La transition vers l’heure d’été peut être un moment de perturbation pour nous, mais avez-vous pensé à vos fidèles compagnons à quatre pattes ? Nos chiens et nos chats, créatures d’habitude, peuvent également ressentir les effets de ce changement d’heure. Comment les aider à s’adapter en douceur ?

La sensibilité animale au changement d’heure

Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars, nous avons avancé nos horloges d’une heure pour passer à l’heure d’été. Pour beaucoup d’entre nous, cela signifie une heure de sommeil en moins et un léger ajustement de nos routines. Pour nos amis à fourrure, cela peut représenter un changement plus important.

Nos animaux domestiques ont souvent leurs propres horaires bien établis. Ils savent exactement quand c’est l’heure du repas, de la sieste ou de la promenade. Cette routine, étroitement liée à la nôtre, peut être bouleversée lorsque l’heure change brusquement.

Pensez à les adapter en douceur

Pour aider vos compagnons à s’adapter à ce changement, procédez par étapes.

Anticipez le changement

Plutôt que de modifier brusquement les horaires de vos animaux, envisagez de décaler progressivement leurs activités quotidiennes. Commencez par décaler leurs repas et leurs promenades de quelques minutes chaque jour, plutôt que d’une heure d’un coup.

Par exemple, si vous nourrissez habituellement votre animal à 18 heures, commencez par lui donner à manger à 17h45 pendant quelques jours. Vous passerez ensuite à 17h30, et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous atteigniez l’horaire désiré.

Faites preuve de patience pour favoriser l’adaptation

Chaque animal réagira différemment au changement. Certains s’adapteront rapidement, tandis que d’autres pourraient être plus sensibles et nécessiter plus de temps pour s’habituer. Soyez patient et observez les signes de stress ou de confusion chez votre animal.

Si nécessaire, étalez les changements sur plusieurs jours pour réduire le stress. Si votre animal semble particulièrement anxieux, envisagez de consulter votre vétérinaire pour obtenir des conseils supplémentaires.

Le recours à des traitements naturels

Pour les animaux les plus anxieux, il existe des traitements naturels à base de plantes ou de phéromones. Ils peuvent les aider à se détendre pendant cette période de transition. Consultez votre vétérinaire pour savoir si ce type de traitement convient à votre animal et quelles sont les options disponibles.

Le changement d’heure peut perturber nos animaux de compagnie, mais avec un peu de patience et d’attention, vous pouvez les aider à s’adapter en douceur. Anticipez le changement, soyez attentif aux besoins de votre animal et n’hésitez pas à demander l’aide de votre vétérinaire si nécessaire.

En travaillant ensemble, vous pouvez rendre cette transition aussi confortable que possible pour vos fidèles amis à fourrure.

