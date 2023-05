5 signes que votre chien vous aime et vous fait confiance

Si vous avez un chien, vous vous êtes peut-être déjà demandé si celui-ci vous aime, et rassurez-vous, il y a des signes qui ne trompent pas. Un chien a du mal à cacher ce qu’il ressent vraiment, ses sentiments et émotions. Il aura des comportements spécifiques d’affection s’il vous apprécie et vous fait confiance. Un comportement, pas seulement. En effet, plus vous avez des signes d’un chien qui aime son maître, plus cela veut dire que votre chien est heureux avec vous et donc, très certainement, dans sa vie aussi.

Signe d’affection chez le chien : il vous regarde longtemps dans les yeux

Votre chien peut paraitre distant ? Il vous fait la misère à la maison ? Cela ne veut pas forcément dire qu’il ne vous aime pas. Mais ce peut être parce qu’il n’est pas assez sociabilisé, pas assez dépensé, pas assez promené.

En tout cas, soyez certain d’une chose, votre chien éprouve de l’amour pour vous s’il fait tout le temps ça : il vous fixe du regard. S’il croise votre regard et que le chien vous regarde longtemps dans les yeux, c’est qu’il vous fait probablement confiance et qu’il vous apprécie. Souvent, un chien peu à l’aise avec une personne détournera vite les yeux. S’il cligne légèrement des yeux, comme pourrait le faire un chat en confiance, c’est encore mieux !

Attention, cela n’est pas à confondre avec l’instinct de prédation. Un chien peut, par exemple, fixer quelque chose pendant longtemps et prendre cette chose pour une proie. Fréquemment, un chien fait ça avec un chat avant de lui courir après.

Signes que votre chien vous aime : il vous lèche ou se colle à vous

Un chien collant peut être le signe qu’il n’a pas appris correctement la solitude, qu’il a une sur-affection pour vous. Mais, dans la majorité des cas, si le chien se colle à votre jambe quand il dort, qu’il pose sa tête sur vous, qu’il repose sa tête sur votre main lorsque vous la mettez sous sa mâchoire, ou que le chien demande des câlins en remuant la queue, il est probable qu’il vous aime.

Le chien qui aime son maître peut aussi vouloir le lécher, particulièrement les mains ou les aisselles. Pourquoi ? Non seulement parce que si vous transpirez, votre peau est salée et le chien aime ce goût. Mais aussi puisqu’il sent votre odeur de manière exacerbée. Cela vaut aussi si votre chien se roule dans vos vêtements.

Attention quand même ! Le fait de lécher son maître peut aussi être un signe d’anxiété chez le chien. Surtout s’il le fait en étant un peu « ailleurs ». Le léchage est une manière pour lui de se détendre et, en léchant votre peau, il se rassure auprès d’une odeur familière (la vôtre).

Le chien dort sur le dos en votre présence

Un chien qui dort sur le dos est soit bien fatigué, soit il a tellement confiance en vous qu’il vous fait confiance pour le protéger en cas de problème. En effet, dans la position sur le dos, le chien n’est pas prêt à partir si un danger se présente.

Au contraire du dodo sur le ventre, le fait de dormir sur le dos est plus un signe d’apaisement en votre présence. Cela peut aussi montrer qu’il est très fatigué. Et un chien fatigué (hors maladie) est un chien heureux et dépensé !

Il fait un sourire et sort la langue en balade ou en jeu

Alors là, ce n’est pas vraiment un signe d’amour, mais plus de bonheur. Si le chien semble un peu fatigué en balade ou en jeu, qu’il sort la langue et qu’il a une sorte de sourire, gueule ouverte et dents voyantes, c’est qu’il est probablement dans un moment de bonheur à vos côtés. S’il le fait en jouant avec vous ou en se promenant à vos côtés, cela veut dire que le lien est en train de se renforcer entre vous.

Signes qu’un chien vous aime : votre chien se pose à vos pieds

Si un chien se met aux pieds de son maître, c’est qu’il vous fait confiance pour assurer ses arrières et qu’il assurera les vôtres au besoin. C’est surtout le cas s’il est assis. Allongé, cela veut dire qu’il est à l’aise avec vous, qu’il sait que vous le protégerez dans cette position.