Comment réaliser un enclos pour chat à l’extérieur ?

Ton chat passe ses journées à fixer les oiseaux par la fenêtre ? Il miaule devant la porte comme s’il allait y trouver un portail vers Narnia ? Mais tu refuses de le laisser vadrouiller à cause des voitures, des maladies, des bagarres, des gens chelous ? Bonne nouvelle : il existe une solution entre les deux mondes. L’enclos extérieur pour chat. Il permet de lui faire prendre l’air, le soleil, en toute sécurité.

Appelé aussi catio, c’est un espace protégé, extérieur mais entièrement sécurisé, qui permet à ton félin de profiter du soleil, de l’air, du chant des oiseaux. Et oui : tu peux le construire toi-même, que tu sois en appartement ou en maison.

🏠 L’accès : fenêtre ou chatière, tout dépend de ton logement

Avant de construire, il faut penser à comment ton chat va accéder à l’enclos. Si tu es en maison, la chatière dans une porte ou une baie vitrée est l’option la plus simple. Tu peux aussi opter pour une chatière électronique qui reconnaît la puce du chat et empêche les squatteurs de rentrer.

En appartement, surtout en étage, tu peux créer un tunnel sécurisé depuis une fenêtre, ou même un balcon fermé transformé en enclos. Il existe des structures modulables, mais tu peux aussi bricoler avec des cadres en bois, du grillage solide et un peu d’huile de coude. Ce qui compte, c’est que ton chat puisse entrer et sortir librement, sans que tu aies à jouer au portier toute la journée.

🪵 Les matériaux : du costaud, pas du décoratif

Un bon enclos à chat, ce n’est pas une volière fragile ou un bout de grillage qui rouille. Il faut penser durabilité et sécurité. Utilise de préférence du bois traité ou du métal pour la structure. Pour les parois, oublie le filet de jardinage : prends du grillage soudé galvanisé, résistant aux griffes, aux morsures et aux intempéries.

Au sol, évite la terre nue. Si ton chat est du genre à creuser (ou si des animaux extérieurs peuvent le faire), prévois une barrière anti-fuite enterrée, ou mieux : pose un plancher en bois ajouré, ou du gravier stabilisé sur géotextile.

La structure doit être fermée de tous les côtés, y compris le dessus, pour empêcher les sauts d’acrobate. Si tu veux faire bien, ajoute un pan incliné sur les côtés supérieurs, comme pour les enclos de poules. Le mieux est de faire une ossature en bois.

🐈 La taille et l’aménagement : mieux vaut petit et riche que grand et vide

Pas besoin d’un jardin entier. Même un cube de 1 mètre sur 2, bien conçu, peut devenir un vrai paradis. Ce qui compte, c’est de créer un environnement stimulant. Ton chat doit pouvoir grimper, se cacher, observer et se prélasser au soleil.

Installe des étagères en escalier, des plates-formes, un tronc à griffer, et surtout : des abris pour l’ombre et la pluie. Une vieille caisse retournée, un tunnel, une petite niche… tant qu’il peut s’y réfugier, c’est gagné.

Ajoute quelques plantes non toxiques (herbe à chat, lavande, menthe), un hamac suspendu, un coin d’observation en hauteur. L’enclos devient alors un vrai territoire, pas juste un parc grillagé.

🔐 Et la sécurité ?

C’est le point central. Ton enclos doit résister aux assauts : De ton chat (saut, griffes, dents), mais aussi des prédateurs ou intrus (chats errants, chiens, fouines) et des intempéries (vent, pluie, neige).

Vérifie qu’aucune ouverture ne dépasse 5 cm (tête de chat = passe-partout). Les fixations doivent être en acier ou vissées, jamais collées. Regarde bien que le grillage est bien tendu, non rouillé, et que le toit est solide, pas juste posé. Et pense à l’entretien : vérifie régulièrement qu’il n’y a pas de trous, de parties arrachées, de vis desserrées.

