L’humain a créé un animal hybride mi-dromadaire, mi-lama

Après le Whalphin, soit un animal hybride entre un orque et un dauphin, la Mule, hybride entre un âne et un cheval, ou encore le Grolar, hybride entre un grizzli et un ours polaire, place au mi-dromadaire et mi-lama, un nouvel animal appelé le Cama.

De nombreux croisements d’espèces déjà possibles

Un animal hybride est un animal qui a été créé par le croisement de deux espèces animales différentes. Par exemple, entre un orque et un dauphin (Whalphin), entre un grizzli et un ours polaire (Grolar), ou encore entre un âne et un zèbre (zébrâne), entre un âne et un cheval (Mule), entre un tigre et un lion, etc. Le plus souvent, le croisement est provoqué par l’humain, même si cela peut arriver aussi naturellement.

Généralement, les animaux hybrides nés de deux espèces différentes naissent plus faibles et ne peuvent pas non plus se reproduire (ils sont stériles). Cela empêche donc cette nouvelle espèce de prospérer en créant une descendance. Mais, certains arrivent parfois à se reproduire et donc à faire perdurer l’espèce nouvelle.

Le cama, un animal hybride entre lama et dromadaire

Ce serait potentiellement le cas du Cama, un animal hybride entre un dromadaire et un lama. Ce sont des chercheurs de Dubaï qui ont créé cette espèce rare. Le premier-né de cette lignée est Rama, un Cama né en 1997. Il est né grâce à des inséminations artificielles opérées au Camel Reproduction Centre de Dubaï.

L’animal a réussi à vivre 14 ans, un exploit pour les scientifiques. Pour cause, comme nous vous l’avions dit, les espèces hybrides sont généralement plus faibles et elles vivent moins longtemps. Il n’a pas eu de petits, apparemment.

« Il nous a fallu deux années pour réussir »

Surnommé « l’animal unique », ce Cama a été créé par Julian Skidmore, sa “mère scientifique”, comme le révèle Libération. “En tout, il nous a fallu deux années pour réussir ! Et encore notre petit est-il légèrement prématuré. Il est né à 10 mois et demi”, a-t-elle expliqué.

Une grande avancée dans la science, puisque nous savons aujourd’hui que l’humain peut désormais créer des animaux hybrides sans acte reproducteur. Néanmoins, il convient de se le demander, créer des animaux ainsi est-il éthique et moral ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires.

