Quels sont les animaux les plus intelligents ? Top 10 !

Il existe de nombreux animaux qui ont déjà montré des preuves de leur intelligence. Voici donc le top 10 des animaux les plus intelligents sur Terre.

Définir l’intelligence, est-ce possible ?

L’intelligence est une notion très difficile à définir, même chez nous les humains. C’est d’ailleurs pour cela que le calcul du quotient intellectuel est quelque chose de souvent désigné comme biaisé car il n’inclut pas tous les types d’intelligences humaines.

L’intelligence sociale, l’intelligence spatiale, l’intelligence logico-mathématique… Il y a plein de types d’intelligences et nous sommes tous, quel que soit l’être vivant (oui, même les plantes ou les insectes, et même les bactéries), intelligents à notre manière.

Dans le règne animal, il existe différentes manières de l’exprimer. Chaque espèce, chaque race, chaque spécimen, chaque individu, a sa manière de l’exprimer. Dans ce top des animaux les plus intelligents, ce qu’il fait comprendre, c’est qu’aucun n’est donc plus intelligent que l’autre. En fait, tous les animaux pourraient avoir leur place dans cette liste.

Mais, globalement, par rapport à nos yeux d’humains, voici les 10 animaux qui ont montré le plus de signes d’intelligence semblable aux caractéristiques que nous prêtons à l’intelligence. Ici, les animaux sont notamment tous capables de faire preuve d’une forte adaptabilité à leur environnement. Ils peuvent par exemple résoudre des problèmes, trouver des solutions logiques rapidement, et même déjouer des énigmes mises en place par des humains.

L’humain peut-il s’inclure dans la liste des animaux intelligents ?

Notez que nous n’avons pas inclus l’humain dans cette liste, mais il en fait évidemment partie. Les humains sont, par définition, des animaux. Nous avons un très gros cerveau par rapport à notre taille et l’humain a plusieurs formes d’intelligence qui font de lui l’un des animaux les plus futés. Notamment, l’intelligence logique, l’intelligence mathématique, mais aussi et surtout l’intelligence sociale.

Effectivement, nous sommes des animaux sociaux qui ont su tirer parti du nombre et de l’entraide pour survivre. Parmi les choses qui font que nous sommes des animaux intelligents, il y a donc cette dimension sociale (les humains fonctionnent en société où chaque maillon a son importance dans la pyramide, si un maillon s’effondre, les autres aussi).

Mais aussi pour sa dimension d’architecte, de créateur. L’humain est capable de créer des choses, d’innover, c’est grâce à cette capacité que nous avons découvert le feu, que nous avons réussi à créer des armes, faire des maisons solides… Et tous les animaux présentés ici sont également capables de plusieurs types d’intelligence.

Le chimpanzé

Les humains et la plupart des mammifères font partie des animaux les plus intelligents du règne animal, c’est en tout cas ce que nombre de scientifiques s’accordent à dire. Avec nos 7 vertèbres cervicales en commun et, pour beaucoup, nos 5 doigts, nous avons tous beaucoup en commun et l’intelligence (ou plutôt le fonctionnement du cerveau) en commun.

Parmi les animaux les plus proches de nous, mais aussi ceux qui ont une intelligence très similaire à la nôtre, il y a donc les chimpanzés. Notamment, nous savons que ces animaux sont capables de résoudre des casse-têtes simples, de se reconnaître dans un miroir, mais aussi de saisir certaines émotions humaines lorsque nous tentons de communiquer avec eux.

L’orang-outan

Comme pour le chimpanzé, l’orang-outan est très proche de l’humain. Et diverses études menées sur ces grands singes montrent qu’ils sont extraordinairement intelligents, plus que nous le pensions initialement. Son nom veut d’ailleurs dire « homme de la forêt« .

« Comme les autres grands singes, les orangs-outans sont remarquablement intelligents. Au milieu des années 1990, une population d’orangs-outans a été observée utilisant régulièrement des outils pour s’alimenter. Cela avait déjà été montré auparavant chez des chimpanzés par Jane Goodall dans les années 1960″, explique la WWF.

Le dauphin

Actuellement, le dauphin est désigné comme l’un des animaux les plus intelligents sur la Terre. Selon une étude, le dauphin aurait « un cerveau considérablement plus gros que ce dont son corps a besoin pour les fonctions corporelles de base », explique Geo. Et ce qui intrigue le plus les scientifiques, c’est la capacité des dauphins à communiquer entre eux.

Ils auraient effectivement des capacités de communication incroyables à l’échelle d’autres animaux marins. Mais de manière générale, tous les cétacés semblent avoir une intelligence qui dépasse celle d’autres animaux, notamment terrestres.

Le corbeau

Très agile en vol, comme au sol, le corbeau est également un bon chasseur en plus d’être un opportuniste, ce qui est aussi une forme d’intelligence dans le domaine de la survie animale et notamment dans sa capacité à comprendre que minimiser les efforts dans la chasse, c’est aussi éviter de gaspiller de l’énergie (donc moins besoin de manger).

Mais, outre cela, le corbeau a déjà montré des signes d’intelligence logique incroyable. Diverses études ont été menées sur le sujet et, le plus souvent, les résultats montrent que les corbeaux peuvent résoudre des casse-têtes parfois complexes.

« Cet oiseau serait doté d’une impressionnante cognition, de mémoire, d’empathie envers ses semblables, et aussi d’une communication hyper développée », assure aussi Agatha Liévin Bazin, éthologue chez AirZen Radio.

Le perroquet

Le perroquet a des cordes vocales très semblables aux nôtres, cela lui permet, en nous écoutant, de faire preuve de mimétisme et de reproduire des sons et même des mots humains. Mais, ce n’est pas sa seule capacité. En plus de vivre vieux, il est l’un des animaux les plus intelligents.

De manière générale, les oiseaux, qui font partie des plus vieux spécimens terrestres, sont tous très intelligents. Ils ont toujours réussi à survivre, au travers des âges, en s’adaptant. Par exemple, le manchot s’est adapté au fil du temps donnant naissance à une autre branche de sa race, le pingouin, qui peut voler contrairement au manchot.

Selon Radio France, les perroquets sont « classés en 3ème position dans l’échelle de l’intelligence animale ». Ils auraient une mémoire incroyable, « ils peuvent assimiler jusqu’à 800 mots », lit-on sur leur site.

L’éléphant

Selon de nombreux scientifiques, l’éléphant serait aussi intelligent que les cétacés. Avec son gros cerveau, cet animal imposant aurait surtout une intelligence sociale incroyable. En plus d’une bonne mémoire générale, il serait capable de reconnaître les éléphants de son groupe, d’agir en société, d’épouver de la tristresse ou encore de la joie vis-à-vis de leurs congénères.

« Les éléphants ont une conscience d’eux-mêmes séparément des objets qui les environnent », explique Joshua Plotnik, chercheur à l’université britannique de Cambridge, relayé par Le Figaro. D’ailleurs, le fils Remember Me est un bon exemple de l’intelligence des éléphants, nous vous le conseillons.

La poule

Nous vous l’avons dit, tous les oiseaux sont intelligents. Et c’est aussi le cas de notre amie la poule. Capable de reconnaître ses congénères, de se reconnaître dans un miroir, mais aussi d’agir en société ou encore de comprendre des règles simples, la poule peut autant être dressée comme éprouver de l’attachement pour vous, comme un chat ou un chien.

« La poule domestique est capable de résoudre le test de reconnaissance différée, habituellement réservé aux corvidés et aux primates, réputés plus intelligents. Son répertoire cognitif est bien plus étendu que ce qui avait été imaginé », explique ainsi l’INRAE.

La pieuvre

La pieuvre n’a pas une intelligence proche de l’humain car nous n’avons pas les mêmes ancêtres dans la chaîne de l’évolution. Néanmoins, cet animal jouit d’une intelligence propre, très différente, mais bien présente. Avec ses 9 cerveaux (un cerveau principal dans sa « tête » et des neurones dans ses 8 bras).

« Le poulpe est capable d’analyser des situations, d’identifier un problème, d’apprendre de son environnement et de reproduire des actions », explique Laure Bonnaud-Ponticelli, professeure au MNHN, biologiste et spécialiste des céphalopodes à l’Université de la Sorbonne. Regardez cet exemple en vidéo :

Le rat

« Les rats peuvent être considérés comme des animaux intelligents. En effet, avec un peu d’entraînement, un rat saura vite tirer sur un levier pour obtenir des jetons métalliques qu’il introduira dans un distributeur automatique de friandises« , explique le site Espace des sciences.

Et c’est vrai, ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la majorité des expériences scientifiques, notamment de sociologie, sont menés sur des rats ou des souris. Ces animaux ont une intelligence très proche de celle de l’humain, du côté du fonctionnement.

D’ailleurs, dans certaines zones d’Asie, le rat est un symbole d’intelligence, et ce n’est pas pour rien. Le rat est un animal qui a su s’adapter à de nombreuses situations, mais qui est aussi très doué pour trouver des solutions lorsqu’un obstacle se dresse.

Le cochon

C’est horrible de le savoir quand on sait que le cochon est l’un des animaux les plus mangés dans le monde. Le porc est effectivement une viande très appréciée dans le monde. Pourtant, le cochon est bien conscient de son funeste destin.

Cet animal, très proche de l’humain d’un point de vue anatomique, serait très intelligent et doué d’une conscience de lui-même et de son environnement accru.

« Le cochon est le plus malin des animaux de la ferme ! Son intelligence dépasse même celle d’un chien. Certaines truies ont également passé haut la main des tests d’intelligence conçus à la base pour des chimpanzés, en maniant un joystick avec leur groin pour obtenir des friandises », explique le site Maître Cochon.

Autres animaux qui auraient pu se trouver dans cette liste des animaux les plus intelligents : les fourmis, les écureuils, les souris, les chats, les chiens, les abeilles, les guêpes, les frelons, la baleine, le marsouin, le béluga, l’araignée sauteuse, les cloportes, l’axolotl, le pigeon, les vaches…

