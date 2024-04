Les pandémies qui frappent l’humanité trouvent souvent leur origine dans le déplacement et le comportement des animaux sauvages. Une récente étude, menée par un collectif de 25 scientifiques à travers le monde, met en lumière un lien surprenant. Il associe le développement des pandémies et le stress subi par la faune sauvage dans son habitat naturel.

Le lien entre stress animal et risque pandémique

Plus les animaux sauvages sont soumis à des situations stressantes, plus leur comportement change. Ces situations peuvent être :

le manque de nourriture ;

la disparition de leur habitat naturel ;

les perturbations causées par les activités humaines.

Ce stress pousse les animaux à migrer vers de nouveaux emplacements, où des interactions inédites se produisent. Cela favorise la propagation des virus, y compris vers les humains.

Faites également la découverte des choses susceptibles de faire peur à votre chat.

La vulnérabilité des chauves-souris : Un exemple alarmant

Parmi les animaux sauvages particulièrement sensibles au stress et à la perturbation de leur habitat, les chauves-souris occupent une place prépondérante. Elles ont une propension à modifier leur trajectoire de migration en cas de dérangement ou de dégradation de leur habitat.

Cela les conduit souvent vers des zones agricoles ou urbaines, où elles peuvent infecter d’autres espèces animales, voire directement les humains. Plusieurs grands virus sont tous liés aux chauves-souris. Il s’agit par exemple du SARS-CoV-2, du SARS-CoV-1, du Nipah, du Hendra et probablement de Ebola.

Si vous souhaitez adopter des animaux exotiques, découvrez ce qu’en dit la loi et les responsabilités que cela implique.

L’impératif de protéger la faune sauvage pour prévenir les pandémies futures

Face à la réalité alarmante, il urge de prendre des mesures pour protéger la faune sauvage, en particulier les espèces comme les chauves-souris. L’objectif sera de réduire le risque de futures pandémies.

La déforestation, l’agriculture intensive, le commerce d’animaux sauvages et le changement climatique sont autant de facteurs qui contribuent à accroître ce risque.

Agir maintenant est essentiel pour prévenir les crises futures. La relation entre le stress des animaux sauvages et le risque de pandémies pour l’humanité est désormais établie. Protéger la faune sauvage dans son habitat naturel devient une nécessité urgente pour éviter de futures crises sanitaires mondiales.

En prenant des mesures pour préserver la biodiversité et réduire les perturbations environnementales, nous investissons dans la protection de notre propre santé.

Vous êtes locataire et souhaitez adopter un animal de compagnie ? On vous indique si votre propriétaire a son mot à dire sur ce choix d’avoir des animaux de compagnie en location.

Notez cet article