Pourquoi mon chat miaule tout le temps ?

Votre chat miaule souvent ? Il veut très certainement communiquer avec vous. En effet, en dehors du crachement utilisé pour se défendre, les chats ne miaulent pas beaucoup avec leurs congénères. Votre matou miaule essentiellement avec des êtres d’autres espèces (humains, chiens, etc) ou lors des chaleurs pour attirer les mâles. Mais pourquoi votre chat miaule tout le temps sans raison apparente ?

Pourquoi votre chat miaule sans arrêt ?

Il y a plusieurs causes au miaulement des chats et chatons, lorsqu’ils sont intempestifs. Majoritairement, votre chat vous demande quelque chose. Soit votre chat a besoin d’attention de votre part (câlins, que vous lui parliez), soit il s’ennuie (il a donc besoin de jouer, d’aller dehors), il veut sortir, il a faim, il veut une friandise ou de la pâtée ou encore il a besoin que vous changiez sa litière.

Très souvent, le chat va vous montrer ce qu’il veut en vous emmenant à l’endroit désiré. Il va se mettre à vos pieds s’il veut de l’attention, vous emmener là où vous mettez les croquettes s’il a faim, ira devant la porte s’il veut sortir, etc. Il faut bien distinguer les types de miaulement par contre. Pour toutes ces raisons, nous parlons du miaulement classique.

Mais, il existe d’autres bruits possibles. Par exemple, si le chat ronronne, c’est soit qu’il est heureux, soit qu’il a peur et donc qu’il a besoin d’être rassuré. Si le chat miaule envers ses congénères avec un miaulement rauque, votre chatte est certainement en chaleur et a donc aussi besoin de beaucoup d’attention.

Souvent dans les premières semaines du chaton, il poussera des cris aigus, cela signifie qu’il appelle sa mère. Là aussi, il faudra le rassurer avec des câlins et une pièce en sécurité. S’il grogne, laissez-le tranquille, il vous prévient qu’il va mal ou qu’il a mal. Il faut peut-être l’emmener chez le vétérinaire.

Le miaulement de douleur est très aigu, strident et fort, là aussi il faudra l’emmener chez le vétérinaire. Le caquètement se produit lorsque le chat chasse, il s’agit d’un langage de frustration quand il n’arrive pas à avoir sa proie. Enfin, s’il fêle et crache ou hurle, c’est qu’il est en colère et apeuré, il va falloir le laisser tranquille dans un lieu sécurisé.

Comment faire pour qu’il arrête de miauler ?

Vous ne pouvez pas empêcher votre chat de miauler. La seule façon pour éviter que votre chat miaule sans arrêt, c’est de s’attaquer directement au problème du chat. S’il s’agit de miaulement le nuit, ce peut être à cause des chaleurs, d’une envie d’aller dehors ou par ennui.

La journée, si le miaulement est classique, il faudra donc tenter de régler le problème à la source aussi en donner de l’attention au chat en amont, en s’assurant que ses gamelles sont pleines et que sa litière est propre. En bref, assurez-vous que ses besoins sont comblés en permanence, avant d’aller vous coucher, avant d’aller au travail, etc. S’il réclame trop d’attention malgré que vous lui en donniez, ignorez-le et il arrêtera, comme pour les chiens.

Chat ou chaton qui ne miaule plus : faut-il s’inquiéter ?

Inquiétez-vous si votre chat ne miaule plus par contre. S’il avait l’habitude de miauler, même peu, mais qu’il ne miaule plus du tout, ce peut être le signe d’une douleur quelque part ou d’une maladie. Votre chat est peut-être malade s’il ne miaule plus du tout. Et si le chat ne miaule plus et ne mange plus, rendez-vous chez votre vétérinaire.

Voilà, vous connaissez les raisons qui poussent un chat à miauler. Si vous avez des questions, posez-les-nous en commentaires.