Le gouvernement prêt à taxer les chats et les chiens ?

Depuis plusieurs semaines, la France parle de taxer les propriétaires de chiens et de chats. Concrètement, il s’agirait de faire payer une taxe annuelle pour chaque maître d’animaux. On parle notamment d’un prix d’environ 100 euros par animal de compagnie. Mais, concrètement, de quoi on parle ?

Payer une taxe de 95 euros pour les chats et les chiens ?

Sur TikTok, Instagram et les autres réseaux sociaux, une rumeur circule. Selon cette rumeur, le gouvernement français serait prêt à mettre en place une nouvelle taxe pour renflouer les caisses de l’État. La taxe en question concernerait uniquement les propriétaires d’animaux de compagnie.

Pratiquement, d’où vient cette rumeur ? En fait, cela vient d’une proposition du Parlement européen datant de 2000. Cette proposition européenne suggère que les propriétaires d’animaux de compagnie paient une taxe annuelle (donc une taxe à payer chaque année) de 95 euros.

95 euros par animal de compagnie. Autrement dit, si vous avez un chat et un chien, c’est 95 x 2, soit 190 euros à payer par an. Et pareil si vous avez deux chiens, etc.

Un moyen de limiter des adoptions compulsives ?

L’objectif de cette proposition de loi serait d’obliger les propriétaires d’animaux à mieux réfléchir avant d’adopter un animal. Il s’agit d’une manière de limiter les achats et adoptions compulsifs.

Sauf que cette mesure soulève une question puisque si les gens sont obligés de payer une taxe pour leurs animaux, il se peut aussi que cela augmente les cas d’abandons. Responsabiliser les propriétaires, oui, mais cela pourrait aussi avoir l’effet inverse. C’est, en tout cas, ce que pensent de nombreux organismes et propriétaires de chiens et de chats.

Notez qu’en 2000, le texte n’a pas été adopté. Toutefois, le sujet revient sur le tapis en 2024. Il se pourrait donc que ce texte soit revu et revoté dans les mois à venir.

Taxer les propriétaires de chats et de chiens, possible en France ?

D’ailleurs, sachez que la taxe sur les animaux de compagnie est déjà entrée en vigueur dans certains pays. C’est notamment le cas en Allemagne et en Suisse. Mais pas en France, du coup. Mais, pour certains sur les réseaux, cela ne saurait tarder.

En tout cas, pour le moment, le pays ne compte pas mettre en place une telle taxe sur les chiens et les chats. Ce n’est visiblement pas à l’ordre du jour, le sujet n’ayant pas été abordé récemment par le gouvernement.

Oiseaux, poissons, reptiles… Une taxe pour les autres animaux de compagnie ?

Taxer les chiens et les chats, mais qu’en va-t-il des autres animaux ? Pour l’instant, rien de certain, mais il semble que les autres animaux de compagnie ne soient pas concernés par cette éventuelle taxe.

Mais, certains parlent quand même de prix plus petits pour les NAC, comme 20 euros pour un oiseau et 1 euro pour un poisson. Cela reste à confirmer, bien évidemment. Enfin… dans tous les cas, taxer les chiens et les chats n’est pas encore une réalité dans le pays.

Taxer les chiens et les chats : Un énorme gain pour le gouvernement, mais pas pour les maîtres

Selon Facco, « 43 % des foyers français possèdent un chien ou un chat ». Il est vrai que si la France adoptait une telle loi, le gouvernement s’enrichirait rapidement.

Avec plus de 80 millions d’animaux de compagnie en France, cela pourrait rapporter au gouvernement plus de 7 milliards au portefeuille. Un beau gain, mais une terrible perte pour les maîtres de chiens et de chats qui pourraient mettre cet argent dans autre chose, notamment dans le bien-être de leurs bébés à poils.

