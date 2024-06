Les animaux sont fascinants. Parfois, on dirait même qu’ils ont des superpouvoirs qui nous dépassent et nous avons tendance à sous-estimer leur intelligence également. Par exemple, saviez-vous que les poules étaient capables de rougir et donc de ressentir de très fortes émotions comme nous, les humains ? Maintenant, attaquons-nous à un autre phénomène : pourquoi les oiseaux perchés sur les fils électriques ne s’électrocutent pas ? Ici rien à voir avec leurs facultés d’oiseaux, il s’agit en réalité d’un phénomène physique totalement normal et logique, on vous explique.

Les oiseaux font partie des animaux les plus intelligents sur Terre, mais aussi des animaux les plus anciens sur notre planète. Nous savons par exemple qu’aujourd’hui, certaines espèces évoluent en groupe, communiquent presque à notre manière et certaines comme les corbeaux sont capables de résoudre des casse-têtes complexes.

Si ceux qui ont grandi avec le film Les Oiseaux de Hitchcock (1963) ont peut-être désormais peur de ces volatiles, ce n’est pas pour rien. Dans le film, les oiseaux sont très angoissants, perchés sur des fils électriques en masse, comme prêts à voler sur les humains pour les anéantir.

Mais, dans la vraie vie, ce n’est également pas rare de voir des oiseaux, en solo, ou à plusieurs (parfois ils sont même beaucoup sur le même), se percher sur des fils électriques. Mais, pourquoi les oiseaux ne finissent pas électrocutés comme dans Jurassic Park ?

Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi les oiseaux ne s’électrocutent pas sur les fils électriques.

Comprendre comment l’électricité se propage : le cas Claude François

La première, c’est que les oiseaux, lorsqu’ils sont perchés sur un fil électrique, ne touche d’une seule surface conductrice d’électricité. Pour être électrocutés, il faudrait qu’ils touchent au moins deux surfaces conductrices.

Pour que l’électricité circule, par exemple de la prise électrique jusqu’à votre ordinateur à travers un câble, il faut qu’elle passe dans des matériaux conducteurs, ici le fil électrique. Mais, lorsque vous touchez votre câble électrique en charge vous ne vous électrocutez pas.

Par contre, si vous touchez le matériau conducteur, donc le câble, et que vous êtes dans votre bain, vous avez des chances de vous électrocuter car l’eau est une matière conductrice. Cela fait que deux matériaux conducteurs entrent en contact par l’intermédiaire de votre corps, vous vous électrocutez.

L’électricité va partir du câble électrique, traverser votre corps pour sortir par la seconde matière conductrice, l’eau.

L’eau, la terre ou encore le métal font partie des matières conductrices, tandis que l’air ou encore le plastique font partie des matières isolantes, donc non-conductrices.

Pour les oiseaux, c’est donc pareil : les pattes ne touchent qu’une seule matière conductrice, l’électricité reste donc dans le câble. Par contre, si les oiseaux touchaient deux fils électriques à la fois, ils peuvent donc s’électrocuter. L’électricité va passer du premier câble au second câble en passant par le corps de l’oiseau.

L’oiseau possède des plumes isolantes et est mauvais conducteur

Seconde raison qui explique ce phénomène : les oiseaux sont de très mauvais conducteurs électriques. Autrement dit, même avec un gros risque d’électrocution (en touchant deux matières conductrices), l’oiseau a moins de chances de se faire électrocuter.

Cela est d’autant plus vrai lorsque l’oiseau est petit, sa petite taille fait de lui un mauvais conducteur. En plus, leurs plumes sont des isolants naturels, donc là aussi, ils ont un avantage.

Les fils électriques possèdent des isolateurs

Dernière raison, les fils électriques des villes sont généralement conçues avec des isolateurs, qui empêchent justement l’électrocution. La plupart du temps, il s’agit d’une gaine isolante en plastique qui empêche donc que l’électricité quitte le câble.

