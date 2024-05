Chien ou chat : qui vit le plus longtemps ?

La plupart des propriétaires souhaiteraient profiter de leurs amis à quatre pattes plus longtemps. Effectivement, certains, tout comme certains chiens, parviennent à battre le record de longévité. Ces animaux, en particulier, figurent parmi les compagnons domestiques les plus populaires. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui vit le plus longtemps entre le chien et le chat ?

Malgré l’absence de formule magique, certains critères peuvent influencer l’espérance de vie de votre animal de compagnie. Dans tous les cas, une question revient à l’esprit : qui vit le plus longtemps, les chats ou les chiens ?

Ce guide vous permettra de vous éclaircir sur la question. Aussi, découvrez quelques conseils pour bien prendre soin de votre animal et apprécier plus longtemps sa compagnie.

Les facteurs influençant la longévité

Les chiens et les chats reçoivent maintenant les mêmes soins médicaux que les humains. Il est toutefois important de noter que la pérennité de notre compagnon dépend de certains facteurs, en particulier.

La génétique

Malgré les avancées de la médecine vétérinaire, l’ombre des maladies génétiques freine la progression de la pérennité de nos animaux. La négligence de leur santé à long terme a généré diverses maladies génétiques. Cela est souvent dû à la quête de l’esthétique et de la performance.

Les « standards de race » ont pris de l’importance, favorisant ainsi les souches « pures » au détriment des races croisées. Chez les canins, les races pures sont plus enclines aux maladies héréditaires. Pourtant, les races croisées ont une diversité génétique accrue.

En outre, chez les félins, les femelles ont une durée d’existence généralement supérieure aux mâles. Par ailleurs, les chats issus de croisements sont souvent plus résistants que les chats de race.

La taille et la race

Les chiens de petite taille, pesant moins de 10 kg, vivent en moyenne 12,7 ans. En revanche, ceux qui ont plus de 45 kg vivent seulement jusqu’à 6,1 ans en moyenne. Les races comme le Chihuahua, le Shiba-inu ou l’Épagneul tibétain, de petites tailles, peuvent vivre jusqu’à 20 ans. En revanche, les plus grandes comme le Dogue allemand, le Saint-Bernard, le Sharpeï ou le bulldog anglais ont une espérance de vie plus courte, entre 6 et 8 ans.

Pour les félins, certaines races comme le Birman ou le Sacré de Birmanie peut atteindre 16 ans. D’autre part, les races comme le Maine coon ou le Persan vivent moins longtemps, soit de 10 à 11 ans. Par ailleurs, les miauleurs de gouttière, robustes et bien soignés, peuvent atteindre jusqu’à 15 ans, voire plus.

L’environnement et les soins

L’évolution des recherches vétérinaires a transformé bien des vies d’animaux. Désormais, nos compagnons à quatre pattes bénéficient des traitements et soins similaires à ceux des humains. Les chats, en particulier, connaissent des différences notables d’espérance de vie en fonction de leurs habitudes. Il a été constaté que les félins vivant dans une maison ou un appartement ont tendance à vivre plus longtemps que les chats errants. Cela est dû à leur surexposition aux dangers extérieurs. D’un autre côté, ceux qui sont stérilisés ou castrés sont moins exposés aux risques liés à la reproduction et aux comportements associés.

Du côté des chiens, outre les soins médicaux réguliers, il est crucial de prêter attention à leur bien-être émotionnel. Le stress peut entraîner des problèmes digestifs et des comportements indésirables chez eux. Les propriétaires devraient également prendre conscience des risques d’accidents domestiques et des maladies potentielles.

Des soins vétérinaires, un suivi médical et une alimentation saine et équilibrée favorisent la longévité de nos animaux de compagnie. Ces aspects nécessitent néanmoins un bon équilibre mental et affectif.

Quelques études de cas

Les chats, célèbres pour leurs neuf vies selon la légende, vivent souvent plus longtemps que les chiens. En moyenne, leur espérance de vie est estimée à une vingtaine d’années, tandis que les chiens peuvent vivre une quinzaine.

Certains félins vivent plus de 20 ans. Tel est le cas exceptionnel de Crème Puff, une chatte texane qui a vécu jusqu’à 38 ans, d’après le Guinness Book 2005. En effet, pour préserver la santé des félins, il est essentiel de leur fournir une alimentation adaptée, comme des croquettes pour chats stérilisés ou une nourriture senior.

D’un autre côté, les recherches du Dog Aging Project et de la Morris Animal Foundation révèlent les facteurs de durabilité chez les animaux domestiques. Ces derniers mettent en exergue quelques aspects tels que la génétique, l’alimentation et les soins médicaux.

Le cycle d’existence selon les races canines va de 14,2 ans pour les caniches miniatures, et 5,5 ans pour les dogues de Bordeaux. En revanche, les matous vivraient entre 15 à 20 ans en moyenne. Il faut cependant rappeler que les maladies génétiques chez les animaux de race peuvent affecter leur durée de vie. La sédentarité et l’obésité sont également des facteurs qui influent sur la longévité. Cette tendance met en évidence l’importance de l’exercice et d’une alimentation équilibrée.

Enfin, un suivi médical régulier est fortement recommandé, en particulier pour les animaux âgés. Cela facilitera la détection précoce de leurs problèmes de santé et de leur assurer un meilleur épanouissement.

Des exemples inspirants

Nos amis à quatre pattes ont de nombreuses histoires à raconter. Les récits suivants célèbrent les exploits et les parcours exceptionnels de ces animaux :

Bobi, le Rafeiro de l’Alentejo

Bobi, un Rafeiro de l’Alentejo, a vécu 31 ans et 165 jours sur terre. Cela fait de lui le chien le plus vieux du monde, selon le Guinness des records. Né au Portugal en 1992, Bobi a vieilli aux côtés de plusieurs générations avec son maître, Leonel Costa. Sa durée d’existence remarquable, dépassant largement la norme pour sa race, a suscité l’admiration. Malgré ses difficultés de mobilité et de vision, Bobi demeure un symbole de résilience et de bonheur.

Flossie, une femelle britannique

Flossie, une chatte britannique, a été officiellement reconnu par le Guinness des records comme le plus vieux chat du monde. Aujourd’hui, elle est âgée de 28 ans et se porte toujours à merveille. Après sa première adoption en 1995, ce félin extraordinaire a parcouru un long chemin. Malgré sa malvoyance et sa surdité, elle s’est trouvé un nouveau foyer après avoir mené une existence de chat errant.

L’endurance exceptionnelle de Flossie dépasse largement celle des félins ordinaires, qui vivent généralement entre 15 et 20 ans. Flossie a été pendant une longue période une chatte d’extérieur. Cela l’a été exposé à divers dangers, comme les bagarres, les accidents, sans compter diverses maladies pouvant réduire sa longévité. Malgré tout, elle a su se remettre et a finalement trouvé une nouvelle famille aimante pour prendre soin d’elle.

Ces récits réconfortants soulignent que nos compagnons poilus ont aussi besoin d’affection et d’attention pour vivre heureux. En prenant soin de leur bien-être, nous prolongeons leur espérance de vie et contribuons à leur bonheur.

L’animal qui vit le plus longtemps

Apriori, le record de longévité revient aux chats. Pourtant, ce résultat peut fluctuer en fonction de divers facteurs. Certains félins comme certains canins peuvent vivre plus longtemps que d’autres. Ils demandent simplement des soins adaptés et l’amour inconditionnel de leur maître.

