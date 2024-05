Elle décide de jouer une dernière fois au loto et gagne 20 millions

Pour gagner au loto, on peut jouer les numéros qui sortent le plus fréquemment. Mais, globalement, remporter le gros lot est très difficile, il faut une sacrée chance. Et parfois, la chance tourne et on gagne alors qu’on s’y attend le moins.

Elle gagne 20 millions de dollars en jouant pour la dernière fois au loto

Ce n’est clairement pas la première fois qu’un joueur du loto gagne alors qu’il s’y attendait le moins. C’est vrai, quand on entend des histoires de gens qui gagnent à la loterie, ce sont toujours des personnes qui jouent pour la première fois ou qui ne sont pas des joueurs réguliers. Dans le cas de cette joueuse régulière australienne, c’est encore plus fou.

Effectivement, en Australie, cette femme vivant en Nouvelle-Galles du Sud a remporté 20 millions de dollars au loto. Sauf qu’elle avait décidé de ne plus jamais jouer aux jeux d’argent. En réalité, elle a expliqué aux médias locaux qu’elle en avait marre de jouer et de perdre. Du coup, elle avait décidé de ne plus jouer, mais de faire quand même un dernier jeu.

Elle avait joué ses numéros fétiches, comme toujours

Elle a donc joué une toute dernière fois à la loterie nationale. Sauf que cette fois, la chance a tourné. Selon The Lott, cette habitante de Gladstone a donc joué ses numéros fétiches, comme toujours. Sauf que, cette fois, ce fut payant. 1, 7, 10, 19, 20, 25, 31, a-t-elle joué. Et elle a gagné !

« J’allais me débarrasser de ce ticket parce que je n’avais rien gagné ces derniers temps », a-t-elle expliqué. Mais, finalement, en regardant les résultats, elle s’est rendu compte qu’elle avait remporté un gain : 20 millions de dollars.

« J’ai couru vers ma famille et j’ai dit : J’ai gagné 20 000 dollars ! », a-t-elle expliqué. Elle avait mal lu le montant, c’était bien 20 millions de dollars de gagnés. La millionnaire n’y croyait pas ses yeux. « Je n’arrive toujours pas à y croire. Je crois que je suis dans un conte de fées. Je n’arrête pas de penser que je vais me réveiller et que je reviendrai à la réalité », a-t-elle exprimé à The Lott. Elle va peut-être rejouer, finalement.

