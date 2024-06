Au cours de la vie d’un chien ou d’un chat, et ce même si c’est un chiot ou un chaton, il est courant de remarquer l’apparition de pellicules sur le pelage. Mais, concrètement, est-ce dangereux et comment soigner les amas de peaux mortes sur les poils de son chien ou de son animal ?

Mon chat ou mon chien a des pellicules : quelle est la cause ?

Qu’est-ce qu’une pellicule ? Les pellicules sont des petits débris généralement de couleur blanche que nous pouvons retrouver dans nos cheveux ou dans les poils des animaux. Aussi appelés squames, ces poussières / particules sont en fait de la peau morte qui se retrouve à la surface du poil / cheveu.

Comment l’apparition de pellicules se présente chez le chat ou le chien ? Quelle est la cause ? Pour les humains comme pour les chats / chiens, les pellicules peuvent apparaitre à cause d’un excès de peau morte. Cela peut venir d’une mauvaise hydratation du cuir chevelu / de la peau de l’animal. Mais, cela peut aussi venir d’une peau anormalement grasse (excès de sébum), par exemple à cause de la transpiration excessive. Et finalement, cela peut aussi venir d’une infection parasitaire ou d’une maladie.

Généralement, on a l’impression que les pellicules ne sont présentes que chez le chat noir ou le chien noir, mais c’est faux. Elles sont simplement plus visibles.

Est-ce grave pour la peau de mon animal ?

Non, généralement, les pellicules n’ont pas d’impact grave sur votre animal de compagnie. Néanmoins, la présence de pellicule sur le pelage de votre chien ou de votre chat peut entraîner des démangeaisons, lesquelles peuvent irriter la peau et embêter les chats et les chiens atteints (leur santé mentale peut être affectée, encourageant les sautes d’humeur).

Si ce n’est pas vecteur de maladies graves, les lésions causées par les démangeaisons peuvent favoriser l’apparition de maladies bactériennes.

Les pellicules, avec les démangeaisons, sont aussi responsables d’une perte de poils plus intense chez l’animal. Cela peut être dérangeant pour vous, au quotidien (poussière, allergies). Et esthétiquement, les pellicules ne sont pas forcément jolies, bien que cet aspect soit secondaire.

Il peut aussi s’agir d’un symptôme de maladie sous-jacente, même si cela est plus rare, mais pas impossible.

Pour toutes ces raisons, il est important de traiter les pellicules, bien que ce ne soit pas une urgence vétérinaire.

Comment retirer et soigner les pellicules chez le chat ou le chien ?

Les pellicules ne donnent généralement pas lieu à une consultation chez le vétérinaire. Mais, vous pouvez y aller quand même si votre animal a des rougeurs, une perte importante de poils, des démangeaisons extrêmes ou tout simplement pour confirmer le diagnostic et avoir plus de conseils professionnels. Chez vous, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour vous débarrasser des pellicules :

Brosser régulièrement l’animal pour retirer les peaux mortes et les poils morts.

régulièrement l’animal pour retirer les peaux mortes et les poils morts. Traiter régulièrement son animal contre les parasites .

. Faire régulièrement des bilans de santé chez le vétérinaire pour vérifier qu’il n’y a pas de maladie sous-jacente.

chez le vétérinaire pour vérifier qu’il n’y a pas de maladie sous-jacente. Apporter des acides gras à l’alimentation de votre chat. Les poissons gras comme la sardine ou le saumon en possèdent.

à l’alimentation de votre chat. Les poissons gras comme la sardine ou le saumon en possèdent. Amener son chat chez le toiletteur . Le toilettage peut effectivement améliorer le poil du chat.

. Le toilettage peut effectivement améliorer le poil du chat. Faire prendre des douches à son animal lorsqu’il se salit et lorsqu’il fait chaud et qu’il transpire abondamment. Vous pouvez utiliser un shampoing spécialisé pour chat anti-pellicules ou encore un shampoing pour chat hydratant.

spécialisé pour chat anti-pellicules ou encore un shampoing pour chat hydratant. Veiller à la bonne hydratation de la peau de votre chat : hydrater manuellement (voir plus bas), veiller à ce que le chat boive assez d’eau (laisser de l’eau fraiche et propre à disposition) et donner de l’alimentation riche en eau à son chat (type pâtée en sauce, poissons, thon en conserve, etc).

de la peau de votre chat : hydrater manuellement (voir plus bas), veiller à ce que le chat boive assez d’eau (laisser de l’eau fraiche et propre à disposition) et donner de l’alimentation riche en eau à son chat (type pâtée en sauce, poissons, thon en conserve, etc). De manière générale, veillez à apporter une alimentation variée, mais majoritairement carnivore à son chat.

Comment bien hydrater la peau de votre chien ou de votre chat ?

En plus de nos conseils ci-dessus dont ceux sur l’hydratation de votre animal, nous vous conseillons d’utiliser des produits hydratants à appliquer sur les poils et la peau de votre chat ou de votre chien.

Par exemple, une fois par semaine, avant de faire un shampoing, vous pouvez appliquer de l’huile de coco sur le poil pour réduire l’apparition des parasites comme les puces et éviter les pellicules. Après le shampoing, appliquez une crème hydratante spécialisée pour chat et chien ou pour les bébés.

