coussin rafraichissant dans le logement.

S’il miaule juste pour sortir, le mieux est de ne pas assouvir cette demande pour ne pas être esclave de votre chat à ses moindres demandes. Que faire s’il continue malgré votre ignorance ? Vous pouvez aussi installer une chatière ou laisser une fenêtre ou une baie vitrée ouverte la nuit pour que le chat sorte sans miauler.