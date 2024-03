« Les lions sont les plus grands prédateurs terrestres de la planète qui chassent en groupe et devraient donc être les plus effrayants ». C’est ce qu’a déclaré Michael Clinchy, biologiste de la conservation de l’université Western au Canada, en 2023. Mais grâce à une recherche menée en Afrique du Sud, le scientifique va démontrer que la réalité est bien différente.

C’est une vérité qui va vous étonner

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les lions ne sont pas les plus craints dans la savane africaine. C’est la présence humaine que les animaux de la savane africaine craignent le plus. C’est ce que dévoile une étude récente menée par des chercheurs de l’Université Western en Ontario. Les animaux ont donc beaucoup plus peur de l’humain que des prédateurs naturels les plus redoutables.

Comment s’est déroulée l’étude ?

Dans le cadre de cette recherche, les scientifiques ont diffusé diverses vocalisations. Notamment à proximité de points d’eau du parc national Kruger en Afrique du Sud. Cette zone protégée est le plus grand habitat de lions au monde. Les autres animaux de la savane ont donc bien conscience du danger que représente une balade imprudente dans cette zone.

Lors de l’étude, les chercheurs ont diffusé des enregistrements de lions et de conversations humaines dans différentes langues locales. Ils ont également diffusé des sons de chasse comme des aboiements de chiens et des coups de feu. Les réactions des animaux ont ensuite été minutieusement enregistrées.

Voici comment ont réagi les animaux

Au total, 19 espèces de mammifères ont été observées. Plus de 10 000 enregistrements ont été faits. Les résultats montrent clairement que ce ne sont pas les lions qui effraient le plus les animaux de la savane. Selon les explications de l’équipe des chercheurs, « c’est le fait d’entendre des vocalisations humaines qui a suscité la plus grande peur ». Presque toutes les 19 espèces de mammifères étudiées ont eu une réaction plus vive en attendant des voix humaines. Elles ont manifesté une réaction de fuite deux fois plus importante lorsqu’elles entendaient des voix humaines plutôt que les rugissements de lions.

Il y avait notamment des rhinocéros, des éléphants, des girafes, des léopards, des hyènes, des zèbres et des phacochères. Comme l’explique le biologiste de la conservation Michael Clinchy, cela « suggère que les animaux sauvages considèrent les humains comme le véritable danger ». Pour eux, « les perturbations connexes, telles que les aboiements de chiens, ne sont que des substituts de moindre importance ».

Des inquiétudes quant à l’impact de l’Homme sur la faune sauvage

Cette découverte surprenante est également dérangeante. Elle soulève des inquiétudes quant à l’impact de l’Homme sur la faune sauvage. Selon Liana Zanette, membre de l’équipe de recherche, « l’omniprésence de la peur dans la communauté des mammifères de la savane témoigne de l’impact environnemental de l’homme. Pas seulement par la perte d’habitat, le changement climatique et l’extinction d’espèces, qui sont tous des sujets importants. Mais le simple fait que nous soyons présents dans ce paysage est un signal de danger suffisant pour qu’ils réagissent très fortement. Ils ont une peur bleue de l’homme, bien plus que de n’importe quel autre prédateur ». Cette crainte pourrait, à long terme, réduire les populations d’espèces déjà menacées. Cela souligne la nécessité de préserver les zones naturelles préservées de toute présence humaine pour assurer la survie de la faune sauvage.

